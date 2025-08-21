Пшённая каша заиграет новыми красками: попробуйте добавить этот ароматный ингредиент

Пшённая каша с корицей: предлагаем простой рецепт для идеального завтрака

Пшённая каша — это не только полезное, но и вкусное блюдо, которое может стать отличным началом дня. А если добавить в неё немного корицы, то вкус станет ещё более насыщенным и ярким.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пшенная каша

Ингредиенты

пшено — 1 стакан;

вода — 2 стакана;

молоко — 2 стакана;

соль — щепотка;

сахар — по вкусу;

корица — 1 чайная ложка.

Приготовление

Промойте пшено под проточной водой. В кастрюле доведите до кипения воду, затем добавьте молоко. Добавьте в кастрюлю промытое пшено, соль и сахар по вкусу. Перемешайте и доведите кашу до кипения. Затем уменьшите огонь и варите под крышкой 15-20 минут, пока пшено не станет мягким. В конце добавьте корицу, перемешайте и дайте каше настояться под крышкой ещё несколько минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пшённая ка́ша (разг. пшёнка) — каша, приготавливаемая из пшённой крупы, получаемой из плодов (зёрен) растений рода Просо (Panicum).



