Пшённая каша заиграет новыми красками: попробуйте добавить этот ароматный ингредиент
Пшённая каша с корицей: предлагаем простой рецепт для идеального завтрака
0:55
Пшённая каша — это не только полезное, но и вкусное блюдо, которое может стать отличным началом дня. А если добавить в неё немного корицы, то вкус станет ещё более насыщенным и ярким.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пшенная каша
Ингредиенты
- пшено — 1 стакан;
- вода — 2 стакана;
- молоко — 2 стакана;
- соль — щепотка;
- сахар — по вкусу;
- корица — 1 чайная ложка.
Приготовление
- Промойте пшено под проточной водой.
- В кастрюле доведите до кипения воду, затем добавьте молоко.
- Добавьте в кастрюлю промытое пшено, соль и сахар по вкусу.
- Перемешайте и доведите кашу до кипения. Затем уменьшите огонь и варите под крышкой 15-20 минут, пока пшено не станет мягким.
- В конце добавьте корицу, перемешайте и дайте каше настояться под крышкой ещё несколько минут.
Приятного аппетита!
Уточнения
Пшённая ка́ша (разг. пшёнка) — каша, приготавливаемая из пшённой крупы, получаемой из плодов (зёрен) растений рода Просо (Panicum).
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру