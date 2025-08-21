Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
CNN: Абу-Даби станет домом для нового тематического парка Disney
Губернатор региона: Хабаровский край готовится к строительству аффинажного завода
Уникальное явление: астрономы увидели, как умирает звезда
Когда копать картофель: ботва и кожура — 2 признака, что урожай созрел и готов к уборке
Лекарства с истёкшим сроком годности нужно относить в аптеку
Известия: кроссовер GAC GS4 с полным приводом выйдет в России в сентябре
Эксперт Виктор Достов рассказал, как вернуть деньги при случайной оплате улыбкой
Зепюр Брутян публично поддержала адвоката Прилучного после сообщения об угрозах
Мини-юбки снова в тренде: неожиданные сочетания, которые сделают образ дерзким и современным

Пшённая каша заиграет новыми красками: попробуйте добавить этот ароматный ингредиент

Пшённая каша с корицей: предлагаем простой рецепт для идеального завтрака
0:55
Еда

Пшённая каша — это не только полезное, но и вкусное блюдо, которое может стать отличным началом дня. А если добавить в неё немного корицы, то вкус станет ещё более насыщенным и ярким.

Пшенная каша
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пшенная каша

Ингредиенты

  • пшено — 1 стакан;
  • вода — 2 стакана;
  • молоко — 2 стакана;
  • соль — щепотка;
  • сахар — по вкусу;
  • корица — 1 чайная ложка.

Приготовление

  1. Промойте пшено под проточной водой.
  2. В кастрюле доведите до кипения воду, затем добавьте молоко.
  3. Добавьте в кастрюлю промытое пшено, соль и сахар по вкусу.
  4. Перемешайте и доведите кашу до кипения. Затем уменьшите огонь и варите под крышкой 15-20 минут, пока пшено не станет мягким.
  5. В конце добавьте корицу, перемешайте и дайте каше настояться под крышкой ещё несколько минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пшённая ка́ша (разг. пшёнка) — каша, приготавливаемая из пшённой крупы, получаемой из плодов (зёрен) растений рода Просо (Panicum).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Последние материалы
Губернатор региона: Хабаровский край готовится к строительству аффинажного завода
Уникальное явление: астрономы увидели, как умирает звезда
Когда копать картофель: ботва и кожура — 2 признака, что урожай созрел и готов к уборке
Лекарства с истёкшим сроком годности нужно относить в аптеку
Известия: кроссовер GAC GS4 с полным приводом выйдет в России в сентябре
Эксперт Виктор Достов рассказал, как вернуть деньги при случайной оплате улыбкой
Мини-юбки снова в тренде: неожиданные сочетания, которые сделают образ дерзким и современным
Зепюр Брутян публично поддержала адвоката Прилучного после сообщения об угрозах
Пшённая каша с корицей: предлагаем простой рецепт для идеального завтрака
Груши помогают улучшить пищеварение и снижают уровень холестерина в крови
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.