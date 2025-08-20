Удивите всех простой и вкусной пастой с лососем: вот что нужно добавить, чтобы сразить домашних наповал

Любите пасту, но хотите попробовать что-то новое? Тогда этот рецепт для вас! Сочетание свежего лосося, сочных помидоров и сливочного соуса создает блюдо, которое просто невозможно забыть. Если вы следите за фигурой, можно использовать молоко вместо сливок, но уверяем вас, со сливками это блюдо будет настоящим кулинарным наслаждением!
Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паста с лососем
Ингредиенты (на 6 порций)
Спагетти — 200 г (1 упаковка)
Растительное масло — 15 мл
Филе лосося — 200 г
Чеснок — 5 г
Помидоры — 300 г
Свежий базилик — 15 г
Соль — по вкусу
Свежемолотый черный перец — по вкусу
Жирные сливки — 180 мл
Приготовление
Налейте в большую кастрюлю воду и доведите до кипения. Добавьте щепотку соли. Варите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте, примерно 10-12 минут. Откиньте спагетти на дуршлаг и промойте холодной водой, чтобы остановить процесс варки.
В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте до золотистого цвета, около 1 минуты.
Нарежьте филе лосося кубиками и добавьте в сковороду. Обжаривайте до готовности, около 5 минут.
Нарежьте помидоры кубиками и добавьте к лососю. Уменьшите огонь и тушите 3 минуты.
Добавьте свежий базилик, соль и свежемолотый черный перец по вкусу.
Влейте жирные сливки и тщательно перемешайте. Тушите на медленном огне еще 7-10 минут, пока соус не загустеет и не приобретет насыщенный вкус.
Подавайте пасту, политую сливочным соусом с лососем и помидорами.
Приятного аппетита!
Уточнения
Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.