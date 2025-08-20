Удивите всех простой и вкусной пастой с лососем: вот что нужно добавить, чтобы сразить домашних наповал

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:54
Еда

Любите пасту, но хотите попробовать что-то новое? Тогда этот рецепт для вас! Сочетание свежего лосося, сочных помидоров и сливочного соуса создает блюдо, которое просто невозможно забыть. Если вы следите за фигурой, можно использовать молоко вместо сливок, но уверяем вас, со сливками это блюдо будет настоящим кулинарным наслаждением!

Паста с лососем
Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паста с лососем

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Спагетти — 200 г (1 упаковка)
  • Растительное масло — 15 мл
  • Филе лосося — 200 г
  • Чеснок — 5 г
  • Помидоры — 300 г
  • Свежий базилик — 15 г
  • Соль — по вкусу
  • Свежемолотый черный перец — по вкусу
  • Жирные сливки — 180 мл

Приготовление

  1. Налейте в большую кастрюлю воду и доведите до кипения. Добавьте щепотку соли. Варите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте, примерно 10-12 минут. Откиньте спагетти на дуршлаг и промойте холодной водой, чтобы остановить процесс варки.
  2. В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте до золотистого цвета, около 1 минуты.
  3. Нарежьте филе лосося кубиками и добавьте в сковороду. Обжаривайте до готовности, около 5 минут.
  4. Нарежьте помидоры кубиками и добавьте к лососю. Уменьшите огонь и тушите 3 минуты.
  5. Добавьте свежий базилик, соль и свежемолотый черный перец по вкусу.
  6. Влейте жирные сливки и тщательно перемешайте. Тушите на медленном огне еще 7-10 минут, пока соус не загустеет и не приобретет насыщенный вкус.
  7. Подавайте пасту, политую сливочным соусом с лососем и помидорами.

Приятного аппетита!

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
