Удивите всех простой и вкусной пастой с лососем: вот что нужно добавить, чтобы сразить домашних наповал

Паста с лососем, помидорами и сливками — готовим дома вкуснее, чем в ресторане

Любите пасту, но хотите попробовать что-то новое? Тогда этот рецепт для вас! Сочетание свежего лосося, сочных помидоров и сливочного соуса создает блюдо, которое просто невозможно забыть. Если вы следите за фигурой, можно использовать молоко вместо сливок, но уверяем вас, со сливками это блюдо будет настоящим кулинарным наслаждением!

Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паста с лососем

Ингредиенты (на 6 порций)

Спагетти — 200 г (1 упаковка)

Растительное масло — 15 мл

Филе лосося — 200 г

Чеснок — 5 г

Помидоры — 300 г

Свежий базилик — 15 г

Соль — по вкусу

Свежемолотый черный перец — по вкусу

Жирные сливки — 180 мл

Приготовление

Налейте в большую кастрюлю воду и доведите до кипения. Добавьте щепотку соли. Варите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте, примерно 10-12 минут. Откиньте спагетти на дуршлаг и промойте холодной водой, чтобы остановить процесс варки. В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте до золотистого цвета, около 1 минуты. Нарежьте филе лосося кубиками и добавьте в сковороду. Обжаривайте до готовности, около 5 минут. Нарежьте помидоры кубиками и добавьте к лососю. Уменьшите огонь и тушите 3 минуты. Добавьте свежий базилик, соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Влейте жирные сливки и тщательно перемешайте. Тушите на медленном огне еще 7-10 минут, пока соус не загустеет и не приобретет насыщенный вкус. Подавайте пасту, политую сливочным соусом с лососем и помидорами.

Приятного аппетита!

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.



