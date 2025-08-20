Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У берегов Аргентины обнаружены десятки новых видов на глубине 3500 метров
Назван оптимальный пробег для продажи автомобиля
Психологи объясняют: почему мы совершаем импульсивные покупки в стрессовые периоды
Эксперты Autoblog сравнили Toyota Camry LE и XSE 2026 года
Правда о беспорядке Бритни Спирс: певица ответила на критику фанатов
Искусственный интеллект меняет всё: что ждёт человечество в 2030
Кремы нового поколения: аминокислоты против морщин и усталости — в тренде естественное омоложение
Врач посоветовала огурцы, арбуз и салаты для восполнения жидкости в жару
Дизайнеры советуют: растения и текстиль делают спальню уютнее

5 минут и готово: этот простой секрет превратит обычную пасту с тунцом в кулинарный шедевр – пальчики оближешь!

5 шагов к идеальной пасте с тунцом: раскройте секрет сбалансированного вкуса — простой рецепт
2:30
Еда

Этот простой и быстрый рецепт пасты с тунцом и соусом станет отличным выбором для семейного ужина или обеда. Для приготовления понадобится всего несколько ингредиентов, которые легко найти в любом магазине. Используйте любую форму пасты, которая вам нравится, и наслаждайтесь вкусным и сытным блюдом.

тунец
Фото: maguro-tuna is licensed under Free More info
тунец

Ингредиенты (на 4 порции)

  • 200 г пасты пенне (1 упаковка)
  • 20 мл оливкового масла
  • 100 г репчатого лука, нарезанного кубиками
  • 10 г чеснока, измельченного
  • 400 г консервированных томатов (можно использовать измельченные или нарезанные)
  • 30 г каперсов
  • 15 мл лимонного сока
  • 15 г свежей петрушки, мелко нарезанной
  • 1 г хлопьев красного перца (по вкусу)
  • 200 г консервированного тунца в собственном соку, сцеженного (2 банки)

Приготовление

  1. Варка пасты: Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой. Добавьте пенне и готовьте, периодически помешивая, до состояния "аль денте", обычно это занимает 10-12 минут. Слейте воду и оставьте пасту в кастрюле.
  2. Обжарка овощей: Разогрейте оливковое масло на сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте до прозрачности, около 5 минут. Затем добавьте измельченный чеснок и продолжайте обжаривать еще 1-2 минуты.
  3. Приготовление соуса: Добавьте в сковороду консервированные томаты, каперсы, лимонный сок, нарезанную петрушку и хлопья красного перца. Уменьшите огонь и тушите соус, помешивая, до загустения, примерно 3-5 минут.
  4. Добавление тунца: Влейте в сковороду тунец и хорошо перемешайте, чтобы он равномерно прогрелся.
  5. Объединение пасты и соуса: Верните сваренную пасту в сковороду с соусом и тщательно перемешайте, чтобы паста полностью покрылась соусом.
  6. Подача: Подавайте пасту сразу же, украсив по желанию дополнительной зеленью или тертым сыром, советует allrecipes.com.

Совет по рецепту

Для разнообразия вкуса можно использовать пасту другой формы, например, спагетти, ригатони или фарфалле. Также можно добавить в соус немного свежей зелени, например, базилик или кинзу, для более яркого аромата.

Уточнения

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Смородину подкармливают в августе фосфором и калием для закладки урожая — совет агрономов
Садоводство, цветоводство
Смородину подкармливают в августе фосфором и калием для закладки урожая — совет агрономов Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Психологи объясняют: почему мы совершаем импульсивные покупки в стрессовые периоды
5 шагов к идеальной пасте с тунцом: раскройте секрет сбалансированного вкуса — простой рецепт
Эксперты Autoblog сравнили Toyota Camry LE и XSE 2026 года
Правда о беспорядке Бритни Спирс: певица ответила на критику фанатов
Искусственный интеллект меняет всё: что ждёт человечество в 2030
Кремы нового поколения: аминокислоты против морщин и усталости — в тренде естественное омоложение
Дизайнеры советуют: растения и текстиль делают спальню уютнее
Врач посоветовала огурцы, арбуз и салаты для восполнения жидкости в жару
ЗОЖ может изменить и переписать гены ожирения, доказали учёные
Виктория Боня показала мужчину своей мечты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.