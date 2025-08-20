5 минут и готово: этот простой секрет превратит обычную пасту с тунцом в кулинарный шедевр – пальчики оближешь!

5 шагов к идеальной пасте с тунцом: раскройте секрет сбалансированного вкуса — простой рецепт

Этот простой и быстрый рецепт пасты с тунцом и соусом станет отличным выбором для семейного ужина или обеда. Для приготовления понадобится всего несколько ингредиентов, которые легко найти в любом магазине. Используйте любую форму пасты, которая вам нравится, и наслаждайтесь вкусным и сытным блюдом.

Ингредиенты (на 4 порции)

200 г пасты пенне (1 упаковка)

20 мл оливкового масла

100 г репчатого лука, нарезанного кубиками

10 г чеснока, измельченного

400 г консервированных томатов (можно использовать измельченные или нарезанные)

30 г каперсов

15 мл лимонного сока

15 г свежей петрушки, мелко нарезанной

1 г хлопьев красного перца (по вкусу)

200 г консервированного тунца в собственном соку, сцеженного (2 банки)

Приготовление

Варка пасты: Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой. Добавьте пенне и готовьте, периодически помешивая, до состояния "аль денте", обычно это занимает 10-12 минут. Слейте воду и оставьте пасту в кастрюле. Обжарка овощей: Разогрейте оливковое масло на сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте до прозрачности, около 5 минут. Затем добавьте измельченный чеснок и продолжайте обжаривать еще 1-2 минуты. Приготовление соуса: Добавьте в сковороду консервированные томаты, каперсы, лимонный сок, нарезанную петрушку и хлопья красного перца. Уменьшите огонь и тушите соус, помешивая, до загустения, примерно 3-5 минут. Добавление тунца: Влейте в сковороду тунец и хорошо перемешайте, чтобы он равномерно прогрелся. Объединение пасты и соуса: Верните сваренную пасту в сковороду с соусом и тщательно перемешайте, чтобы паста полностью покрылась соусом. Подача: Подавайте пасту сразу же, украсив по желанию дополнительной зеленью или тертым сыром, советует allrecipes.com.

Совет по рецепту

Для разнообразия вкуса можно использовать пасту другой формы, например, спагетти, ригатони или фарфалле. Также можно добавить в соус немного свежей зелени, например, базилик или кинзу, для более яркого аромата.

Уточнения

Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

