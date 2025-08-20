Вместо шоколадки: диетолог назвала идеальный десерт, который не навредит фигуре, а принесет пользу

Секреты здорового перекуса: протеиновые батончики помогают контролировать аппетит и вес

На фоне растущего интереса к полезным снекам батончики стали одним из самых популярных продуктов для быстрого перекуса. Эксперт Александра Гудимова, основатель бренда Bionova, рассказала о различных видах батончиков и их особенностях.

По мнению специалиста, злаковые батончики, содержащие цельнозерновые овсяные хлопья и углеводы, идеально подходят для быстрого восстановления энергии. Они рекомендуются для работы, учебы и спортивных тренировок, особенно для бегунов.

Фруктово-ореховые батончики популярны среди приверженцев здорового образа жизни. Они быстро заряжают энергией и имеют чистый состав, без добавленных сахаров и с минимальным количеством пищевых добавок.

Протеиновые батончики подходят для восстановления после физических нагрузок, контроля аппетита и восполнения дефицита белка. Они обеспечивают длительное чувство насыщения и могут быть частью диетического и диабетического питания, сообщает Газета.Ru.

При выборе батончиков важно обращать внимание на их состав. Фруктово-ореховые батончики должны содержать натуральные сухофрукты без добавленного сахара, злаковые — цельнозерновые хлопья и натуральные ягоды, а протеиновые — легкоусвояемый белок (не менее 25-30%).

Батончики, хоть и считаются полезными сладостями, могут содержать сахар или подсластители. Самыми безопасными подсластителями являются стевиолгликозиды и сукралоза. Также многие батончики содержат пребиотики, улучшающие работу ЖКТ.

Калорийность батончиков обычно составляет от 300 до 400 ккал на 100 г. Однако при выборе стоит учитывать размер порции и внимательно читать состав, чтобы избежать избытка калорий.

