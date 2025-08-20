Итальянский сыродел ошарашил мир: вот какие корки сыра можно есть без опаски, а какие точно не стоит

Любители сыра часто задаются вопросом, можно ли есть корку, которая покрывает некоторые виды этого продукта. Ответ на этот вопрос не так прост и зависит от типа сыра и способа его обработки. Недавно один из экспертов по сыроварению из провинции Бергамо в Италии развеял популярные мифы о корках, опубликовав видео, которое стало вирусным среди ценителей сыра. В нём он объяснил, какие корки можно есть, а какие лучше избегать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ассорти сыров

Корки, которые нужно обязательно съесть

Один из самых ярких примеров — это сыры с плесенью. Плесень является неотъемлемой частью таких сыров, как бри и камамбер, и придаёт им уникальный вкус. Эксперт-сыродел, слова которого приводит forumagricolturasociale.it, подчеркнул, что если вы купили сыр с плесенью и удалили её, то, вероятно, это не самый качественный продукт.

Также стоит обратить внимание на свежий сыр страккино из Ломбардии. У этого сыра тонкая белая корочка, которая является его естественной оболочкой. Её не нужно снимать, и сыр следует есть целиком.

Корочки можно есть, но это не всегда целесообразно

Корки некоторых сыров длительного созревания, таких как пармиджано-реджано, грана-падано или трентинграна, можно использовать в кулинарии. Их можно натереть и добавить в супы или бульоны. Однако эксперт рекомендует оценивать качество корки и в целом избегать её употребления. Если вы не хотите выбрасывать корку, то лучше всего использовать её в кулинарных целях.

Аналогично можно поступить с копчёными сырами, такими как скаморца и провола. Если они произведены кустарным способом и не содержат консервантов, то их корки можно есть.

Корочки, которые никогда не следует есть

Существуют корки, которые категорически не рекомендуется употреблять в пищу. К ним относятся промышленные сыры, обработанные консервантами, такими как натамицин (E235). На этикетке таких сыров обычно указано «несъедобная корка». Это касается некоторых видов пекорино, свежих козьих сыров, азиаго, монтазио, фонтал, проволоне и качокавалло.

Также стоит избегать сыров с искусственной коркой, изготовленной с использованием парафинов, восков или красителей. К таким сырам относятся гауда, эдам, некоторые сорта качотта и другие, продающиеся в крупных розничных магазинах.

Будьте осторожны с голубыми сырами, такими как горгонзола, рокфор и стилтон. Внутренняя плесень в этих сырах съедобна и ценна, но внешняя корочка может быть опасной. В Регламенте по горгонзоле чётко указано, что её кожура несъедобна.

Наконец, мытые корки, характерные для сыров, таких как таледжио и пуццоне ди моэна, обрабатываются живыми бактериями для придания насыщенного аромата. Однако они также могут быть рассадником нежелательных микроорганизмов, поэтому лучше всего их сразу выбросить.

Уточнения

