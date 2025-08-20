Тревожный звонок из Италии: в моцарелле обнаружены металлические включения

Министерство здравоохранения Италии отзывает моцареллу: опасность для потребителей

Министерство здравоохранения Италии отозвало пять партий моцареллы разных марок из-за наличия в них металлических посторонних предметов. Производитель остался прежним — итальянская компания Granarolo Spa.

Отозванные партии:

MOZZARELLA VALBONTA' PENNY MARKET (партия N5205E, срок годности до 17 августа 2025 года) — продается в упаковках по 4 штуки по 125 граммов каждая.

MOZZARELLA LATBRI (партия N5205D, срок годности до 22 августа 2025 года) — выпускается в упаковках по 125 граммов.

Conad 3 МОЦАРЕЛЬ (партия N5205D, срок годности до 15 августа 2025 года) — реализуется в упаковках по 3 штуки по 125 граммов.

Conad МОЦАРЕЛЬ (партия N5205D, срок годности до 15 августа 2025 года) — также продается в упаковках по 125 граммов.

CARREFOUR CLASSIC MOZZARELLA MAXI PACK X 3 (партия N5205E, срок годности до 18 августа 2025 года) — доступна в упаковках по 3 штуки по 125 граммов.

"Не употребляйте продукт и верните его в место покупки. Это важно для вашей безопасности и здоровья", — говорится в предупреждении, которое было опубликовано итальянским Министерством здравоохранения, которое цитирует ilsalvagente.it.

Компания Granarolo Spa, производитель отозванных партий, уже начала внутреннее расследование для выявления причин произошедшего. Пока не установлено, на каком этапе производства или логистики могли попасть металлические предметы в сыр.

Для потребителей, которые уже приобрели одну из отозванных партий моцареллы, рекомендуется немедленно вернуть продукт в магазин, где он был куплен. В случае возникновения проблем с возвратом или обменом товара, рекомендуется обратиться к администрации магазина или производителю для получения дополнительной информации и помощи.

Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (формаджо а паста филата).

