Тревожный звонок из Италии: в моцарелле обнаружены металлические включения

Министерство здравоохранения Италии отозвало пять партий моцареллы разных марок из-за наличия в них металлических посторонних предметов. Производитель остался прежним — итальянская компания Granarolo Spa.
Отозванные партии:
"Не употребляйте продукт и верните его в место покупки. Это важно для вашей безопасности и здоровья", — говорится в предупреждении, которое было опубликовано итальянским Министерством здравоохранения, которое цитирует ilsalvagente.it.
Компания Granarolo Spa, производитель отозванных партий, уже начала внутреннее расследование для выявления причин произошедшего. Пока не установлено, на каком этапе производства или логистики могли попасть металлические предметы в сыр.
Для потребителей, которые уже приобрели одну из отозванных партий моцареллы, рекомендуется немедленно вернуть продукт в магазин, где он был куплен. В случае возникновения проблем с возвратом или обменом товара, рекомендуется обратиться к администрации магазина или производителю для получения дополнительной информации и помощи.
Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (формаджо а паста филата).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.