Еда

Рис и фасоль — классическое блюдо бразильской кухни. Однако для некоторых людей оно может стать причиной проблем с пищеварением. Но не стоит отказываться от этого вкусного и питательного блюда! Есть несколько простых способов сделать его более легким для желудка.

Рис
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рис

Лавровый лист — ваш помощник

Лавровый лист помогает уменьшить газообразование и вздутие живота, которые могут возникнуть из-за олигосахаридов в фасоли. Также можно добавить специи, такие как тмин и чеснок. Они не только улучшают вкус, но и способствуют лучшему усвоению блюда.

Выбор фасоли

Разные сорта фасоли по-разному влияют на пищеварение. Например, маш и фасоль с черным глазом вызывают меньше газов благодаря низкому содержанию ферментируемых веществ. А вот черная фасоль и фасоль кариока могут стать причиной дискомфорта. Но даже эти сорта можно сделать более мягкими для желудка, если правильно их приготовить, пишет diariodocomercio.com.br.

Замачивание фасоли

Замачивание фасоли — важный этап приготовления. Сменяя воду во время замачивания, вы уменьшаете количество соединений, которые вызывают газообразование в кишечнике.

Рис и пищеварение

Рис — еще один важный ингредиент бразильской кухни. Коричневый рис более питателен и богат клетчаткой, что способствует лучшему пищеварению. А для контроля уровня глюкозы и предотвращения инсулинорезистентности и диабета 2 типа можно добавить в рацион семена чиа. Клетчатка чиа замедляет усвоение углеводов и усиливает чувство сытости.

Простые стратегии

Приготовление риса и фасоли с травами, такими как лавровый лист и тмин, делает блюдо более легким для желудка. Также можно попробовать пищеварительные чаи или массаж живота, чтобы облегчить дискомфорт.

Выбор правильных ингредиентов и методов приготовления поможет вам наслаждаться традиционным бразильским блюдом без вреда для здоровья.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
 

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
