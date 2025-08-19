Готовится просто, выглядит эффектно: идеальное блюдо на прохладные вечера, чтобы согреться

Этот крем-суп мы приготовили немного иначе, чем обычно. Отваренные тыкву и индейку мы измельчили в пюре, а зажарку добавили отдельно. Благодаря этому у блюда получилась густая, насыщенная консистенция с аппетитными вкраплениями овощей. Морковь лучше всего натереть на крупной тёрке или нарезать мелкой соломкой — так она не разварится и останется слегка хрустящей.
Если вам по душе более однородный суп, можно измельчить зажарку вместе с основой. А чтобы придать вкусу пикантную нотку, мы добавили немного брусники. Лёгкая кислинка от ягод сделала блюдо особенно интересным и освежающим.
Ржаные сухарики — по желанию
1. Подготовка
Очистите картофель и морковь, удалите кожуру с тыквы и лука. Разморозьте бруснику. Подготовьте блендер.
2. Варим индейку
Положите мясо в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите на слабом, периодически снимая пену.
3. Готовим тыкву
Нарежьте тыкву крупными кубиками и добавьте в бульон. Варите до мягкости.
4. Зажарка
Нашинкуйте лук полукольцами, натрите морковь или порубите соломкой, измельчите чеснок.
5. Обжарка овощей
Разогрейте на сковороде растительное и сливочное масло. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте 2–3 минуты. Затем добавьте морковь и жарьте до мягкости.
6. Пюре
Достаньте тыкву и индейку из бульона. Переместите в блендер и измельчите до однородности.
7. Сборка супа
Верните пюре в кастрюлю с бульоном, добавьте зажарку, доведите до кипения. Влейте сливки, добавьте приправу, соль и перец.
8. Финальный штрих
Добавьте бруснику, доведите до кипения и сразу снимите с огня. Накройте крышкой и дайте настояться 10 минут.
9. Подача
Суп отлично сочетается с ржаными сухариками или гренками.
Суп-пюре — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.