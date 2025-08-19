Готовится просто, выглядит эффектно: идеальное блюдо на прохладные вечера, чтобы согреться

Тыквенный крем-суп с индейкой и брусникой

Этот крем-суп мы приготовили немного иначе, чем обычно. Отваренные тыкву и индейку мы измельчили в пюре, а зажарку добавили отдельно. Благодаря этому у блюда получилась густая, насыщенная консистенция с аппетитными вкраплениями овощей. Морковь лучше всего натереть на крупной тёрке или нарезать мелкой соломкой — так она не разварится и останется слегка хрустящей.

Фото: commons.wikimedia.org by Missvain, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крем-суп тыквенный

Если вам по душе более однородный суп, можно измельчить зажарку вместе с основой. А чтобы придать вкусу пикантную нотку, мы добавили немного брусники. Лёгкая кислинка от ягод сделала блюдо особенно интересным и освежающим.

Ингредиенты

Для супа

Тыква — 650 г

Филе индейки — 330 г

Картофель — 4 шт. (480 г)

Морковь — 1 шт. (100 г)

Репчатый лук — 1 шт. (80 г)

Чеснок — 2 зубчика (10 г)

Вода — 1,5 л

Универсальная приправа — 1 ч. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Сливочное масло — 2 ст. л.

Сливки — 0,7 стакана (147 г)

Замороженная брусника — 4 ст. л. (80 г)

Соль и чёрный перец — по вкусу

Для подачи

Ржаные сухарики — по желанию

Пошаговый рецепт

1. Подготовка

Очистите картофель и морковь, удалите кожуру с тыквы и лука. Разморозьте бруснику. Подготовьте блендер.

2. Варим индейку

Положите мясо в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите на слабом, периодически снимая пену.

3. Готовим тыкву

Нарежьте тыкву крупными кубиками и добавьте в бульон. Варите до мягкости.

4. Зажарка

Нашинкуйте лук полукольцами, натрите морковь или порубите соломкой, измельчите чеснок.

5. Обжарка овощей

Разогрейте на сковороде растительное и сливочное масло. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте 2–3 минуты. Затем добавьте морковь и жарьте до мягкости.

6. Пюре

Достаньте тыкву и индейку из бульона. Переместите в блендер и измельчите до однородности.

7. Сборка супа

Верните пюре в кастрюлю с бульоном, добавьте зажарку, доведите до кипения. Влейте сливки, добавьте приправу, соль и перец.

8. Финальный штрих

Добавьте бруснику, доведите до кипения и сразу снимите с огня. Накройте крышкой и дайте настояться 10 минут.

9. Подача

Суп отлично сочетается с ржаными сухариками или гренками.

Уточнения

Суп-пюре — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

