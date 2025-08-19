Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лимонный пирог с кремом: пошаговый рецепт на 6 порций
Певица Нюша заявила, что наслаждается временем после развода
Автоэксперт напомнил, что нужно проверить в машине перед дальней поездкой
Алексей Чумаков: караоке-бизнес приносит певцу миллионную прибыль – подробности
Юта предложила включить песню Газманова Офицеры в школьную программу
Натуральная смесь из йода, мыла и молока помогает огурцам плодоносить до холодов
Названы признаки повреждения прокладки головки блока цилиндров
Боялась за детей: Валерия раскрыла ужасающие детали домашнего насилия в браке с Шульгиным
В Госдуме связали рост импорта пальмового масла с сокращением поголовья скота

Готовится просто, выглядит эффектно: идеальное блюдо на прохладные вечера, чтобы согреться

Тыквенный крем-суп с индейкой и брусникой
3:02
Еда

Этот крем-суп мы приготовили немного иначе, чем обычно. Отваренные тыкву и индейку мы измельчили в пюре, а зажарку добавили отдельно. Благодаря этому у блюда получилась густая, насыщенная консистенция с аппетитными вкраплениями овощей. Морковь лучше всего натереть на крупной тёрке или нарезать мелкой соломкой — так она не разварится и останется слегка хрустящей.

Крем-суп тыквенный
Фото: commons.wikimedia.org by Missvain, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крем-суп тыквенный

Если вам по душе более однородный суп, можно измельчить зажарку вместе с основой. А чтобы придать вкусу пикантную нотку, мы добавили немного брусники. Лёгкая кислинка от ягод сделала блюдо особенно интересным и освежающим.

Ингредиенты

Для супа

  • Тыква — 650 г
  • Филе индейки — 330 г
  • Картофель — 4 шт. (480 г)
  • Морковь — 1 шт. (100 г)
  • Репчатый лук — 1 шт. (80 г)
  • Чеснок — 2 зубчика (10 г)
  • Вода — 1,5 л
  • Универсальная приправа — 1 ч. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 2 ст. л.
  • Сливки — 0,7 стакана (147 г)
  • Замороженная брусника — 4 ст. л. (80 г)
  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Для подачи

  • Ржаные сухарики — по желанию

Пошаговый рецепт

1. Подготовка
Очистите картофель и морковь, удалите кожуру с тыквы и лука. Разморозьте бруснику. Подготовьте блендер.

2. Варим индейку
Положите мясо в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите на слабом, периодически снимая пену.

3. Готовим тыкву
Нарежьте тыкву крупными кубиками и добавьте в бульон. Варите до мягкости.

4. Зажарка
Нашинкуйте лук полукольцами, натрите морковь или порубите соломкой, измельчите чеснок.

5. Обжарка овощей
Разогрейте на сковороде растительное и сливочное масло. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте 2–3 минуты. Затем добавьте морковь и жарьте до мягкости.

6. Пюре
Достаньте тыкву и индейку из бульона. Переместите в блендер и измельчите до однородности.

7. Сборка супа
Верните пюре в кастрюлю с бульоном, добавьте зажарку, доведите до кипения. Влейте сливки, добавьте приправу, соль и перец.

8. Финальный штрих
Добавьте бруснику, доведите до кипения и сразу снимите с огня. Накройте крышкой и дайте настояться 10 минут.

9. Подача
Суп отлично сочетается с ржаными сухариками или гренками.

Уточнения

Суп-пюре — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Наука и техника
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер Аудио 
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Домашние животные
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Автоэксперт напомнил, что нужно проверить в машине перед дальней поездкой
Алексей Чумаков: караоке-бизнес приносит певцу миллионную прибыль – подробности
Юта предложила включить песню Газманова Офицеры в школьную программу
Натуральная смесь из йода, мыла и молока помогает огурцам плодоносить до холодов
Названы признаки повреждения прокладки головки блока цилиндров
Боялась за детей: Валерия раскрыла ужасающие детали домашнего насилия в браке с Шульгиным
В Госдуме связали рост импорта пальмового масла с сокращением поголовья скота
Грубые ткани наволочек усиливают трение и повреждают кожу: косметологи
Эксперты назвали детали, от которых зависит срок службы корпусной мебели
Конор Никсон из NASA: везикулы в метане на Титане могут стать шагом к жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.