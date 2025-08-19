Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 пар обуви, которые визуально делают образ дороже: лодочки, лоферы и другие
Главрыбвод: 600 000 мальков сибирского осётра выпущены в реку Лену
Сложные испытания в браке: Валерия призналась, что они с Пригожиным были на грани развода
Почетный адвокат России предупредил о рисках злоупотреблений при новом порядке проверки на алкоголь
Кушанашвили предположил, что Дмитрий Дибров уведёт Аврору Кибу у Лепса
Экспресс-уборка: 4 зоны в доме, которые важны при внезапном визите гостей
Матала хранит тайны Крита: от пещер хиппи до древних дворцов
Таяние льдов Гренландии запускает неожиданный океанический процесс
Арзамасцев: сладкое натощак вызывает скачки сахара и усталость

Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа

Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа
2:09
Еда

Суп кажется простым блюдом, но иногда он превращается в разочарование из-за неприятной горечи. Причины кроются в ингредиентах и технике приготовления.

Суп из оленины с лесными травами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Суп из оленины с лесными травами

Основные источники горечи

Пережаренные овощи

Лук или морковь, доведённые до тёмного состояния, делают весь бульон горьким. Решение простое — пассеруйте овощи на среднем огне до лёгкой золотистости.

Специи

Лавровый лист и перец горошком при долгой варке выделяют горькие вещества. Их лучше добавлять за 10-15 минут до готовности и потом убирать.

Жирный или старый бульон

Мясо со специфическим вкусом даёт неприятную горечь. Перед готовкой вымочите его в холодной воде и обязательно сливайте первый бульон.

Подгоревшие продукты

Крупа или овощи, прилипшие ко дну кастрюли, испортят вкус. Чтобы избежать этого, помешивайте суп и следите за температурой.

Чеснок

При длительной варке чеснок становится горьким. Добавляйте его в самом конце или слегка обжаривайте отдельно.

Недозрелые и перезрелые овощи

Кабачки и баклажаны иногда имеют природную горечь. Перед использованием попробуйте их сырыми.

Капуста

Брюссельская капуста при долгом кипячении выделяет горькие вещества. Её лучше отварить отдельно и добавить прямо в тарелку.

Травы

Розмарин, тимьян и другие ароматные травы тоже могут давать горечь при передержке. Просто уберите их и замените свежими в конце варки.

Как спасти суп, если он уже горчит

  • Добавьте щепотку сахара или ложку сливок — они смягчат вкус.

  • Положите картофель: он впитает лишнюю горечь.

  • Разбавьте слишком крепкий бульон водой или овощным отваром.

Горечь в супе чаще всего — результат невнимательности к мелочам. Контролируйте жарку, вовремя убирайте специи и проверяйте качество овощей — и ваше блюдо будет радовать, а не разочаровывать.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Авто
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L Аудио 
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков
Садоводство, цветоводство
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков Аудио 
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Почетный адвокат России предупредил о рисках злоупотреблений при новом порядке проверки на алкоголь
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа
Кушанашвили предположил, что Дмитрий Дибров уведёт Аврору Кибу у Лепса
Экспресс-уборка: 4 зоны в доме, которые важны при внезапном визите гостей
Матала хранит тайны Крита: от пещер хиппи до древних дворцов
Таяние льдов Гренландии запускает неожиданный океанический процесс
Арзамасцев: сладкое натощак вызывает скачки сахара и усталость
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Специалисты: домашний кот не выживет при температуре ниже -20 градусов
Сара Джессика Паркер объяснила равнодушие к критике Секса в большом городе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.