Секрет бабушки: запекаю сливы в духовке и получаю варенье с божественным вкусом — и ничего не нужно перемешивать

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом сливового варенья, запечённого в духовке. Это не только вкусно, но и красиво, а процесс приготовления достаточно прост. Количество ингредиентов берите по своему вкусу. Давайте начнём!
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002 is licensed under GFDL 1.2
Сливы
Ингредиенты
сливы — по вкусу;
сахар — по вкусу (примерно 1:1 к сливам по весу, но можно регулировать по сладости слив и личным предпочтениям);
специи (по желанию) — корица, ваниль или другие по вкусу.
Приготовление
Сливы тщательно вымыть, удалить косточки.
Разложить сливы в форме для запекания.
Посыпать сливы сахаром. Можно добавить специи для усиления аромата.
Отправить форму в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 30-40 минут. Время запекания может варьироваться в зависимости от сорта слив и размера кусочков.
Следите за вареньем, чтобы оно не пригорело. Как только сливы станут мягкими, а сахар растворится и загустеет, варенье готово.
Подавайте сливовое варенье, запечённое в духовке, с чаем или как дополнение к мороженому. Приятного аппетита!
Уточнения
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).