Секрет бабушки: запекаю сливы в духовке и получаю варенье с божественным вкусом — и ничего не нужно перемешивать

Легкий рецепт сливового варенья: запекаем в духовке для особого аромата — перемешивать не нужно

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом сливового варенья, запечённого в духовке. Это не только вкусно, но и красиво, а процесс приготовления достаточно прост. Количество ингредиентов берите по своему вкусу. Давайте начнём!

Ингредиенты

сливы — по вкусу;

сахар — по вкусу (примерно 1:1 к сливам по весу, но можно регулировать по сладости слив и личным предпочтениям);

специи (по желанию) — корица, ваниль или другие по вкусу.

Приготовление

Сливы тщательно вымыть, удалить косточки. Разложить сливы в форме для запекания. Посыпать сливы сахаром. Можно добавить специи для усиления аромата. Отправить форму в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 30-40 минут. Время запекания может варьироваться в зависимости от сорта слив и размера кусочков. Следите за вареньем, чтобы оно не пригорело. Как только сливы станут мягкими, а сахар растворится и загустеет, варенье готово.

Подавайте сливовое варенье, запечённое в духовке, с чаем или как дополнение к мороженому. Приятного аппетита!

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

