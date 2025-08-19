Секрет бабушки: запекаю сливы в духовке и получаю варенье с божественным вкусом — и ничего не нужно перемешивать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Легкий рецепт сливового варенья: запекаем в духовке для особого аромата — перемешивать не нужно
Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом сливового варенья, запечённого в духовке. Это не только вкусно, но и красиво, а процесс приготовления достаточно прост. Количество ингредиентов берите по своему вкусу. Давайте начнём!

Сливы
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002 is licensed under GFDL 1.2
Сливы

Ингредиенты

  • сливы — по вкусу;
  • сахар — по вкусу (примерно 1:1 к сливам по весу, но можно регулировать по сладости слив и личным предпочтениям);
  • специи (по желанию) — корица, ваниль или другие по вкусу.

Приготовление

  1. Сливы тщательно вымыть, удалить косточки.
  2. Разложить сливы в форме для запекания.
  3. Посыпать сливы сахаром. Можно добавить специи для усиления аромата.
  4. Отправить форму в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 30-40 минут. Время запекания может варьироваться в зависимости от сорта слив и размера кусочков.
  5. Следите за вареньем, чтобы оно не пригорело. Как только сливы станут мягкими, а сахар растворится и загустеет, варенье готово.

Подавайте сливовое варенье, запечённое в духовке, с чаем или как дополнение к мороженому. Приятного аппетита!

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

