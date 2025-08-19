Курица в аэрофритюрнице: этот секрет сделает её сочной, как никогда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Аэрофритюрницы завоевали популярность благодаря возможности готовить полезные и вкусные блюда. Однако многие сталкиваются с проблемой сухости курицы при приготовлении в этом устройстве. Причина кроется в том, что куриное филе содержит мало жира, который обычно удерживает влагу в процессе готовки. Но не стоит отчаиваться! Есть несколько простых способов, которые помогут вам приготовить сочное и ароматное куриное филе в аэрофритюрнице.

куриная грудка
Фото: freepik
куриная грудка

Как приготовить сочное куриное филе в аэрофритюрнице: секреты и советы

Главный секрет заключается в том, чтобы сохранить влагу в мясе. Использование оливкового масла — это отличный способ, но ещё более эффективным методом является маринование или рассол перед запеканием. Маринование или рассол позволяют курице впитать больше специй и сохранить влагу, что делает её нежной и сочной, пишет tudogostoso.com.br.

Процесс маринования и приготовления

Лучше всего оставить курицу мариноваться на час или даже дольше. Для этого поместите филе в глубокую ёмкость и залейте его водой или соком цитрусовых (лимона или апельсина). Добавьте немного соевого соуса, вустерширского соуса, оливкового масла или мёда для усиления вкуса.

Не бойтесь экспериментировать с приправами. Используйте чеснок, лук, орегано, паприку, чёрный перец, розмарин, тимьян, карри или лимонный перец. После маринования достаньте курицу из смеси и поместите её в аэрофритюрницу, предварительно разогретую до 180 °C. Готовьте примерно по 5 минут с каждой стороны, регулируя время в зависимости от толщины филе.

Следуя этим простым советам, вы получите золотистую корочку снаружи и нежную, сочную мякоть внутри. Ваше куриное филе будет восхитительным и обязательно порадует всех гостей!

Уточнения

Аэрогри́ль или конвекционная печь (англ. Convection oven) — бытовой электроприбор, предназначенный для приготовления пищи с помощью потоков горячего воздуха, по своему принципу действия напоминает фен. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
