Помидоры на сковороде? Да! Секрет сочного салата раскрыт — удивите своих близких новым блюдом

1:23
Еда

Этот салат сочетает свежие овощи и насыщенный соус, создавая блюдо, которое идеально подходит для летнего обеда или ужина. Жареные помидоры придают ему особый вкус и аромат, а легкий йогурт с чесноком добавляет кремовую текстуру и пикантность. В результате получается яркое и освежающее блюдо, которое понравится всей семье.

Помидоры черри
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Помидоры черри

Ингредиенты

  • 400 г помидоров черри.
  • 80 г смешанного зеленого салата.
  • 1 зубчик чеснока.
  • 200 г йогурта.
  • 3 ст. л. оливкового масла.
  • Соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. Помидоры черри разрежьте пополам и обжарьте на небольшом количестве оливкового масла на разогретой сковороде на среднем огне до мягкости и легкой золотистой корочки.
  2. В небольшой миске смешайте йогурт с 1 столовой ложкой оливкового масла, измельченным чесноком, солью и черным перцем.
  3. На тарелку выложите смешанный зеленый салат, сверху уложите жареные помидоры и полейте все приготовленным йогуртовым соусом.

Этот салат станет отличным дополнением к вашему летнему меню, наполняя его яркими красками и вкусом, уверены авторы vkusotii.dir.bg.

Уточнения

Тома́т че́рри (от англ. cherry — «вишня») — разновидность томатов с небольшими плодами, культивируется с начала 1800-х годов. 

