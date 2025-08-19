Помидоры на сковороде? Да! Секрет сочного салата раскрыт — удивите своих близких новым блюдом

Рецепт салата с жареными помидорами: простой способ раскрыть вкус лета — пошагово

Этот салат сочетает свежие овощи и насыщенный соус, создавая блюдо, которое идеально подходит для летнего обеда или ужина. Жареные помидоры придают ему особый вкус и аромат, а легкий йогурт с чесноком добавляет кремовую текстуру и пикантность. В результате получается яркое и освежающее блюдо, которое понравится всей семье.

Ингредиенты

400 г помидоров черри.

80 г смешанного зеленого салата.

1 зубчик чеснока.

200 г йогурта.

3 ст. л. оливкового масла.

Соль и перец по вкусу.

Приготовление

Помидоры черри разрежьте пополам и обжарьте на небольшом количестве оливкового масла на разогретой сковороде на среднем огне до мягкости и легкой золотистой корочки. В небольшой миске смешайте йогурт с 1 столовой ложкой оливкового масла, измельченным чесноком, солью и черным перцем. На тарелку выложите смешанный зеленый салат, сверху уложите жареные помидоры и полейте все приготовленным йогуртовым соусом.

Этот салат станет отличным дополнением к вашему летнему меню, наполняя его яркими красками и вкусом, уверены авторы vkusotii.dir.bg.

Уточнения

Тома́т че́рри (от англ. cherry — «вишня») — разновидность томатов с небольшими плодами, культивируется с начала 1800-х годов.

