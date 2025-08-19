Как приготовить нежную свиную печень без горечи: проверенный способ

Свиная печень с луком и морковью готовится на сковороде за 30 минут

Свиная печень — простой, но полезный продукт, из которого можно приготовить вкусный и питательный ужин. Добавьте немного моркови для сладости, чеснок для пикантности и свежую зелень для аромата — и получится блюдо, которое точно порадует всю семью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Жареная печень с луком по-якутски

Ингредиенты (на 6 порций)

Свиная печень — 800 г

Морковь — 200 г

Лук репчатый — 200 г

Молоко — 250 мл

Масло растительное — 3 ст. л.

Чеснок — 15 г

Перец чёрный молотый — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Петрушка — по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка печени

Промойте печень, снимите плёнки и нарежьте небольшими кусочками. Залейте холодной водой на 1-2 часа, затем промойте и залейте молоком (можно разбавить водой). Накройте миску плёнкой и оставьте в холодильнике на ночь. Это уберёт горечь и сделает печень нежнее.

Шаг 2. Подготовка овощей

Слейте молоко, обсушите кусочки печени бумажными полотенцами. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. Чеснок очистите.

Шаг 3. Обжаривание

Разогрейте масло в сковороде. Выложите печень и быстро обжарьте на сильном огне со всех сторон. Затем добавьте лук и морковь, перемешайте и убавьте огонь.

Шаг 4. Тушение

Влейте немного воды, накройте крышкой и тушите 15-20 минут. Петрушку мелко нарежьте, чеснок измельчите на тёрке или через пресс.

Шаг 5. Финальные штрихи

Когда печень почти готова, посолите её, добавьте чеснок и перец. Перемешайте, посыпьте петрушкой. Снимите сковороду с огня и дайте настояться пару минут под крышкой.

Как подавать

Отлично сочетается с картофельным пюре.

Можно подать с тушёными овощами или лёгким овощным салатом.

Для сытного ужина добавьте крупяной гарнир — рис или гречку.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

