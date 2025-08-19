Как приготовить нежную свиную печень без горечи: проверенный способ

Свиная печень — простой, но полезный продукт, из которого можно приготовить вкусный и питательный ужин. Добавьте немного моркови для сладости, чеснок для пикантности и свежую зелень для аромата — и получится блюдо, которое точно порадует всю семью.
Свиная печень — 800 г
Морковь — 200 г
Лук репчатый — 200 г
Молоко — 250 мл
Масло растительное — 3 ст. л.
Чеснок — 15 г
Перец чёрный молотый — 1 ч. л.
Соль — 1 ч. л.
Петрушка — по вкусу
Промойте печень, снимите плёнки и нарежьте небольшими кусочками. Залейте холодной водой на 1-2 часа, затем промойте и залейте молоком (можно разбавить водой). Накройте миску плёнкой и оставьте в холодильнике на ночь. Это уберёт горечь и сделает печень нежнее.
Слейте молоко, обсушите кусочки печени бумажными полотенцами. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. Чеснок очистите.
Разогрейте масло в сковороде. Выложите печень и быстро обжарьте на сильном огне со всех сторон. Затем добавьте лук и морковь, перемешайте и убавьте огонь.
Влейте немного воды, накройте крышкой и тушите 15-20 минут. Петрушку мелко нарежьте, чеснок измельчите на тёрке или через пресс.
Когда печень почти готова, посолите её, добавьте чеснок и перец. Перемешайте, посыпьте петрушкой. Снимите сковороду с огня и дайте настояться пару минут под крышкой.
Отлично сочетается с картофельным пюре.
Можно подать с тушёными овощами или лёгким овощным салатом.
Для сытного ужина добавьте крупяной гарнир — рис или гречку.
