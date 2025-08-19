Летний хит: рулетики из цукини с начинкой, от которых невозможно оторваться

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:45
Еда

Когда хочется чего-то лёгкого, ароматного и яркого, на помощь приходят рулетики из цукини. Эти овощи не только полезны, но и невероятно вкусны. Они прекрасно сочетаются с разнообразными начинками, создавая блюда, которые радуют глаз и желудок.

Рулетики из цукини
Фото: freepik.com by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рулетики из цукини

Сегодня мы предлагаем вам рецепт рулетиков из цукини с творогом и моцареллой, которые станут отличным дополнением к вашему летнему меню.

Ингредиенты

  • Цукини — 3 шт. (средние, около 600 г)
  • Оливковое масло — 4 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.

Для начинки

  • Творог или рикотта — 250 г
  • Тёртый пармезан — 40 г
  • Моцарелла — 80 г (тёртая)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Укроп или петрушка — 2 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Для соуса

  • Консервированные или протёртые томаты — 400 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Базилик или орегано — 1 ч. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления

  1. Нарежьте цукини вдоль тонкими полосками с помощью тёрки или ножа. Слегка смажьте их оливковым маслом и запекайте на сковороде-гриль или в духовке при 180 °C 3-4 минуты до размягчения, но не до золотистой корочки.
  2. Приготовление начинки: В миске смешайте творог или рикотту, тёртый пармезан, половину тёртой моцареллы, яйцо, мелко нарезанный укроп или петрушку, а также соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы начинка стала однородной.
  3. Приготовление соуса: На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте измельчённый чеснок до золотистого цвета. Затем добавьте консервированные или протёртые томаты, базилик или орегано, соль и перец. Тушите на медленном огне 10 минут, пока соус не загустеет.
  4. Формирование рулетиков: Положите по ложке начинки на каждую полоску цукини, аккуратно сверните рулетики и выложите их в форму для запекания.
  5. Полейте рулетики томатным соусом и посыпьте оставшейся тёртой моцареллой. Запекайте в духовке при 180 °C около 20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Готовые рулетики подавайте горячими, украсив свежей зеленью, рекомендует recepti.gotvach.bg.

Эти рулетики из цукини станут отличным дополнением к летнему столу, порадуют вас своим вкусом и внешним видом. Приятного аппетита!

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

