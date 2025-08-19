Летний хит: рулетики из цукини с начинкой, от которых невозможно оторваться

Рулетики из цукини с творогом и моцареллой: раскрываем 5 шагов к идеальной закуске

2:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется чего-то лёгкого, ароматного и яркого, на помощь приходят рулетики из цукини. Эти овощи не только полезны, но и невероятно вкусны. Они прекрасно сочетаются с разнообразными начинками, создавая блюда, которые радуют глаз и желудок.

Фото: freepik.com by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рулетики из цукини

Сегодня мы предлагаем вам рецепт рулетиков из цукини с творогом и моцареллой, которые станут отличным дополнением к вашему летнему меню.

Ингредиенты

Цукини — 3 шт. (средние, около 600 г)

Оливковое масло — 4 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Для начинки

Творог или рикотта — 250 г

Тёртый пармезан — 40 г

Моцарелла — 80 г (тёртая)

Яйцо — 1 шт.

Укроп или петрушка — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Для соуса

Консервированные или протёртые томаты — 400 г

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 2 ст. л.

Базилик или орегано — 1 ч. л.

Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления

Нарежьте цукини вдоль тонкими полосками с помощью тёрки или ножа. Слегка смажьте их оливковым маслом и запекайте на сковороде-гриль или в духовке при 180 °C 3-4 минуты до размягчения, но не до золотистой корочки. Приготовление начинки: В миске смешайте творог или рикотту, тёртый пармезан, половину тёртой моцареллы, яйцо, мелко нарезанный укроп или петрушку, а также соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы начинка стала однородной. Приготовление соуса: На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте измельчённый чеснок до золотистого цвета. Затем добавьте консервированные или протёртые томаты, базилик или орегано, соль и перец. Тушите на медленном огне 10 минут, пока соус не загустеет. Формирование рулетиков: Положите по ложке начинки на каждую полоску цукини, аккуратно сверните рулетики и выложите их в форму для запекания. Полейте рулетики томатным соусом и посыпьте оставшейся тёртой моцареллой. Запекайте в духовке при 180 °C около 20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Готовые рулетики подавайте горячими, украсив свежей зеленью, рекомендует recepti.gotvach.bg.

Эти рулетики из цукини станут отличным дополнением к летнему столу, порадуют вас своим вкусом и внешним видом. Приятного аппетита!

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

