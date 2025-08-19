Летний хит: рулетики из цукини с начинкой, от которых невозможно оторваться

Когда хочется чего-то лёгкого, ароматного и яркого, на помощь приходят рулетики из цукини. Эти овощи не только полезны, но и невероятно вкусны. Они прекрасно сочетаются с разнообразными начинками, создавая блюда, которые радуют глаз и желудок.
Фото: freepik.com by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рулетики из цукини
Сегодня мы предлагаем вам рецепт рулетиков из цукини с творогом и моцареллой, которые станут отличным дополнением к вашему летнему меню.
Ингредиенты
Цукини — 3 шт. (средние, около 600 г)
Оливковое масло — 4 ст. л.
Соль — 1 ч. л.
Для начинки
Творог или рикотта — 250 г
Тёртый пармезан — 40 г
Моцарелла — 80 г (тёртая)
Яйцо — 1 шт.
Укроп или петрушка — 2 ст. л.
Соль и перец — по вкусу
Для соуса
Консервированные или протёртые томаты — 400 г
Чеснок — 2 зубчика
Оливковое масло — 2 ст. л.
Базилик или орегано — 1 ч. л.
Соль и перец — по вкусу
Способ приготовления
Нарежьте цукини вдоль тонкими полосками с помощью тёрки или ножа. Слегка смажьте их оливковым маслом и запекайте на сковороде-гриль или в духовке при 180 °C 3-4 минуты до размягчения, но не до золотистой корочки.
Приготовление начинки: В миске смешайте творог или рикотту, тёртый пармезан, половину тёртой моцареллы, яйцо, мелко нарезанный укроп или петрушку, а также соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы начинка стала однородной.
Приготовление соуса: На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте измельчённый чеснок до золотистого цвета. Затем добавьте консервированные или протёртые томаты, базилик или орегано, соль и перец. Тушите на медленном огне 10 минут, пока соус не загустеет.
Формирование рулетиков: Положите по ложке начинки на каждую полоску цукини, аккуратно сверните рулетики и выложите их в форму для запекания.
Полейте рулетики томатным соусом и посыпьте оставшейся тёртой моцареллой. Запекайте в духовке при 180 °C около 20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.