Добавьте абрикосы в тесто — и пирог получится сочным, слегка влажным, полным тепла и солнечных нот

Еда

Каждое лето мы автоматически достаём проверенные рецепты абрикосового клафути. Но что если попробовать нечто другое — не менее простое, но по-настоящему восхитительное? Известный французский гастрокритик Франсуа-Режис Годри, поделился рецептом, который называет не иначе как откровением.

Пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пирог

Этот рецепт он узнал от шеф-повара ресторана La Courtille под Авиньоном Наталии Крозон. А та, в свою очередь, переняла его у Ракель Карены из парижского ресторана Le Baratin. Так что история этого пирога — тоже своеобразное путешествие по гастрономической Франции.

Всё, что нужно — на кухонной полке

Для этого пирога не потребуется ни миксер, ни какой-то особый инвентарь. Хватит обычной миски и ложки или лопатки. Продукты — самые обыденные: абрикосы, яйца, сахар, мука, масло и разрыхлитель. Всё то, что легко найти даже на дачной кухне.

  • 1 кг. абрикосов (без косточек)

  • 330 г. сахара (можно уменьшить до 250 г.)

  • 230 г. муки (или 130 г. муки + 100 г. миндальной пудры)

  • 230 г. сливочного масла (мягкого, нарезанного кубиками)

  • 4 яйца

  • 1 пакетик разрыхлителя теста

  • Немного сливочного масла с солью — для смазывания формы

  • Коричневый сахар — для посыпки формы

Пошаговый рецепт: ничего лишнего

Готовить этот пирог проще простого. В глубокой миске нужно соединить сахар, муку (или смесь с миндальной пудрой), кусочки мягкого сливочного масла, разрыхлитель и яйца. Ингредиенты просто перемешиваются вручную — без взбивания и лишних телодвижений. Затем добавляются абрикосы, разрезанные пополам или на четвертинки, — и всё снова аккуратно перемешивается.

Форма для выпечки — лучше глубокая, наподобие формы для гратена. Её стоит выстелить бумагой для выпечки и слегка смазать сливочным маслом, желательно солёным, а затем присыпать дно и бока коричневым сахаром. Именно эта комбинация создаёт карамельную корочку, из-за которой пирог хочется съесть до последней крошки.

Выпекается пирог около 45 минут при температуре 180°C. Главное — не торопиться с подачей: пусть немного остынет, чтобы текстура стала идеально нежной, а ароматы раскрылись в полной мере.

Универсальный десерт на все случаи

Этот пирог идеален именно летом, когда абрикосы сочные, спелые и сладкие. Но с лёгкостью его можно адаптировать под другие фрукты — сливы, нектарины, персики. Осенью он будет отлично звучать с грушами или яблоками, а зимой можно попробовать использовать консервированные абрикосы или даже яблочное пюре — получится совершенно другой, но не менее вкусный вариант.

Пирог подойдёт как для завтрака, так и для десерта после ужина. Он не слишком сладкий, с ярко выраженной фруктовой составляющей и приятной, чуть влажной структурой. А если сверху добавить шарик ванильного мороженого — получится настоящий летний праздник.

Уточнения

Пиро́г — праздничное  обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). Масса пирога от 0,5 кг и выше.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
