Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крем из аптечки показал эффективность в борьбе с морщинами
Полноценный сон усиливает иммунитет за счёт выработки мелатонина
Регулярный полив и калийные подкормки улучшают вкус и сочность моркови
Эти куриные крылышки покорят всех: рецепт от шеф-повара
Путешественница Лисейкина назвала блюда придорожных кафе, приводящие к отравлениям
Радиотелескоп ASKAP в Австралии зафиксировал сигнал от спутника NASA Relay 2
Фитнес-эксперт MadFit: 10-минутная тренировка поможет укрепить все мышцы кора
Вдова Валентина Юдашкина посетила могилу мужа с внуками
Фитнес-тренеры: рыбий жир способен снизить повреждение мышечных тканей

Лёд в вине: когда табу превращается в необходимость — мнение экспертов

Лёд в вине: можно ли его добавлять? Мнение авторитетных экспертов
1:15
Еда

Сэм Капорн, эксперт в винной индустрии, признается, что изначально был противником льда в вине, но позже изменил свое мнение.

Кубики льда
Фото: Openphoto.net by Darren Hester, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Кубики льда

"Однажды мы с другом попробовали розовое вино без льда, а затем со льдом, и я стал его поклонником! Не судите, пока не попробуете!"

Когда лед тает, он разбавляет вино, уменьшая концентрацию вкуса и нарушая баланс кислот, ароматов и текстуры. Это все равно, что добавить колу в дорогое вино.

Доктор Иэн Уайтхед, специалист по вкусовым качествам с большим опытом, считает, что для качественных вин это неприемлемо. По его словам, добавление льда меняет вкус, часто не в лучшую сторону. Если вы цените работу виноделов и истинный вкус вина, лучше использовать другие способы охлаждения (ведро с холодной водой, льдом, поместить бутылку на короткое время в морозильник, обернув ее влажным полотенцем).

Тем не менее, есть исключения из этого правила. В жаркий день можно добавить немного льда в сладкие вина или полусухие. Лед смягчает вкус и позволяет вину сохранять насыщенность даже при разбавлении, пишет Metro.

Уточнения

Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла. Согласно определению Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), в общем случае содержание алкоголя в итоговом продукте не должно быть менее 8,5 %, однако, принимая во внимание специфические особенности климата, почвы, сорта винограда, качественные показатели и традиции производства отдельных регионов, минимальная крепость законодательно может быть уменьшена до 7 % алкоголя.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Наука и техника
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными Аудио 
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Домашние животные
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Путин всё рассчитал: встреча в Вашингтоне продолжит СВО на Украине Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Лесной фастфуд: почему волк предпочитает зайца в перекус
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Фитнес-тренеры: рыбий жир способен снизить повреждение мышечных тканей
Пять масел, которые делают волосы сияющими без салона
Зубная паста помогает удалить пятна с ковра и других мягких поверхностей
Зооинженер рассказала, как понять, что кошка любит хозяина
Причины намеренного увеличения показаний одометра в России
Эксперт раскрыл дезинформацию ВСУ о якобы новой мощной ракете
Рекордные траты на новые авто: россияне выложили 390 млрд рублей в июле — Автостат
Синицына раскрыла детали прощания с Олегом Табаковым и таинственный сон после похорон
Пожарные обрели необычного напарника: неожиданный гость стал символом уфимских огнеборцев
ЭКО: все мифы и правда от репродуктолога Шибановой — стоит ли бояться процедуры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.