Лёд в вине: когда табу превращается в необходимость — мнение экспертов

Сэм Капорн, эксперт в винной индустрии, признается, что изначально был противником льда в вине, но позже изменил свое мнение.

Кубики льда

"Однажды мы с другом попробовали розовое вино без льда, а затем со льдом, и я стал его поклонником! Не судите, пока не попробуете!"

Когда лед тает, он разбавляет вино, уменьшая концентрацию вкуса и нарушая баланс кислот, ароматов и текстуры. Это все равно, что добавить колу в дорогое вино.

Доктор Иэн Уайтхед, специалист по вкусовым качествам с большим опытом, считает, что для качественных вин это неприемлемо. По его словам, добавление льда меняет вкус, часто не в лучшую сторону. Если вы цените работу виноделов и истинный вкус вина, лучше использовать другие способы охлаждения (ведро с холодной водой, льдом, поместить бутылку на короткое время в морозильник, обернув ее влажным полотенцем).

Тем не менее, есть исключения из этого правила. В жаркий день можно добавить немного льда в сладкие вина или полусухие. Лед смягчает вкус и позволяет вину сохранять насыщенность даже при разбавлении, пишет Metro.

