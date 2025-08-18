Обычные продукты, которые в микроволновке становятся опаснее, чем кажется на первый взгляд

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эксперты по питанию: яйца, зелень и орехи опасно готовить в микроволновой печи
Еда

Микроволновка давно стала незаменимым помощником на кухне: быстро разогревает, размораживает и даже готовит. Но не всё так просто. Есть продукты и материалы, которые при нагревании в СВЧ могут не только испортиться, но и стать опасными для здоровья или самой техники.

микроволновка
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
микроволновка

Яйца в скорлупе

Классический "рискованный продукт". При нагревании внутри яйца создаётся давление, и оно может взорваться прямо в микроволновке, разбрызгивая горячее содержимое.

Замороженное мясо

В микроволновке оно прогревается неравномерно: снаружи может быть тёплым, а внутри оставаться ледяным. Такой перепад создаёт идеальные условия для размножения бактерий. Безопаснее всего размораживать мясо в холодильнике.

Грудное молоко

Нагрев в микроволновке разрушает часть полезных веществ. К тому же жидкость прогревается неравномерно и может обжечь ребёнка. Лучший вариант — водяная баня.

Металл и стеклянные графины

Металлическая посуда и графиновые контейнеры при нагреве дают искры и могут вызвать возгорание. Для микроволновки подходят только керамика, жаропрочное стекло и пластик с соответствующей маркировкой.

Виноград и мелкие фрукты

Из-за высокого содержания воды виноградины при нагреве превращаются в маленькие "плазменные шарики". Это зрелище может быть эффектным, но микроволновку оно наверняка испортит.

Острые перцы

При нагреве выделяется капсаицин, который испаряется и раздражает глаза и дыхательные пути. Гораздо безопаснее прогревать их на сковороде или в духовке.

Орехи и крупы

Сухие продукты в микроволновке быстро пересыхают, а затем могут загореться. Если нужно подсушить орехи или кашу — лучше использовать духовку.

Пластиковые контейнеры без маркировки

Обычный пластик при нагреве выделяет вредные вещества, в том числе бисфенол-А, который может попасть в еду. Для микроволновки годятся только контейнеры с соответствующей отметкой.

Зелень

Шпинат, петрушка и другая свежая зелень в микроволновке быстро окисляется, образуя нитраты. Такие соединения небезопасны для организма. Листья лучше есть сырыми или добавлять в готовые блюда без подогрева.

Еда в алюминиевой фольге

Даже маленький кусочек фольги способен вызвать искрение и повредить прибор. Готовые блюда в фольге лучше переложить в тарелку.

Вода

Казалось бы, что может быть проще? Но в микроволновке вода может перегреться и "взорваться" при добавлении сахара или ложки. Надёжнее и безопаснее вскипятить её в чайнике.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

