Хлеб останется как из пекарни: секретный метод хранения в холодильнике

Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике
2:19
Еда

Хлеб — важный элемент французской кухни, который присутствует на каждом столе. К сожалению, он часто теряет свежесть и вкус, становясь чёрствым или покрываясь плесенью. Существует несколько малоизвестных способов сохранить хлеб свежим без использования морозильной камеры.

Чёрный хлеб
Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чёрный хлеб

Распространённая ошибка, которая ускоряет порчу хлеба

Хлеб — неотъемлемая часть нашего рациона. Его подают с сыром, джемом или просто так. Однако многие люди делают ошибку, которая сокращает срок его годности. Они нарезают хлеб и хранят его в шкафу, думая, что это удобно. Но на самом деле это ускоряет появление плесени уже через пару дней.

Главный враг свежего хлеба — воздух

Воздух — главный враг свежего хлеба. Под его воздействием хлеб быстро теряет влагу, становится сухим и невкусным. Чтобы сохранить его свежесть, нужно минимизировать контакт с воздухом, пишет sasu-manso.fr.

Холодильник: друг или враг?

Многие считают, что хранить хлеб в холодильнике — плохая идея. Но это не так. Главное — правильно выбрать место для хранения.

Где хранить хлеб в холодильнике?

Не стоит класть хлеб в ящик для овощей или на верхнюю полку холодильника. Там слишком влажно и холодно, что может повредить хлеб. Лучше всего хранить его в средней части холодильника, где температура около 4°C. В таких условиях хлеб дольше остаётся свежим и не черствеет.

Ещё один способ сохранить хлеб свежим

Если вы храните хлеб в холодильнике, проделайте в упаковке небольшие отверстия. Это позволит хлебу «дышать» и не накапливать слишком много влаги, что поможет сохранить его свежесть.

Следуя этим простым советам, вы сможете дольше наслаждаться вкусом и текстурой хлеба, а также сократите количество пищевых отходов. Это не только полезно для вашего бюджета, но и экологично. Ведь даже небольшие действия могут оказать положительное влияние на окружающую среду. Разве это не прекрасный способ наслаждаться каждой буханкой хлеба до последнего кусочка?

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
