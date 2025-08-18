Кислинка против приторности: варенье, где брусника и груша ведут гастрономическую дуэль

Брусника добавляет сладким грушам приятную и освежающую кислинку. В этом идеальном дуэте варенье получается насыщенным и ароматным — особенно если потом использовать его как начинку для пирогов или в качестве топинга для каш, сырников и оладий.
Важно: массу нужно несколько раз проваривать, давая ей полностью остывать между подходами — так она получится густой и стойкой к хранению.
Совет: используйте кулинарный калькулятор или таблицу мер и весов, чтобы точно отмерить продукты.
Хорошо вымойте груши и бруснику. Ягоды переберите — удалите мусор и порченые плоды. Стерилизуйте банку и крышку заранее, чтобы варенье хранилось долго.
Шаг 1.
Залейте бруснику крутым кипятком на 3–4 минуты — это уберёт возможную горечь. После этого откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде.
Шаг 2.
Очистите груши от кожуры, разрежьте пополам, удалите сердцевину и нарежьте дольками.
Если попались недозрелые плоды — бланшируйте их в кипящей воде 3 минуты.
Шаг 3.
Влейте воду в сотейник, добавьте сахар, доведите до кипения и размешайте — получится сироп.
Шаг 4.
В большой кастрюле соедините груши и бруснику. Залейте горячим сиропом.
Шаг 5.
Поставьте кастрюлю на плиту. Когда масса закипит, снимите пену шумовкой.
Кстати, не выбрасывайте пенку — она отлично подойдёт как топинг к блинам или в начинку.
Шаг 6.
Убавьте огонь и варите смесь 5 минут. Затем дайте полностью остыть — лучше оставить на ночь. После этого снова доведите до кипения и варите 20 минут, помешивая. Опять дайте полностью остыть. На третий подход доведите массу до кипения, добавьте корицу, гвоздику и лимон. Снимайте пену, варите 30 минут. Варенье должно загустеть.
Шаг 7.
Перелейте горячее варенье в стерильную банку. Закрутите крышку, переверните банку вверх дном и укутайте в полотенце или плед. После полного остывания храните в тёмном и прохладном месте.
Это варенье прекрасно дополнит утреннюю кашу, творожную запеканку, оладьи, блины или тосты. Можно даже добавить в йогурт или мороженое — будет очень вкусно!
Брусни́ка — вечнозелёный кустарничек, вид рода Вакциниум (Vaccinium) семейства Вересковые.
