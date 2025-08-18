Кислинка против приторности: варенье, где брусника и груша ведут гастрономическую дуэль

Грушево-брусничное варенье : инструкция по приготовлению и хранению

Брусника добавляет сладким грушам приятную и освежающую кислинку. В этом идеальном дуэте варенье получается насыщенным и ароматным — особенно если потом использовать его как начинку для пирогов или в качестве топинга для каш, сырников и оладий.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Грушево-брусничное варенье

Важно: массу нужно несколько раз проваривать, давая ей полностью остывать между подходами — так она получится густой и стойкой к хранению.

Ингредиенты

Груши — 1 кг

Брусника — 500 г

Сахар — 1 кг

Вода — 1 стакан (200 мл)

Корица — 1 щепотка

Гвоздика — 2 штуки

Лимон — половина ломтика

Тостовый хлеб — по желанию, для подачи

Совет: используйте кулинарный калькулятор или таблицу мер и весов, чтобы точно отмерить продукты.

Как готовить — пошагово

Подготовка.

Хорошо вымойте груши и бруснику. Ягоды переберите — удалите мусор и порченые плоды. Стерилизуйте банку и крышку заранее, чтобы варенье хранилось долго.

Шаг 1.

Залейте бруснику крутым кипятком на 3–4 минуты — это уберёт возможную горечь. После этого откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде.

Шаг 2.

Очистите груши от кожуры, разрежьте пополам, удалите сердцевину и нарежьте дольками.

Если попались недозрелые плоды — бланшируйте их в кипящей воде 3 минуты.

Шаг 3.

Влейте воду в сотейник, добавьте сахар, доведите до кипения и размешайте — получится сироп.

Шаг 4.

В большой кастрюле соедините груши и бруснику. Залейте горячим сиропом.

Шаг 5.

Поставьте кастрюлю на плиту. Когда масса закипит, снимите пену шумовкой.

Кстати, не выбрасывайте пенку — она отлично подойдёт как топинг к блинам или в начинку.

Шаг 6.

Убавьте огонь и варите смесь 5 минут. Затем дайте полностью остыть — лучше оставить на ночь. После этого снова доведите до кипения и варите 20 минут, помешивая. Опять дайте полностью остыть. На третий подход доведите массу до кипения, добавьте корицу, гвоздику и лимон. Снимайте пену, варите 30 минут. Варенье должно загустеть.

Шаг 7.

Перелейте горячее варенье в стерильную банку. Закрутите крышку, переверните банку вверх дном и укутайте в полотенце или плед. После полного остывания храните в тёмном и прохладном месте.

Подача

Это варенье прекрасно дополнит утреннюю кашу, творожную запеканку, оладьи, блины или тосты. Можно даже добавить в йогурт или мороженое — будет очень вкусно!

Уточнения

Брусни́ка — вечнозелёный кустарничек, вид рода Вакциниум (Vaccinium) семейства Вересковые.

