Кислинка против приторности: варенье, где брусника и груша ведут гастрономическую дуэль

Грушево-брусничное варенье : инструкция по приготовлению и хранению
2:56
Еда

Брусника добавляет сладким грушам приятную и освежающую кислинку. В этом идеальном дуэте варенье получается насыщенным и ароматным — особенно если потом использовать его как начинку для пирогов или в качестве топинга для каш, сырников и оладий.

Грушево-брусничное варенье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грушево-брусничное варенье

Важно: массу нужно несколько раз проваривать, давая ей полностью остывать между подходами — так она получится густой и стойкой к хранению.

Ингредиенты

  • Груши — 1 кг
  • Брусника — 500 г
  • Сахар — 1 кг
  • Вода — 1 стакан (200 мл)
  • Корица — 1 щепотка
  • Гвоздика — 2 штуки
  • Лимон — половина ломтика
  • Тостовый хлеб — по желанию, для подачи

Совет: используйте кулинарный калькулятор или таблицу мер и весов, чтобы точно отмерить продукты.

Как готовить — пошагово

Подготовка.

Хорошо вымойте груши и бруснику. Ягоды переберите — удалите мусор и порченые плоды. Стерилизуйте банку и крышку заранее, чтобы варенье хранилось долго.

Шаг 1.
Залейте бруснику крутым кипятком на 3–4 минуты — это уберёт возможную горечь. После этого откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде.

Шаг 2.
Очистите груши от кожуры, разрежьте пополам, удалите сердцевину и нарежьте дольками.
Если попались недозрелые плоды — бланшируйте их в кипящей воде 3 минуты.

Шаг 3.
Влейте воду в сотейник, добавьте сахар, доведите до кипения и размешайте — получится сироп.

Шаг 4.
В большой кастрюле соедините груши и бруснику. Залейте горячим сиропом.

Шаг 5.
Поставьте кастрюлю на плиту. Когда масса закипит, снимите пену шумовкой.
Кстати, не выбрасывайте пенку — она отлично подойдёт как топинг к блинам или в начинку.

Шаг 6.
Убавьте огонь и варите смесь 5 минут. Затем дайте полностью остыть — лучше оставить на ночь. После этого снова доведите до кипения и варите 20 минут, помешивая. Опять дайте полностью остыть. На третий подход доведите массу до кипения, добавьте корицу, гвоздику и лимон. Снимайте пену, варите 30 минут. Варенье должно загустеть.

Шаг 7.
Перелейте горячее варенье в стерильную банку. Закрутите крышку, переверните банку вверх дном и укутайте в полотенце или плед. После полного остывания храните в тёмном и прохладном месте.

Подача

Это варенье прекрасно дополнит утреннюю кашу, творожную запеканку, оладьи, блины или тосты. Можно даже добавить в йогурт или мороженое — будет очень вкусно!

Уточнения

Брусни́ка — вечнозелёный кустарничек, вид рода Вакциниум (Vaccinium) семейства Вересковые.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
