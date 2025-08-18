Секрет бабушки: так свинину с овощами и сыром еще никто не готовил — пальчики оближешь

Ароматная свинина с овощами: запекаем в духовке быстро и вкусно с картофелем, луком, помидорами и сыром

2:57 Your browser does not support the audio element. Еда

И что может быть лучше на семейный ужин, чем ароматное, сочное мясо с овощами, запечённое в духовке? Это блюдо не только вкусно, но и полезно, ведь овощи добавляют ему витаминов и клетчатки. А процесс приготовления настолько прост, что справится даже начинающий кулинар.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённое мясо с помидорами и сыром

Ингредиенты

Свиная отбивная — 500 г

Специи (сушёный чеснок, молотый чёрный перец, кориандр, соль) — по вкусу

Лук — 1 шт.

Картофель — 4-5 шт.

Помидор — 2 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Тёртый твёрдый сыр — 70 г

Сметана — 2 ст. л.

Пошаговый рецепт

Возьмите свиную отбивную и нарежьте её на порции толщиной 1,5-2 см. Это сделает мясо более нежным и сочным. Посолите и поперчите каждый кусочек по вкусу. Если у вас есть любимые специи, добавьте их на этом этапе. Очистите картофель и лук. Нарежьте картофель кружочками, а лук — полукольцами. Болгарский перец нарежьте кубиками, а помидоры — кружочками или полукружочками. Возьмите форму для запекания и смажьте её дно и стенки растительным маслом. Это предотвратит прилипание блюда и сделает его более аппетитным. Выложите кусочки свинины в форму. Посолите и слегка смажьте их растительным маслом. Это поможет сохранить сочность мяса и придаст ему золотистую корочку. На мясо выложите слой картофеля, затем слой лука. Это создаст основу для вашего блюда и придаст ему насыщенный вкус. В отдельной миске смешайте болгарский перец, помидоры и тёртый сыр. Добавьте 2 столовые ложки сметаны и хорошо перемешайте. Это создаст ароматную и вкусную начинку, которая будет таять во рту. Выложите смесь перца, помидоров и сыра поверх лука. Это добавит блюду яркости и сочности. Поставьте форму с мясом и овощами в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте около 30 минут, пока овощи не станут мягкими, а мясо — золотистым. Примерно за 5-7 минут до готовности посыпьте блюдо сверху оставшимся тёртым сыром. Это придаст ему аппетитную корочку и сделает ещё более вкусным. Достаньте блюдо из духовки и дайте ему немного остыть. Подавайте горячим, украсив зеленью по желанию.

Ароматная свинина с овощами, запечённая в духовке, — это не только вкусно, но и полезно, пишет actualno.com. Это блюдо идеально подходит для семейного ужина, когда хочется чего-то сытного, но не слишком тяжёлого. Попробуйте этот рецепт, и вы не пожалеете!

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

