Секрет бабушки: так свинину с овощами и сыром еще никто не готовил — пальчики оближешь

Ароматная свинина с овощами: запекаем в духовке быстро и вкусно с картофелем, луком, помидорами и сыром
Еда

И что может быть лучше на семейный ужин, чем ароматное, сочное мясо с овощами, запечённое в духовке? Это блюдо не только вкусно, но и полезно, ведь овощи добавляют ему витаминов и клетчатки. А процесс приготовления настолько прост, что справится даже начинающий кулинар.

Ингредиенты

  • Свиная отбивная — 500 г
  • Специи (сушёный чеснок, молотый чёрный перец, кориандр, соль) — по вкусу
  • Лук — 1 шт.
  • Картофель — 4-5 шт.
  • Помидор — 2 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Тёртый твёрдый сыр — 70 г
  • Сметана — 2 ст. л.

Пошаговый рецепт

  1. Возьмите свиную отбивную и нарежьте её на порции толщиной 1,5-2 см. Это сделает мясо более нежным и сочным. Посолите и поперчите каждый кусочек по вкусу. Если у вас есть любимые специи, добавьте их на этом этапе.
  2. Очистите картофель и лук. Нарежьте картофель кружочками, а лук — полукольцами. Болгарский перец нарежьте кубиками, а помидоры — кружочками или полукружочками.
  3. Возьмите форму для запекания и смажьте её дно и стенки растительным маслом. Это предотвратит прилипание блюда и сделает его более аппетитным.
  4. Выложите кусочки свинины в форму. Посолите и слегка смажьте их растительным маслом. Это поможет сохранить сочность мяса и придаст ему золотистую корочку.
  5. На мясо выложите слой картофеля, затем слой лука. Это создаст основу для вашего блюда и придаст ему насыщенный вкус.
  6. В отдельной миске смешайте болгарский перец, помидоры и тёртый сыр. Добавьте 2 столовые ложки сметаны и хорошо перемешайте. Это создаст ароматную и вкусную начинку, которая будет таять во рту.
  7. Выложите смесь перца, помидоров и сыра поверх лука. Это добавит блюду яркости и сочности.
  8. Поставьте форму с мясом и овощами в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте около 30 минут, пока овощи не станут мягкими, а мясо — золотистым.
  9. Примерно за 5-7 минут до готовности посыпьте блюдо сверху оставшимся тёртым сыром. Это придаст ему аппетитную корочку и сделает ещё более вкусным.
  10. Достаньте блюдо из духовки и дайте ему немного остыть. Подавайте горячим, украсив зеленью по желанию.

Ароматная свинина с овощами, запечённая в духовке, — это не только вкусно, но и полезно, пишет actualno.com. Это блюдо идеально подходит для семейного ужина, когда хочется чего-то сытного, но не слишком тяжёлого. Попробуйте этот рецепт, и вы не пожалеете!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
