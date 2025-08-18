Прощайте, сухие шашлыки: главный секрет сочного мяса раскрыт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Для приготовления вкусного шашлыка можно использовать разные виды мяса, включая баранину, курицу, говядину и свинину, а также рыбу и морепродукты. Однако не все виды мяса подходят для жарки на огне, поэтому важно правильно выбрать подходящий продукт. Бренд-шеф команды Tanuki Family Алексей Разбоев поделился своими рекомендациями по выбору мяса для шашлыка.

шашлык из баранины
Фото: en.wikipedia.org by Ra Boe is licensed under Free More info
шашлык из баранины

Шеф-повар отметил, что для шашлыка из говядины лучше всего подходит вырезка или рибай. Эти части считаются самыми нежными, поскольку они реже всего участвуют в движении. Говядина содержит небольшое количество жира, поэтому перед жаркой ее необходимо хорошо мариновать в луке и специях. Мясо следует нарезать поперек волокон, а наличие белых жировых прожилок свидетельствует о его мягкости.

"Относитесь внимательнее к маринованию майонезом и уксусом. Майонез может быть причиной сгорания мяса, т. к. естественные сахара в его составе могут способствовать этому процессу. Мариновать мясо в уксусе также следует правильно — не дольше 1-3 часов для говядины и свинины", — посоветовал Алексей Разбоев.

Для шашлыка из баранины лучше всего использовать корейку, которая отличается сочностью и мягкостью. Лопатка и бедренная часть также подходят, но они могут иметь более выраженный запах, уточняет Газета.Ru.

Куриные бедра — идеальный выбор для шашлыка из курицы. Они сочные, мягкие и готовятся быстро. Чтобы избежать пересушивания, рекомендуется готовить их с кожей и регулярно переворачивать в процессе жарки.

Свиная шейка или ошеек — лучший выбор для шашлыка из свинины. Важно обратить внимание на "мраморность" мяса, то есть наличие внутримышечного жира, который придает мясу сочность и нежность. Слишком много поверхностного жира может вызвать вспышки пламени и горечь.

Для разнообразия можно попробовать приготовить шашлык из рыбы, морепродуктов, картофеля или грибов. Рыба и морепродукты готовятся быстро и приобретают насыщенный аромат. Однако приготовление шашлыка из морепродуктов требует особого подхода, так как время готовки варьируется в зависимости от конкретного продукта. Овощи на костре станут отличным дополнением к мясу, придавая блюду сочность и свежесть.

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
