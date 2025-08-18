Никогда бы не подумали: этот простой секрет делает томатную подливу невероятно вкусной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Подлива из помидоров — это отличный способ разнообразить привычные блюда и придать им яркий вкус. Она прекрасно дополнит мясные, рыбные или овощные блюда, сделав их более насыщенными и ароматными. Готовить её просто, а результат обязательно порадует вас и ваших близких.

Котлеты с подливой
Фото: commons.wikimedia. org by Brücke-Osteuropa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты с подливой

Ингредиенты

  • помидоры — 400 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • вода — 150 мл;
  • соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление

  1. Очистите и нарежьте лук, морковь натрите на крупной тёрке.
  2. Обжарьте лук и морковь на растительном масле до золотистого цвета.
  3. Помидоры нарежьте кубиками и добавьте к луку и моркови.
  4. Тушите всё вместе до мягкости помидоров.
  5. Добавьте томатную пасту, муку, перемешайте и обжарьте ещё пару минут.
  6. Влейте воду, посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу.
  7. Доведите подливу до кипения и уменьшите огонь. Томите подливу под крышкой 5–7 минут.

Приятного аппетита! Ваша подлива из помидоров готова!

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.

