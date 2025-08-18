Никогда бы не подумали: этот простой секрет делает томатную подливу невероятно вкусной

Подлива из помидоров — это отличный способ разнообразить привычные блюда и придать им яркий вкус. Она прекрасно дополнит мясные, рыбные или овощные блюда, сделав их более насыщенными и ароматными. Готовить её просто, а результат обязательно порадует вас и ваших близких.
Фото: commons.wikimedia. org by Brücke-Osteuropa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты с подливой
Ингредиенты
помидоры — 400 г;
лук репчатый — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
растительное масло — 2 ст. л.;
томатная паста — 2 ст. л.;
мука — 1 ст. л.;
вода — 150 мл;
соль, перец, специи — по вкусу.
Приготовление
Очистите и нарежьте лук, морковь натрите на крупной тёрке.
Обжарьте лук и морковь на растительном масле до золотистого цвета.
Помидоры нарежьте кубиками и добавьте к луку и моркови.
Тушите всё вместе до мягкости помидоров.
Добавьте томатную пасту, муку, перемешайте и обжарьте ещё пару минут.
Влейте воду, посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу.
Доведите подливу до кипения и уменьшите огонь. Томите подливу под крышкой 5–7 минут.
Приятного аппетита! Ваша подлива из помидоров готова!
Уточнения
Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.