Никогда бы не подумали: этот простой секрет делает томатную подливу невероятно вкусной

Домашняя подлива из помидоров: рецепт, который легко повторить

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Подлива из помидоров — это отличный способ разнообразить привычные блюда и придать им яркий вкус. Она прекрасно дополнит мясные, рыбные или овощные блюда, сделав их более насыщенными и ароматными. Готовить её просто, а результат обязательно порадует вас и ваших близких.

Фото: commons.wikimedia. org by Brücke-Osteuropa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты с подливой

Ингредиенты

помидоры — 400 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

томатная паста — 2 ст. л.;

мука — 1 ст. л.;

вода — 150 мл;

соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление

Очистите и нарежьте лук, морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте лук и морковь на растительном масле до золотистого цвета. Помидоры нарежьте кубиками и добавьте к луку и моркови. Тушите всё вместе до мягкости помидоров. Добавьте томатную пасту, муку, перемешайте и обжарьте ещё пару минут. Влейте воду, посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу. Доведите подливу до кипения и уменьшите огонь. Томите подливу под крышкой 5–7 минут.

Приятного аппетита! Ваша подлива из помидоров готова!

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.

