Зеленый чай помогает регулировать уровень холестерина в крови, сообщила гастроэнтеролог Екатерина Титова из Института биологии и патологии человека Пироговского Университета.
По словам специалиста, этот напиток богат эпигаллокатехин-3-галллатом (EGCG), мощным антиоксидантом с противовоспалительными, противораковыми и кардиопротективными свойствами. Кроме того, зеленый чай снижает уровень холестерина и улучшает когнитивные функции.
В зеленом чае содержится почти в десять раз больше витамина С, чем в черном чае, а также витамины B1 и B2.
"По сравнению с черным чаем зеленый чай снижает стресс и обладает расслабляющим эффектом", — сказала Титова.
При этом зелёный чай содержит меньше кофеина (от 30 до 60 мг на чашку), чем черный чай и кофе. Это делает зеленый чай более предпочтительным для тех, кто ищет антиоксиданты и кардиопротекторные свойства, сообщает Газета.Ru.
Для людей, нуждающихся в большем стимулирующем эффекте или стремящихся улучшить состояние микробиоты, черный чай может быть более подходящим вариантом благодаря высокому содержанию кофеина.
Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.