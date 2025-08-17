Зеленый чай: секрет долголетия раскрыт — вот что делает напиток с холестерином

Зеленый чай: антиоксиданты в нём помогают регулировать уровень холестерина

Зеленый чай помогает регулировать уровень холестерина в крови, сообщила гастроэнтеролог Екатерина Титова из Института биологии и патологии человека Пироговского Университета.

Фото: commons.wikimedia.org by Shizuha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зелёный чай

По словам специалиста, этот напиток богат эпигаллокатехин-3-галллатом (EGCG), мощным антиоксидантом с противовоспалительными, противораковыми и кардиопротективными свойствами. Кроме того, зеленый чай снижает уровень холестерина и улучшает когнитивные функции.

В зеленом чае содержится почти в десять раз больше витамина С, чем в черном чае, а также витамины B1 и B2.

"По сравнению с черным чаем зеленый чай снижает стресс и обладает расслабляющим эффектом", — сказала Титова.

При этом зелёный чай содержит меньше кофеина (от 30 до 60 мг на чашку), чем черный чай и кофе. Это делает зеленый чай более предпочтительным для тех, кто ищет антиоксиданты и кардиопротекторные свойства, сообщает Газета.Ru.

Для людей, нуждающихся в большем стимулирующем эффекте или стремящихся улучшить состояние микробиоты, черный чай может быть более подходящим вариантом благодаря высокому содержанию кофеина.

