Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соевое молоко содержит полноценный белок, подходящий для вегетарианцев и веганов
Ветеринар Евтеева: чистка зубов раз в неделю предотвратит зубной камень у животных
Кошачья мята и поощрение лакомством ускоряют привыкание питомца к когтеточке
Травма миллионера: жена Романа Товстика сломала ему ногу из-за скандала с Полиной Дибровой
Пиломатериалы в Китай: первая экспортная сделка на Петербургской бирже состоялась
Дерматолог Филева назвала простые способы облегчить симптомы аллергии без лекарств
Музыка или аудиокнига помогут сделать домашнюю уборку менее утомительной
Автоэксперты: зимние фрикционные шины летом повышают износ и риск аварий
Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике

Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам

Густая шурпа с говядиной и овощами в афганском казане
2:17
Еда

Шурпа — блюдо с историей. Её готовят тюркские народы, а сегодня она считается национальной в Узбекистане, Туркменистане и странах Балкан. В афганском казане суп получается особенно ароматным: мясо на кости и крупные овощи томятся под давлением, сохраняя все соки и насыщенный вкус.

Шурпа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шурпа

Ингредиенты (на 10 порций)

  • Говядина на кости — 2 кг (грудинка, рёбра или бедренная часть)

  • Картофель — 1 кг

  • Лук — 3 шт.

  • Помидоры — 2 шт.

  • Сладкий красный перец — 2 шт.

  • Морковь — 2 шт. (лучше узбекская жёлтая, но подойдёт и обычная)

  • Соль — по вкусу

  • Зелень для подачи — по вкусу

Как готовить

Шаг 1. Мясо

Промойте говядину, удалите плёнки. Жир срезать не нужно — он даст вкус. Нарежьте крупно, так чтобы куски удобно помещались в тарелку.

Шаг 2. Овощи

  • Лук нарежьте полукольцами (5-10 мм).

  • Перец разрежьте пополам, уберите семена, нарежьте ломтиками.

  • Картофель очистите, оставьте целиком или разрежьте пополам.

  • Помидоры надрежьте, обдайте кипятком, очистите от кожицы, нарежьте четвертинками.

  • Морковь нарежьте крупными кружками или брусочками.

Шаг 3. Закладка в казан

На дно плотно уложите мясо. Затем слоями выложите: лук, морковь, помидоры, перец и картофель. Каждый слой слегка присаливайте.

Шаг 4. Вода

Влейте фильтрованную воду так, чтобы она только прикрывала овощи. До краёв заполнять нельзя — нужно оставить место для пара.

Шаг 5. Варка

Закройте крышку казана. Через 15-20 минут клапаны начнут выпускать пар — значит, закипело. Убавьте нагрев. Варите 30-40 минут.

Шаг 6. Подача

Снимите казан с огня. Спустите давление, аккуратно приподняв клапаны. Только потом откройте крышку. Разлейте суп по тарелкам, посыпьте свежей зеленью и подавайте.

Уточнения

Шурпа́ (шурба — «суп, бульон») — заправочный суп или мясной бульон у тюркских народов и таджиков, получивший распространение на мусульманском Востоке и у народов, соседних с тюрками и таджиками. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
По мнению поваров, правильный тайминг и охлаждение гарантируют идеальные яйца всмятку
Еда и рецепты
По мнению поваров, правильный тайминг и охлаждение гарантируют идеальные яйца всмятку Аудио 
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Кир Стармер заявил, что безопасность Украины связана с Европой и США
Мир. Новости мира
Кир Стармер заявил, что безопасность Украины связана с Европой и США Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Автоэксперты: зимние фрикционные шины летом повышают износ и риск аварий
Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике
Итальянская мечта за 1 евро: сколько стоит владеть домом в Италии — Daily Mail
Аргиопа Брюнниха атакует: энтомологи предупреждают об опасности ядовитых пауков-ос
Учёные выяснили: говядина эффективнее растительных заменителей для роста мышц
Ферменты в косметике — новый шаг в антивозрастном уходе и профилактике старения
Культуролог Серебрянская похвалила запрет фильмов по новому закону о ценностях
Ученые: кошки видят сны о событиях из реальной жизни — охоте и драках
Густая шурпа с говядиной и овощами в афганском казане
YouTube вступил в борьбу за права на трансляцию премии Оскар
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.