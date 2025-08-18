Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам

Шурпа — блюдо с историей. Её готовят тюркские народы, а сегодня она считается национальной в Узбекистане, Туркменистане и странах Балкан. В афганском казане суп получается особенно ароматным: мясо на кости и крупные овощи томятся под давлением, сохраняя все соки и насыщенный вкус.
Говядина на кости — 2 кг (грудинка, рёбра или бедренная часть)
Картофель — 1 кг
Лук — 3 шт.
Помидоры — 2 шт.
Сладкий красный перец — 2 шт.
Морковь — 2 шт. (лучше узбекская жёлтая, но подойдёт и обычная)
Соль — по вкусу
Зелень для подачи — по вкусу
Промойте говядину, удалите плёнки. Жир срезать не нужно — он даст вкус. Нарежьте крупно, так чтобы куски удобно помещались в тарелку.
Лук нарежьте полукольцами (5-10 мм).
Перец разрежьте пополам, уберите семена, нарежьте ломтиками.
Картофель очистите, оставьте целиком или разрежьте пополам.
Помидоры надрежьте, обдайте кипятком, очистите от кожицы, нарежьте четвертинками.
Морковь нарежьте крупными кружками или брусочками.
На дно плотно уложите мясо. Затем слоями выложите: лук, морковь, помидоры, перец и картофель. Каждый слой слегка присаливайте.
Влейте фильтрованную воду так, чтобы она только прикрывала овощи. До краёв заполнять нельзя — нужно оставить место для пара.
Закройте крышку казана. Через 15-20 минут клапаны начнут выпускать пар — значит, закипело. Убавьте нагрев. Варите 30-40 минут.
Снимите казан с огня. Спустите давление, аккуратно приподняв клапаны. Только потом откройте крышку. Разлейте суп по тарелкам, посыпьте свежей зеленью и подавайте.
Шурпа́ (шурба — «суп, бульон») — заправочный суп или мясной бульон у тюркских народов и таджиков, получивший распространение на мусульманском Востоке и у народов, соседних с тюрками и таджиками.
