Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом

Салат с крабовыми палочками, рисом и овощами без кукурузы

Привычный крабовый салат у многих ассоциируется с кукурузой. Но даже без неё блюдо может быть ярким, сытным и очень вкусным. Секрет — в сочетании крабовых палочек, риса, яиц, свежих овощей и сыра. Майонез придаёт традиционную кремовую текстуру, но если хочется облегчить рецепт, можно заменить его оливковым маслом.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовые палочки

Ингредиенты (на 4 порции)

Крабовые палочки — 100 г

Рис длиннозерный — 50 г

Яйца — 3 шт.

Огурец свежий — 80 г

Перец сладкий красный — 80 г

Лук репчатый — 80 г

Петрушка — 2 веточки

Лимон — 0,5 шт.

Сыр твёрдый — 70 г

Майонез "Провансаль" — 100 г

Соль, перец чёрный — по вкусу

Как приготовить

Шаг 1. Яйца

Сварите яйца вкрутую (10 минут после закипания). Обдайте холодной водой и остудите.

Шаг 2. Рис

Промойте рис до прозрачной воды. Залейте 120 мл воды, доведите до кипения, затем 7 минут варите на сильном огне и ещё 7 — на слабом. Остудите.

Шаг 3. Овощи

Лук нарежьте мелкими кубиками и сбрызните лимонным соком — это уберёт резкость. Огурец и перец нарежьте кубиками.

Шаг 4. Крабовые палочки

Очистите палочки от плёнки и нарежьте кружочками. Соедините с рисом в большой миске.

Шаг 5. Сборка

К яйцам, рису и палочкам добавьте овощи с луком. Всыпьте натёртый сыр и рубленую петрушку.

Шаг 6. Заправка

Добавьте майонез (или масло), посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте. Переложите в салатник и украсьте зеленью.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

