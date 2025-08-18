Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом

Привычный крабовый салат у многих ассоциируется с кукурузой. Но даже без неё блюдо может быть ярким, сытным и очень вкусным. Секрет — в сочетании крабовых палочек, риса, яиц, свежих овощей и сыра. Майонез придаёт традиционную кремовую текстуру, но если хочется облегчить рецепт, можно заменить его оливковым маслом.
Крабовые палочки — 100 г
Рис длиннозерный — 50 г
Яйца — 3 шт.
Огурец свежий — 80 г
Перец сладкий красный — 80 г
Лук репчатый — 80 г
Петрушка — 2 веточки
Лимон — 0,5 шт.
Сыр твёрдый — 70 г
Майонез "Провансаль" — 100 г
Соль, перец чёрный — по вкусу
Сварите яйца вкрутую (10 минут после закипания). Обдайте холодной водой и остудите.
Промойте рис до прозрачной воды. Залейте 120 мл воды, доведите до кипения, затем 7 минут варите на сильном огне и ещё 7 — на слабом. Остудите.
Лук нарежьте мелкими кубиками и сбрызните лимонным соком — это уберёт резкость. Огурец и перец нарежьте кубиками.
Очистите палочки от плёнки и нарежьте кружочками. Соедините с рисом в большой миске.
К яйцам, рису и палочкам добавьте овощи с луком. Всыпьте натёртый сыр и рубленую петрушку.
Добавьте майонез (или масло), посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте. Переложите в салатник и украсьте зеленью.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
