В советское время у каждого школьника был любимый десерт — легендарный молочный коктейль. Он одновременно утолял жажду и насыщал, а по вкусу был неповторимым. Сегодня приготовить его дома совсем несложно, если знать маленькие секреты, благодаря которым напиток получался таким воздушным и густым.
Мороженое - только с жирностью не менее 12%. Именно оно придавало коктейлю насыщенный вкус.
Скорость взбивания - блендер или миксер должны выдавать не меньше 12 000 оборотов в минуту, лучше со специальной насадкой для коктейлей.
Молоко - очень холодное, почти замороженное. Его держали в морозилке 30-40 минут, пока не появлялись кристаллики льда.
молоко — 150 г;
мороженое — 70 г;
сироп — 30 г (по желанию).
В глубокую ёмкость выложите мороженое и влейте ледяное молоко.
Взбивайте погружным блендером на максимальной скорости.
Держите венчик под наклоном — так в смесь попадёт больше воздуха, и коктейль станет пышным и лёгким.
Добавьте сироп, если хотите сладости, или оставьте вкус классическим.
Такой коктейль получается густым, прохладным и невероятно нежным. В нём и есть та самая "фишка" советских гастрономов, которую редко встретишь в современных кафе.
Молочный коктейль или Милкшейк (от англ. milkshake) — десертный напиток на основе молока и мороженого, один из символов американской кухни.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.