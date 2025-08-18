Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без билетов и документов: биометрия изменит поездки
Преимущества кофейной гущи: от борьбы со слизнями до улучшения качества почвы
Кухонные полотенца нужно стирать ежедневно и дезинфицировать перекисью или содой
Разработка CAPPSID: новый способ борьбы с раком назвали биологическим тандемом
Peugeot 205 T16 с пробегом 3 тыс. км выставят на торги Bonhams
Окрашивание бровей дома требует тщательной подготовки и соблюдения техники
Реабилитолог Корюкалов: стресс убивает ваши мышцы
Одевайтесь, как итальянец: секреты стиля, которые стоит знать
Эксперты: кошки при смене дома могут пытаться сбежать к старому хозяину

Вкус, который невозможно забыть: как повторить тот самый молочный коктейль из советского гастронома

Кулинары: для коктейля по-советски нужно 12%-ное мороженое и ледяное молоко
1:32
Еда

В советское время у каждого школьника был любимый десерт — легендарный молочный коктейль. Он одновременно утолял жажду и насыщал, а по вкусу был неповторимым. Сегодня приготовить его дома совсем несложно, если знать маленькие секреты, благодаря которым напиток получался таким воздушным и густым.

Советский молочный коктейль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Советский молочный коктейль

Главные секреты приготовления

  1. Мороженое - только с жирностью не менее 12%. Именно оно придавало коктейлю насыщенный вкус.

  2. Скорость взбивания - блендер или миксер должны выдавать не меньше 12 000 оборотов в минуту, лучше со специальной насадкой для коктейлей.

  3. Молоко - очень холодное, почти замороженное. Его держали в морозилке 30-40 минут, пока не появлялись кристаллики льда.

Классический рецепт по ГОСТу

Ингредиенты:

  • молоко — 150 г;

  • мороженое — 70 г;

  • сироп — 30 г (по желанию).

Как готовить:

  1. В глубокую ёмкость выложите мороженое и влейте ледяное молоко.

  2. Взбивайте погружным блендером на максимальной скорости.

  3. Держите венчик под наклоном — так в смесь попадёт больше воздуха, и коктейль станет пышным и лёгким.

  4. Добавьте сироп, если хотите сладости, или оставьте вкус классическим.

Такой коктейль получается густым, прохладным и невероятно нежным. В нём и есть та самая "фишка" советских гастрономов, которую редко встретишь в современных кафе.

Уточнения

Молочный коктейль или Милкшейк (от англ. milkshake) — десертный напиток на основе молока и мороженого, один из символов американской кухни.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит
Авто
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Биологи обнаружили адаптацию древесных лягушек к радиации в зоне Чернобыля
Италию признали лучшей страной для путешествий в одиночку
Нехватка АИ-95: в каких регионах России возник дефицит топлива
Врачи: неудачный брак повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Беспроводные и проводные камеры заднего вида: что выбрать водителю
Археологи обнаружили гробницу XIII века под магазином мороженого в Гданьске
Экзотический тренд: маски с грибами рейши, которые укрепляют кожу и борются со стрессом
Наталья Соболева: глянец расширяет кухню, матовые фасады делают её уютнее
Хрустящие и ароматные кабачки: 3 простых рецепта панировки удивят вас
Дочь Заворотнюк пожаловалась, что после беременности килограммы не хотят уходить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.