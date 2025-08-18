Вкус, который невозможно забыть: как повторить тот самый молочный коктейль из советского гастронома

Кулинары: для коктейля по-советски нужно 12%-ное мороженое и ледяное молоко

В советское время у каждого школьника был любимый десерт — легендарный молочный коктейль. Он одновременно утолял жажду и насыщал, а по вкусу был неповторимым. Сегодня приготовить его дома совсем несложно, если знать маленькие секреты, благодаря которым напиток получался таким воздушным и густым.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Советский молочный коктейль

Главные секреты приготовления

Мороженое - только с жирностью не менее 12%. Именно оно придавало коктейлю насыщенный вкус. Скорость взбивания - блендер или миксер должны выдавать не меньше 12 000 оборотов в минуту, лучше со специальной насадкой для коктейлей. Молоко - очень холодное, почти замороженное. Его держали в морозилке 30-40 минут, пока не появлялись кристаллики льда.

Классический рецепт по ГОСТу

Ингредиенты:

молоко — 150 г;

мороженое — 70 г;

сироп — 30 г (по желанию).

Как готовить:

В глубокую ёмкость выложите мороженое и влейте ледяное молоко. Взбивайте погружным блендером на максимальной скорости. Держите венчик под наклоном — так в смесь попадёт больше воздуха, и коктейль станет пышным и лёгким. Добавьте сироп, если хотите сладости, или оставьте вкус классическим.

Такой коктейль получается густым, прохладным и невероятно нежным. В нём и есть та самая "фишка" советских гастрономов, которую редко встретишь в современных кафе.

Уточнения

Молочный коктейль или Милкшейк (от англ. milkshake) — десертный напиток на основе молока и мороженого, один из символов американской кухни.



