Натуральный арбузный сок за полчаса — без красителей и химии

Домашний арбузный сок с лимонным соком и сахаром
2:07
Еда

Кто бы мог подумать, что всего за полчаса можно приготовить домашний арбузный сок? Летом он прекрасно освежает, а зимой — становится настоящим напоминанием о солнечных днях. Главное правило: выбирайте только самые сладкие и сочные арбузы. Никакие "пустышки" тут не подойдут — напиток получится пресным.

Арбузный сок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Арбузный сок

Количество сахара регулируйте по вкусу: если арбуз идеален сам по себе, его можно добавить совсем немного. Немного лимонного сока подчеркнёт вкус и сохранит напитку яркость.

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Арбуз — 1 кг

  • Сахар — 3 ст. л. (по вкусу)

  • Лимонный сок — 1 ч. л.

Как приготовить

Шаг 1. Подготовка арбуза

Хорошо вымойте арбуз, разрежьте пополам. Ложкой или ножом выньте мякоть и нарежьте её кусочками. Обязательно удалите чёрные семечки.

Шаг 2. Пюре

Сложите кусочки в блендер, измельчите до однородности. Перелейте массу в большую миску.

Шаг 3. Фильтрация

Протрите арбузную массу через сито (можно дополнительно использовать марлю). Так сок получится нежным, без лишней мякоти.

Шаг 4. Варка

Перелейте сок в кастрюлю, добавьте сахар и лимонный сок. После закипания варите 5 минут на среднем огне.

Шаг 5. Заготовка

Стерилизуйте банку и крышку любым удобным способом (в духовке, микроволновке или на пару). Перелейте горячий сок в банку и сразу укупорьте.

Шаг 6. Остывание

Переверните банку вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном тёмном месте.

Шаг 7. Свежая подача

Оставшийся сок можно выпить сразу! Он хранится в холодильнике до 2 дней. Подавайте в стаканах с долькой лимона или кусочком свежего арбуза.

Уточнения

Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
