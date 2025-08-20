Натуральный арбузный сок за полчаса — без красителей и химии

Кто бы мог подумать, что всего за полчаса можно приготовить домашний арбузный сок? Летом он прекрасно освежает, а зимой — становится настоящим напоминанием о солнечных днях. Главное правило: выбирайте только самые сладкие и сочные арбузы. Никакие "пустышки" тут не подойдут — напиток получится пресным.
Количество сахара регулируйте по вкусу: если арбуз идеален сам по себе, его можно добавить совсем немного. Немного лимонного сока подчеркнёт вкус и сохранит напитку яркость.
Арбуз — 1 кг
Сахар — 3 ст. л. (по вкусу)
Лимонный сок — 1 ч. л.
Хорошо вымойте арбуз, разрежьте пополам. Ложкой или ножом выньте мякоть и нарежьте её кусочками. Обязательно удалите чёрные семечки.
Сложите кусочки в блендер, измельчите до однородности. Перелейте массу в большую миску.
Протрите арбузную массу через сито (можно дополнительно использовать марлю). Так сок получится нежным, без лишней мякоти.
Перелейте сок в кастрюлю, добавьте сахар и лимонный сок. После закипания варите 5 минут на среднем огне.
Стерилизуйте банку и крышку любым удобным способом (в духовке, микроволновке или на пару). Перелейте горячий сок в банку и сразу укупорьте.
Переверните банку вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном тёмном месте.
Оставшийся сок можно выпить сразу! Он хранится в холодильнике до 2 дней. Подавайте в стаканах с долькой лимона или кусочком свежего арбуза.
Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.
