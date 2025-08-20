Итальянцы бы удивились: пицца с маринованными огурцами и колбасой

Эта пицца — российская вариация итальянской классики. В основе — тонкое дрожжевое тесто, сочные помидоры, колбаса и сыр, а главный акцент делают маринованные огурцы. Их кисло-солёная свежесть отлично оттеняет насыщенный вкус начинки. В завершение добавляются анчоусы — пикантная деталь, которая превращает знакомую комбинацию в гастрономический сюрприз.
Молоко — 125 мл
Свежие дрожжи — 15 г
Мука — 240 г
Оливковое масло — 3 ст. л.
Сыр — 250 г
Сырокопчёная салями — 150 г
Помидоры — 3 шт.
Маринованные огурцы — 2 шт.
Филе анчоусов — 4 шт.
Соль, чёрный перец — по вкусу
Подогрейте молоко (до 35 °C), добавьте раскрошенные дрожжи, перемешайте и оставьте на 15 минут.
Просейте муку с солью, соедините с молочно-дрожжевой смесью. Вымесите тесто, добавьте 2 ст. л. масла, снова вымесите. Накройте и оставьте на 1 час в тепле.
Сыр натрите или нарежьте кубиками. Колбасу, огурцы и помидоры нарежьте кружочками.
Раскатайте тесто в тонкую лепёшку. Выложите на противень, сбрызните маслом. Сверху разложите помидоры, колбасу и сыр. Посыпьте перцем.
Выпекайте при 200 °C около 20 минут.
Готовую пиццу переложите на тарелку. Добавьте сверху огурцы и анчоусы. Украсьте свежим базиликом и подавайте горячей.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
