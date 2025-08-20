Итальянцы бы удивились: пицца с маринованными огурцами и колбасой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:57
Еда

Эта пицца — российская вариация итальянской классики. В основе — тонкое дрожжевое тесто, сочные помидоры, колбаса и сыр, а главный акцент делают маринованные огурцы. Их кисло-солёная свежесть отлично оттеняет насыщенный вкус начинки. В завершение добавляются анчоусы — пикантная деталь, которая превращает знакомую комбинацию в гастрономический сюрприз.

Пицца
Фото: commons.wikimedia.org by Koffermejia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пицца

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Молоко — 125 мл

  • Свежие дрожжи — 15 г

  • Мука — 240 г

  • Оливковое масло — 3 ст. л.

  • Сыр — 250 г

  • Сырокопчёная салями — 150 г

  • Помидоры — 3 шт.

  • Маринованные огурцы — 2 шт.

  • Филе анчоусов — 4 шт.

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить

Шаг 1. Тесто

Подогрейте молоко (до 35 °C), добавьте раскрошенные дрожжи, перемешайте и оставьте на 15 минут.
Просейте муку с солью, соедините с молочно-дрожжевой смесью. Вымесите тесто, добавьте 2 ст. л. масла, снова вымесите. Накройте и оставьте на 1 час в тепле.

Шаг 2. Начинка

Сыр натрите или нарежьте кубиками. Колбасу, огурцы и помидоры нарежьте кружочками.

Шаг 3. Сборка

Раскатайте тесто в тонкую лепёшку. Выложите на противень, сбрызните маслом. Сверху разложите помидоры, колбасу и сыр. Посыпьте перцем.

Шаг 4. Выпечка

Выпекайте при 200 °C около 20 минут.

Шаг 5. Финал

Готовую пиццу переложите на тарелку. Добавьте сверху огурцы и анчоусы. Украсьте свежим базиликом и подавайте горячей.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
