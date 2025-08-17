Французский шарм в русской классике: сливовый пирог с сюрпризом

Эта шарлотка совсем не похожа на привычный "школьный" пирог. Воздушное дрожжевое тесто делает её высокой и пушистой, сливы добавляют сочную кислинку, а штрейзель превращает верх в аппетитную хрустящую корочку. Получается пирог с ярким характером, который тает во рту.
Мука — 480 г
Сахар — 150 г
Молоко — 220 мл
Масло сливочное — 105 г
Яйца — 6 шт.
Дрожжи свежие — 35 г
Ванильный сахар — 16 г
Соль — 0,5 ч. л.
Сливы — 600 г
Мука — 80 г
Масло сливочное — 40 г
Сахар — 3 ст. л.
Подогрейте молоко (оно должно быть тёплым, но не горячим). Добавьте дрожжи, 1 ст. л. сахара и 160 г муки. Перемешайте, накройте полотенцем и оставьте на 15-20 минут.
Растопите масло. В миску разбейте 5 яиц, добавьте сахар и соль. Взбейте венчиком 1-2 минуты. Поставьте на водяную баню и мешайте до растворения сахара. Снимите с огня.
В большую миску просейте оставшуюся муку. Влейте опару и яичную смесь. Перемешайте, затем добавьте масло и месите до однородности (тесто будет жидковатым — это нормально).
Переложите тесто в смазанную маслом миску, слегка присыпьте мукой и накройте плёнкой. Оставьте на 40-60 минут.
Смешайте растопленное масло, муку и сахар — получится крошка. Уберите её в холодильник. Сливы разрежьте пополам, удалите косточки.
Форму (30x20 см) застелите пергаментом. Выложите тесто, разровняйте смазанными маслом руками. Смажьте взбитым яйцом, сверху разложите сливы срезом вверх и посыпьте штрейзелем.
Накройте пирог и оставьте на 30 минут. Выпекайте:
сначала 10 минут при 170 °C,
затем 15-20 минут при 190 °C.
Готовый пирог должен подняться и стать золотистым. Дайте полностью остыть, нарежьте на кусочки и подавайте с чаем или кофе.
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.
