Французский шарм в русской классике: сливовый пирог с сюрпризом

Домашняя шарлотка со сливами и сахарной крошкой для уютного чаепития

Эта шарлотка совсем не похожа на привычный "школьный" пирог. Воздушное дрожжевое тесто делает её высокой и пушистой, сливы добавляют сочную кислинку, а штрейзель превращает верх в аппетитную хрустящую корочку. Получается пирог с ярким характером, который тает во рту.

Фото: freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пирог с рикоттой

Ингредиенты (на 12 порций)

Для теста

Мука — 480 г

Сахар — 150 г

Молоко — 220 мл

Масло сливочное — 105 г

Яйца — 6 шт.

Дрожжи свежие — 35 г

Ванильный сахар — 16 г

Соль — 0,5 ч. л.

Для начинки

Сливы — 600 г

Для штрейзеля

Мука — 80 г

Масло сливочное — 40 г

Сахар — 3 ст. л.

Как приготовить

Шаг 1. Опара

Подогрейте молоко (оно должно быть тёплым, но не горячим). Добавьте дрожжи, 1 ст. л. сахара и 160 г муки. Перемешайте, накройте полотенцем и оставьте на 15-20 минут.

Шаг 2. Яичная смесь

Растопите масло. В миску разбейте 5 яиц, добавьте сахар и соль. Взбейте венчиком 1-2 минуты. Поставьте на водяную баню и мешайте до растворения сахара. Снимите с огня.

Шаг 3. Замес теста

В большую миску просейте оставшуюся муку. Влейте опару и яичную смесь. Перемешайте, затем добавьте масло и месите до однородности (тесто будет жидковатым — это нормально).

Шаг 4. Брожение

Переложите тесто в смазанную маслом миску, слегка присыпьте мукой и накройте плёнкой. Оставьте на 40-60 минут.

Шаг 5. Штрейзель и сливы

Смешайте растопленное масло, муку и сахар — получится крошка. Уберите её в холодильник. Сливы разрежьте пополам, удалите косточки.

Шаг 6. Формирование пирога

Форму (30x20 см) застелите пергаментом. Выложите тесто, разровняйте смазанными маслом руками. Смажьте взбитым яйцом, сверху разложите сливы срезом вверх и посыпьте штрейзелем.

Шаг 7. Расстойка и выпечка

Накройте пирог и оставьте на 30 минут. Выпекайте:

сначала 10 минут при 170 °C,

затем 15-20 минут при 190 °C.

Шаг 8. Подача

Готовый пирог должен подняться и стать золотистым. Дайте полностью остыть, нарежьте на кусочки и подавайте с чаем или кофе.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

