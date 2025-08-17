Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холодный душ увеличивает иммунные клетки, помогая бороться с инфекциями
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Зеленый чай: антиоксиданты в нём помогают регулировать уровень холестерина
Лаковые помады становятся фаворитом визажистов и лидеров бьюти-индустрии
Тренеры советуют новичкам тратить деньги только на кроссовки для зала
Роза Сябитова призвала женщин к самопожертвованию ради семьи
Пушилин: опреснение воды Азовского моря для ДНР оказалось слишком дорогим
Плотные шторы в спальне станут гарантом здорового сна
Крокодилы могут сорвать планы Австралии на Олимпиаду-2032: мнение эксперта

Французский шарм в русской классике: сливовый пирог с сюрпризом

Домашняя шарлотка со сливами и сахарной крошкой для уютного чаепития
2:50
Еда

Эта шарлотка совсем не похожа на привычный "школьный" пирог. Воздушное дрожжевое тесто делает её высокой и пушистой, сливы добавляют сочную кислинку, а штрейзель превращает верх в аппетитную хрустящую корочку. Получается пирог с ярким характером, который тает во рту.

пирог с рикоттой
Фото: freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пирог с рикоттой

Ингредиенты (на 12 порций)

Для теста

  • Мука — 480 г

  • Сахар — 150 г

  • Молоко — 220 мл

  • Масло сливочное — 105 г

  • Яйца — 6 шт.

  • Дрожжи свежие — 35 г

  • Ванильный сахар — 16 г

  • Соль — 0,5 ч. л.

Для начинки

  • Сливы — 600 г

Для штрейзеля

  • Мука — 80 г

  • Масло сливочное — 40 г

  • Сахар — 3 ст. л.

Как приготовить

Шаг 1. Опара

Подогрейте молоко (оно должно быть тёплым, но не горячим). Добавьте дрожжи, 1 ст. л. сахара и 160 г муки. Перемешайте, накройте полотенцем и оставьте на 15-20 минут.

Шаг 2. Яичная смесь

Растопите масло. В миску разбейте 5 яиц, добавьте сахар и соль. Взбейте венчиком 1-2 минуты. Поставьте на водяную баню и мешайте до растворения сахара. Снимите с огня.

Шаг 3. Замес теста

В большую миску просейте оставшуюся муку. Влейте опару и яичную смесь. Перемешайте, затем добавьте масло и месите до однородности (тесто будет жидковатым — это нормально).

Шаг 4. Брожение

Переложите тесто в смазанную маслом миску, слегка присыпьте мукой и накройте плёнкой. Оставьте на 40-60 минут.

Шаг 5. Штрейзель и сливы

Смешайте растопленное масло, муку и сахар — получится крошка. Уберите её в холодильник. Сливы разрежьте пополам, удалите косточки.

Шаг 6. Формирование пирога

Форму (30x20 см) застелите пергаментом. Выложите тесто, разровняйте смазанными маслом руками. Смажьте взбитым яйцом, сверху разложите сливы срезом вверх и посыпьте штрейзелем.

Шаг 7. Расстойка и выпечка

Накройте пирог и оставьте на 30 минут. Выпекайте:

  • сначала 10 минут при 170 °C,

  • затем 15-20 минут при 190 °C.

Шаг 8. Подача

Готовый пирог должен подняться и стать золотистым. Дайте полностью остыть, нарежьте на кусочки и подавайте с чаем или кофе.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит
Авто
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит Аудио 
Эффективные способы удаления хвоща полевого с участка
Садоводство, цветоводство
Эффективные способы удаления хвоща полевого с участка Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Пусть свою воду возит из Москвы: Сергей Соседов не сдержал эмоций, комментируя поведение Бузовой
Пусть свою воду возит из Москвы: Сергей Соседов не сдержал эмоций, комментируя поведение Бузовой
Последние материалы
Пушилин: опреснение воды Азовского моря для ДНР оказалось слишком дорогим
Плотные шторы в спальне станут гарантом здорового сна
Крокодилы могут сорвать планы Австралии на Олимпиаду-2032: мнение эксперта
Домашняя шарлотка со сливами и сахарной крошкой для уютного чаепития
Тренер Спартака Ненад Сакич: клуб надеется преодолеть негативный период в РПЛ
Низкое давление в шинах увеличивает тормозной путь на 10–16 метров — автоэксперты
Кам Шрипада: дети уязвимы к микропластику из-за незрелой иммунной системы
Ида Галич заявила, что готова поверить в гадалок из-за проблем со здоровьем дочки
Новый тренд красоты: вода с коллагеном обещает сияющую кожу и здоровье изнутри
Airbnb вернул деньги туристке после жалоб на грязь в арендованном доме — New York Post
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.