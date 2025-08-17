Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму

Эти помидоры отлично хранятся всю зиму, оставаясь плотными, сочными и с ярким натуральным вкусом. Они идеально подходят для салатов, супов или как основа для соусов. Секрет надёжного хранения прост — смажьте крышки банок изнутри столовой горчицей. Она работает как натуральный антисептик, при этом не влияет на вкус заготовки.
Томаты — 3 кг
Морковь — 2 шт.
Укроп (зонтики) — по вкусу
Чеснок — по вкусу
Чёрный перец горошком — по вкусу
Лавровый лист — по вкусу
Соль — 1 ст. л.
Сахар — 2 ст. л.
Мёд — 1 ч. л.
Выберите плотные спелые томаты одинакового размера. У плодоножки сделайте 3-4 прокола шпажкой или зубочисткой. Банки (объёмом 1 л) простерилизуйте удобным способом.
Очистите морковь. Лучше использовать жёлтую узбекскую, но подойдёт и обычная. Нарежьте кружками или ломтиками. Для красоты можно вырезать звёздочки или снежинки вырубками для печенья.
В каждую банку положите:
2 зубчика чеснока (разрезанных вдоль),
1-2 зонтика укропа,
3-5 горошин чёрного перца.
Заполните банки томатами, чередуя их с морковью. Сверху добавьте лавровый лист.
Залейте банки крутым кипятком почти до верха. Прикройте крышками и оставьте на 20 минут. Воду слейте в сотейник.
Повторите процедуру второй раз, снова залив кипятком и выдержав 20 минут. Слейте жидкость и замерьте её объём.
Вскипятите нужный объём чистой воды, добавьте соль, сахар и мёд. Перемешайте до растворения и доведите до кипения.
Залейте банки кипящим рассолом, сразу закатайте крышками, смазанными изнутри горчицей. Переверните вверх дном, укутайте одеялом на ночь.
Хранить заготовку нужно в прохладном и тёмном месте — в подвале или холодильнике.
Маринованные томаты — консервированные помидоры, в состав которых обязательно входит уксусная кислота.
