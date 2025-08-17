Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Домашние солёные помидоры без уксуса подходят для салатов и соусов
Еда

Эти помидоры отлично хранятся всю зиму, оставаясь плотными, сочными и с ярким натуральным вкусом. Они идеально подходят для салатов, супов или как основа для соусов. Секрет надёжного хранения прост — смажьте крышки банок изнутри столовой горчицей. Она работает как натуральный антисептик, при этом не влияет на вкус заготовки.

помидоры в собственном соку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
помидоры в собственном соку

Ингредиенты (на 20 порций)

  • Томаты — 3 кг

  • Морковь — 2 шт.

  • Укроп (зонтики) — по вкусу

  • Чеснок — по вкусу

  • Чёрный перец горошком — по вкусу

  • Лавровый лист — по вкусу

Для рассола (на 1 л воды)

  • Соль — 1 ст. л.

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Мёд — 1 ч. л.

Как готовить

Шаг 1. Подготовка

Выберите плотные спелые томаты одинакового размера. У плодоножки сделайте 3-4 прокола шпажкой или зубочисткой. Банки (объёмом 1 л) простерилизуйте удобным способом.

Шаг 2. Морковь

Очистите морковь. Лучше использовать жёлтую узбекскую, но подойдёт и обычная. Нарежьте кружками или ломтиками. Для красоты можно вырезать звёздочки или снежинки вырубками для печенья.

Шаг 3. Закладка в банки

В каждую банку положите:

  • 2 зубчика чеснока (разрезанных вдоль),

  • 1-2 зонтика укропа,

  • 3-5 горошин чёрного перца.

Заполните банки томатами, чередуя их с морковью. Сверху добавьте лавровый лист.

Шаг 4. Двойное ошпаривание

Залейте банки крутым кипятком почти до верха. Прикройте крышками и оставьте на 20 минут. Воду слейте в сотейник.
Повторите процедуру второй раз, снова залив кипятком и выдержав 20 минут. Слейте жидкость и замерьте её объём.

Шаг 5. Рассол

Вскипятите нужный объём чистой воды, добавьте соль, сахар и мёд. Перемешайте до растворения и доведите до кипения.

Шаг 6. Финал

Залейте банки кипящим рассолом, сразу закатайте крышками, смазанными изнутри горчицей. Переверните вверх дном, укутайте одеялом на ночь.

Хранить заготовку нужно в прохладном и тёмном месте — в подвале или холодильнике.

Уточнения

Маринованные томаты — консервированные помидоры, в состав которых обязательно входит уксусная кислота.

