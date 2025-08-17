Секрет вечной молодости и стройности: японцы пьют это каждый день

Эксперт по здоровью в интервью Майклу Мосли раскрыл способ, который может помочь сжигать больше калорий, чем 20-минутная прогулка, и при этом это гораздо дешевле других методов похудения.
Исследования показали, что употребление даже небольшой дозы зеленого чая может помочь сжигать около 60 калорий в день.
Зеленый чай, особенно сорт "би ло чунь", содержит больше катехинов, чем обычные сорта чая, что усиливает эффект сжигания жира. Даже одна или две чашки чая могут значительно помочь в ускорении метаболизма и снижении риска развития диабета 2 типа, передает Daily Mail.
Ранее Фуми Уэки, глава одной из крупнейших японских чайных компаний, отметил, что потребление чая матча достигло рекордного уровня в прошлом году. Сторонники матча считают, что он может улучшить здоровье мозга благодаря высокому содержанию полифенолов, хлорофилла, кофеина и L-теанина.
Катехины — органические вещества из группы флавоноидов. Они представляют собой полифенольные соединения и являются сильными антиоксидантами.
