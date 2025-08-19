Маринуем шампиньоны по-новому: пряные, острые и ароматные

Рецепты маринованных шампиньонов: по-корейски, с тимьяном и чесноком

Хрустящие, плотные, кисло-сладкие и ароматные — именно такими должны быть маринованные шампиньоны. Они хороши как самостоятельная закуска, как гарнир к мясу и птице или как дополнение к праздничному столу. Делимся разными способами приготовления — от быстрых вариантов к столу до заготовок на зиму.

1. Шампиньоны с морковью по-корейски

Время приготовления: 30 минут

Дополнительно: 12 часов на маринование

Порции: 4

Ингредиенты

шампиньоны — 300 г

морковь — 400 г

кунжутное масло — 70 мл

рисовый уксус — 5 ст. л.

острый перец — 1\2 стручка

чеснок — 4-5 зубчиков

кориандр молотый — 1 ч. л.

сахар — 1 ч. л.

соль, чёрный перец — по вкусу

Как готовить

Подготовьте грибы: мелкие оставьте целыми, крупные разрежьте. Отварите 10 минут в подсоленной воде. Морковь нарежьте соломкой или натрите. Немного посолите и слегка помните руками. Смешайте морковь, грибы, чеснок, острый перец, кориандр, сахар, соль и уксус. Нагрейте кунжутное масло и горячим влейте в смесь. Перемешайте. Уберите под крышку в холодильник на 12 часов.

Совет: кунжутное масло можно заменить на ароматное подсолнечное, а рисовый уксус — на 9%-ный столовый.

2. Шампиньоны в масляном маринаде с тимьяном

Время приготовления: 30 минут

Дополнительно: 24 часа

Порции: 6

Ингредиенты

шампиньоны мелкие — 500 г

оливковое масло — 400 мл

чеснок — 6 зубчиков

лимонный сок — 2 ст. л.

соль морская — 2 ч. л.

тимьян — 3-4 веточки

щепотка сахара

Как готовить

Разогрейте масло с чесноком, солью и сахаром 3-4 минуты на слабом огне. Грибы протрите и обсушите. Добавьте в масло, перемешайте, остудите. Переложите в контейнер, добавьте тимьян и лимонный сок. Закройте и маринуйте в холодильнике 1-3 дня.

Совет: для заготовки на зиму замените лимонный сок на уксус и разложите по стерильным банкам.

3. Шампиньоны в чесночном маринаде

Время приготовления: 25 минут

Дополнительно: 3 часа

Порции: 4

Ингредиенты

шампиньоны — 500 г

укроп — 1 пучок

оливковое масло — 4 ст. л.

белый винный уксус — 3 ст. л.

чеснок — 3 зубчика

соль — 1,5-2 ч. л.

сахар — 1 ч. л.

горчица зёрнами — 1\2 ч. л.

лавровый лист — 1-2 шт.

душистый и чёрный перец горошком

гвоздика — 1 бутон

Как готовить

В сотейник положите грибы, чеснок, специи. Добавьте масло, уксус, соль, сахар. Доведите до кипения и томите 15 минут под крышкой. Добавьте нарезанный укроп, перемешайте. Остудите и уберите в холодильник на 3 часа.

4. Шампиньоны с розмарином и чесноком

Время приготовления: 20 минут

Дополнительно: 24 часа

Порции: 10

Ингредиенты

шампиньоны — 1 кг

оливковое масло extra virgin — 200 мл

натуральный уксус — 140 мл

чеснок — 6 зубчиков

розмарин — 2 веточки

коричневый сахар — 1\2 ч. л.

соль, чёрный перец — по вкусу

Как готовить

Грибы очистите, залейте смесью масла и уксуса. Добавьте чеснок (разрезанный на четвертинки) и розмарин кусочками. Приправьте солью, перцем, сахаром. Размешайте. Разложите по стерильным банкам, уберите в холодильник минимум на сутки.

Совет: свежий розмарин можно заменить сушёным.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица) (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae).

