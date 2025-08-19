Маринуем шампиньоны по-новому: пряные, острые и ароматные

Хрустящие, плотные, кисло-сладкие и ароматные — именно такими должны быть маринованные шампиньоны. Они хороши как самостоятельная закуска, как гарнир к мясу и птице или как дополнение к праздничному столу. Делимся разными способами приготовления — от быстрых вариантов к столу до заготовок на зиму.
Время приготовления: 30 минут
Дополнительно: 12 часов на маринование
Порции: 4
шампиньоны — 300 г
морковь — 400 г
кунжутное масло — 70 мл
рисовый уксус — 5 ст. л.
острый перец — 1\2 стручка
чеснок — 4-5 зубчиков
кориандр молотый — 1 ч. л.
сахар — 1 ч. л.
соль, чёрный перец — по вкусу
Подготовьте грибы: мелкие оставьте целыми, крупные разрежьте. Отварите 10 минут в подсоленной воде.
Морковь нарежьте соломкой или натрите. Немного посолите и слегка помните руками.
Смешайте морковь, грибы, чеснок, острый перец, кориандр, сахар, соль и уксус.
Нагрейте кунжутное масло и горячим влейте в смесь. Перемешайте.
Уберите под крышку в холодильник на 12 часов.
Совет: кунжутное масло можно заменить на ароматное подсолнечное, а рисовый уксус — на 9%-ный столовый.
Время приготовления: 30 минут
Дополнительно: 24 часа
Порции: 6
шампиньоны мелкие — 500 г
оливковое масло — 400 мл
чеснок — 6 зубчиков
лимонный сок — 2 ст. л.
соль морская — 2 ч. л.
тимьян — 3-4 веточки
щепотка сахара
Разогрейте масло с чесноком, солью и сахаром 3-4 минуты на слабом огне.
Грибы протрите и обсушите. Добавьте в масло, перемешайте, остудите.
Переложите в контейнер, добавьте тимьян и лимонный сок.
Закройте и маринуйте в холодильнике 1-3 дня.
Совет: для заготовки на зиму замените лимонный сок на уксус и разложите по стерильным банкам.
Время приготовления: 25 минут
Дополнительно: 3 часа
Порции: 4
шампиньоны — 500 г
укроп — 1 пучок
оливковое масло — 4 ст. л.
белый винный уксус — 3 ст. л.
чеснок — 3 зубчика
соль — 1,5-2 ч. л.
сахар — 1 ч. л.
горчица зёрнами — 1\2 ч. л.
лавровый лист — 1-2 шт.
душистый и чёрный перец горошком
гвоздика — 1 бутон
В сотейник положите грибы, чеснок, специи. Добавьте масло, уксус, соль, сахар.
Доведите до кипения и томите 15 минут под крышкой.
Добавьте нарезанный укроп, перемешайте.
Остудите и уберите в холодильник на 3 часа.
Время приготовления: 20 минут
Дополнительно: 24 часа
Порции: 10
шампиньоны — 1 кг
оливковое масло extra virgin — 200 мл
натуральный уксус — 140 мл
чеснок — 6 зубчиков
розмарин — 2 веточки
коричневый сахар — 1\2 ч. л.
соль, чёрный перец — по вкусу
Грибы очистите, залейте смесью масла и уксуса.
Добавьте чеснок (разрезанный на четвертинки) и розмарин кусочками.
Приправьте солью, перцем, сахаром. Размешайте.
Разложите по стерильным банкам, уберите в холодильник минимум на сутки.
Совет: свежий розмарин можно заменить сушёным.
Шампиньо́н (также печерица) (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae).
