Маринуем шампиньоны по-новому: пряные, острые и ароматные

4:20
Еда

Хрустящие, плотные, кисло-сладкие и ароматные — именно такими должны быть маринованные шампиньоны. Они хороши как самостоятельная закуска, как гарнир к мясу и птице или как дополнение к праздничному столу. Делимся разными способами приготовления — от быстрых вариантов к столу до заготовок на зиму.

Шампиньоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шампиньоны

1. Шампиньоны с морковью по-корейски

Время приготовления: 30 минут
Дополнительно: 12 часов на маринование
Порции: 4

Ингредиенты

  • шампиньоны — 300 г

  • морковь — 400 г

  • кунжутное масло — 70 мл

  • рисовый уксус — 5 ст. л.

  • острый перец — 1\2 стручка

  • чеснок — 4-5 зубчиков

  • кориандр молотый — 1 ч. л.

  • сахар — 1 ч. л.

  • соль, чёрный перец — по вкусу

Как готовить

  1. Подготовьте грибы: мелкие оставьте целыми, крупные разрежьте. Отварите 10 минут в подсоленной воде.

  2. Морковь нарежьте соломкой или натрите. Немного посолите и слегка помните руками.

  3. Смешайте морковь, грибы, чеснок, острый перец, кориандр, сахар, соль и уксус.

  4. Нагрейте кунжутное масло и горячим влейте в смесь. Перемешайте.

  5. Уберите под крышку в холодильник на 12 часов.

Совет: кунжутное масло можно заменить на ароматное подсолнечное, а рисовый уксус — на 9%-ный столовый.

2. Шампиньоны в масляном маринаде с тимьяном

Время приготовления: 30 минут
Дополнительно: 24 часа
Порции: 6

Ингредиенты

  • шампиньоны мелкие — 500 г

  • оливковое масло — 400 мл

  • чеснок — 6 зубчиков

  • лимонный сок — 2 ст. л.

  • соль морская — 2 ч. л.

  • тимьян — 3-4 веточки

  • щепотка сахара

Как готовить

  1. Разогрейте масло с чесноком, солью и сахаром 3-4 минуты на слабом огне.

  2. Грибы протрите и обсушите. Добавьте в масло, перемешайте, остудите.

  3. Переложите в контейнер, добавьте тимьян и лимонный сок.

  4. Закройте и маринуйте в холодильнике 1-3 дня.

Совет: для заготовки на зиму замените лимонный сок на уксус и разложите по стерильным банкам.

3. Шампиньоны в чесночном маринаде

Время приготовления: 25 минут
Дополнительно: 3 часа
Порции: 4

Ингредиенты

  • шампиньоны — 500 г

  • укроп — 1 пучок

  • оливковое масло — 4 ст. л.

  • белый винный уксус — 3 ст. л.

  • чеснок — 3 зубчика

  • соль — 1,5-2 ч. л.

  • сахар — 1 ч. л.

  • горчица зёрнами — 1\2 ч. л.

  • лавровый лист — 1-2 шт.

  • душистый и чёрный перец горошком

  • гвоздика — 1 бутон

Как готовить

  1. В сотейник положите грибы, чеснок, специи. Добавьте масло, уксус, соль, сахар.

  2. Доведите до кипения и томите 15 минут под крышкой.

  3. Добавьте нарезанный укроп, перемешайте.

  4. Остудите и уберите в холодильник на 3 часа.

4. Шампиньоны с розмарином и чесноком

Время приготовления: 20 минут
Дополнительно: 24 часа
Порции: 10

Ингредиенты

  • шампиньоны — 1 кг

  • оливковое масло extra virgin — 200 мл

  • натуральный уксус — 140 мл

  • чеснок — 6 зубчиков

  • розмарин — 2 веточки

  • коричневый сахар — 1\2 ч. л.

  • соль, чёрный перец — по вкусу

Как готовить

  1. Грибы очистите, залейте смесью масла и уксуса.

  2. Добавьте чеснок (разрезанный на четвертинки) и розмарин кусочками.

  3. Приправьте солью, перцем, сахаром. Размешайте.

  4. Разложите по стерильным банкам, уберите в холодильник минимум на сутки.

Совет: свежий розмарин можно заменить сушёным.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица) (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae). 

Рецепты маринованных шампиньонов: по-корейски, с тимьяном и чесноком
