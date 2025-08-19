Картофельная запеканка без варки картошки: быстрее, проще, вкуснее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Эта запеканка совсем не похожа на ту, что подавали в школьной столовой. Она напоминает мясную версию французского гратена: тончайшие ломтики сырого картофеля, сметанный соус, сочный фарш, помидоры и аромат прованских трав. Получается сытное, но при этом нежное блюдо с золотистой сырной корочкой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Овощная запеканка с папоротником

Ингредиенты (на 8 порций)

  • Картофель — 500 г

  • Мясной фарш (говяжий, куриный или смешанный) — 500 г

  • Помидоры — 500 г

  • Лук репчатый — 200 г

  • Сладкий красный перец — 150 г

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Сметана 12% — 150 мл

  • Твёрдый сыр — 150 г

  • Прованские травы — 1 ст. л.

  • Петрушка — 2 веточки

  • Масло сливочное — 10 г

  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить

Шаг 1. Подготовка продуктов

Возьмите картофель с высоким содержанием крахмала — он даст нужную текстуру.

Шаг 2. Фарш

Подойдёт любой — говяжий, куриный, индюшиный. Идеально, если вы сами перекрутите мясо. Добавьте половину измельчённого лука, посолите, поперчите и оставьте на 10 минут, чтобы фарш стал сочнее.

Шаг 3. Овощи

Чеснок порубите и соедините с оставшимся луком. Помидоры нарежьте тонкими кружочками.

Шаг 4. Картофель

Нарежьте очень тонко (около 2 мм), промойте, обсушите на полотенце.

Шаг 5. Соус

Смешайте сметану со сливками (или просто водой, если хотите облегчить блюдо). Добавьте соль, перец, половину прованских трав. Половиной соуса залейте картофель и аккуратно перемешайте.

Шаг 6. Сборка

Форму (лучше металлическую, размером 20x30 см) смажьте сливочным маслом.

  • Выложите слой картофеля в соусе.

  • Сверху распределите фарш.

  • Следующий слой — помидоры с луком и травами.

  • Полейте оставшимся соусом.

Шаг 7. Запекание

Разогрейте духовку до 200 °С. Запекайте 40 минут. Затем посыпьте тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10 минут до румяной корочки.

Шаг 8. Подача

Если внизу осталось много жидкости — подержите ещё 10 минут. Дайте слегка остыть, порежьте на порции и украсьте петрушкой.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

