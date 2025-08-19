Картофельная запеканка без варки картошки: быстрее, проще, вкуснее

Эта запеканка совсем не похожа на ту, что подавали в школьной столовой. Она напоминает мясную версию французского гратена: тончайшие ломтики сырого картофеля, сметанный соус, сочный фарш, помидоры и аромат прованских трав. Получается сытное, но при этом нежное блюдо с золотистой сырной корочкой.
Картофель — 500 г
Мясной фарш (говяжий, куриный или смешанный) — 500 г
Помидоры — 500 г
Лук репчатый — 200 г
Сладкий красный перец — 150 г
Чеснок — 4 зубчика
Сметана 12% — 150 мл
Твёрдый сыр — 150 г
Прованские травы — 1 ст. л.
Петрушка — 2 веточки
Масло сливочное — 10 г
Соль, перец — по вкусу
Возьмите картофель с высоким содержанием крахмала — он даст нужную текстуру.
Подойдёт любой — говяжий, куриный, индюшиный. Идеально, если вы сами перекрутите мясо. Добавьте половину измельчённого лука, посолите, поперчите и оставьте на 10 минут, чтобы фарш стал сочнее.
Чеснок порубите и соедините с оставшимся луком. Помидоры нарежьте тонкими кружочками.
Нарежьте очень тонко (около 2 мм), промойте, обсушите на полотенце.
Смешайте сметану со сливками (или просто водой, если хотите облегчить блюдо). Добавьте соль, перец, половину прованских трав. Половиной соуса залейте картофель и аккуратно перемешайте.
Форму (лучше металлическую, размером 20x30 см) смажьте сливочным маслом.
Выложите слой картофеля в соусе.
Сверху распределите фарш.
Следующий слой — помидоры с луком и травами.
Полейте оставшимся соусом.
Разогрейте духовку до 200 °С. Запекайте 40 минут. Затем посыпьте тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10 минут до румяной корочки.
Если внизу осталось много жидкости — подержите ещё 10 минут. Дайте слегка остыть, порежьте на порции и украсьте петрушкой.
