Золотистая корочка без жарки: сырники, которые тают во рту и не вредят фигуре

Еда

Правильное питание — это вовсе не отказ от любимых блюд, а умение адаптировать их под себя. Сырники, знакомые нам с детства, можно сделать полезными: использовать обезжиренный творог, минимум муки, отказаться от сахара и лишнего жира. Обжарку на масле заменит запекание в духовке, а для сладости подойдут сироп агавы или топинамбура.

Сырники с греческим йогуртом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сырники с греческим йогуртом

Ингредиенты

Для приготовления примерно восьми сырников вам понадобится обезжиренный творог — 360 г, один куриный желток (17 г), щепотка соли и щепотка ванилина, молоко 1,5% — 2 ст. л. (36 г), разрыхлитель теста — 0,5 ч. л. (2,5 г), а также пшеничная мука хлебопекарная — 2 ст. л. (30 г). При желании часть муки можно заменить овсяной или кукурузной.

Как приготовить

Сначала подготовьте миску, погружной блендер и застелите противень пергаментом. Яйцо разделите: для сырников нужен только желток. Белок можно оставить для безе или другой выпечки.

Шаг 1

Выложите творог в миску, добавьте соль, ванилин, молоко и желток. Взбейте массу блендером до однородной кремовой консистенции.

Шаг 2

Вмешайте одну ложку муки и разрыхлитель. Перемешайте лопаткой — тесто должно быть густым и вязким.

Шаг 3

Насыпьте оставшуюся ложку муки на тарелку. Ложкой выкладывайте творожную массу, обваливайте заготовки в муке и формируйте небольшие круглые сырники диаметром 4-5 см. Перенесите их на противень.

Шаг 4

Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте сырники 20-25 минут, пока сверху не появится румяная корочка. Дайте им немного остыть и аккуратно снимите лопаткой.

Подача

Полезные сырники лучше всего сочетаются с греческим йогуртом. Добавьте немного корицы и листочек свежей мяты — и у вас получится лёгкий, ароматный и по-настоящему ПП-десерт.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
