Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летний лайфхак: пейте молоко вместо воды, чтобы забыть о жажде надолго
63% россиян утверждают о высокой финансовой грамотности — опрос от Русского стандарта
Эксперты напомнили, как часто нужно менять колёса местами для продления срока службы шин
Обувь вместо игрушки: кинолог Владимир Голубев объясняет, что собака пытается донести
Ядерный интеллект: ИИ произвел революцию в термоядерном синтезе
Мытьё картофеля перед хранением повышает риск гнилей — предупреждение специалистов
В 2025 году россияне совершили 41,4 млн поездок по стране — Правительство РФ
Невеста Тимати заступилась за будущую свекровь, разрезавшую ей пуповину
Учёные: почти половина людей не выполняют планы по тренировкам

80 граммов в день: как Дженни Чендлер рекомендует готовить и хранить бобовые

Суперфуд от The Guardian: этот продукт должен быть в рационе каждого
1:09
Еда

Согласно исследованию Университета Рединга, опубликованному в марте в European Journal of Nutrition, взрослые, которые употребляют больше бобовых (таких как сушеные фасоль, горох и чечевица), получают больше питательных веществ, включая клетчатку, фолиевую кислоту, витамины C и E, а также минералы — железо, цинк и магний. 

бобовые культуры
Фото: pxhere
бобовые культуры

Исследование также показало, что бобовые способствуют более экологичному питанию. Рекомендуется употреблять 80 г бобовых в день. Элеонора Мейдмент советует не пугаться необходимости замачивания. Бобовые в банках удобны в использовании. Дженни Чендлер же рекомендует варить бобовые оптом: после приготовления их можно хранить в холодильнике и добавлять в различные блюда.

Бобовые полезны для всех, и их не обязательно есть только вегетарианцам. Например, можно добавить консервированные бобовые в запеканки или болоньезе, тем самым увеличив содержание клетчатки и витаминов в рационе без потери белка, пишет The Guardian.

Фасолевый суп уже более 100 лет входит в меню столовой сената США. Его рецепт остался практически неизменным: фасоль варится до мягкости с добавлением ветчины, сливочного масла, моркови и лука, в конце варки разминают картофелину для густоты. Некоторые источники утверждают, что суп с фасолью появился в начале XX века после принятия резолюции сенатором Фредом Дюбуа из Айдахо, который настоял на том, чтобы этот суп стал основным блюдом меню.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах
Авто
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Аудио 
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Авто
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Обувь вместо игрушки: кинолог Владимир Голубев объясняет, что собака пытается донести
Ядерный интеллект: ИИ произвел революцию в термоядерном синтезе
В 2025 году россияне совершили 41,4 млн поездок по стране — Правительство РФ
Мытьё картофеля перед хранением повышает риск гнилей — предупреждение специалистов
Суперфуд от The Guardian: этот продукт должен быть в рационе каждого
Невеста Тимати заступилась за будущую свекровь, разрезавшую ей пуповину
Учёные: почти половина людей не выполняют планы по тренировкам
Эксперты по питанию советуют готовить сырники в духовке вместо жарки
Неделя без мытья головы: последствия для кожи и волос по данным дерматологов
Простой способ сделать вентилятор охлаждающим устройством
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.