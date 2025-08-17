80 граммов в день: как Дженни Чендлер рекомендует готовить и хранить бобовые

Суперфуд от The Guardian: этот продукт должен быть в рационе каждого

Еда

Согласно исследованию Университета Рединга, опубликованному в марте в European Journal of Nutrition, взрослые, которые употребляют больше бобовых (таких как сушеные фасоль, горох и чечевица), получают больше питательных веществ, включая клетчатку, фолиевую кислоту, витамины C и E, а также минералы — железо, цинк и магний.

Фото: pxhere бобовые культуры

Исследование также показало, что бобовые способствуют более экологичному питанию. Рекомендуется употреблять 80 г бобовых в день. Элеонора Мейдмент советует не пугаться необходимости замачивания. Бобовые в банках удобны в использовании. Дженни Чендлер же рекомендует варить бобовые оптом: после приготовления их можно хранить в холодильнике и добавлять в различные блюда.

Бобовые полезны для всех, и их не обязательно есть только вегетарианцам. Например, можно добавить консервированные бобовые в запеканки или болоньезе, тем самым увеличив содержание клетчатки и витаминов в рационе без потери белка, пишет The Guardian.

Фасолевый суп уже более 100 лет входит в меню столовой сената США. Его рецепт остался практически неизменным: фасоль варится до мягкости с добавлением ветчины, сливочного масла, моркови и лука, в конце варки разминают картофелину для густоты. Некоторые источники утверждают, что суп с фасолью появился в начале XX века после принятия резолюции сенатором Фредом Дюбуа из Айдахо, который настоял на том, чтобы этот суп стал основным блюдом меню.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

