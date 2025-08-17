Секрет ресторанной картошки раскрыт: дело не в сорте, а в одном движении со сковородой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:00
Еда

На первый взгляд кажется, что приготовить картошку проще простого. Но именно в этом и кроется подвох: небольшие ошибки могут превратить аппетитное блюдо в пригоревшую или развалившуюся массу. Чтобы этого не произошло, повара используют несколько хитростей.

Жареная картошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жареная картошка

1. Правильная нарезка

Форма влияет на результат не меньше, чем способ жарки. Оптимальный вариант — соломка средней толщины. Такая нарезка позволяет картошке равномерно прожариться: корочка получается хрустящей, а серединка остаётся мягкой.

2. Замачивание в воде

Да, это добавляет шаг в приготовлении, но результат стоит усилий. Достаточно подержать картофель в холодной воде около 20 минут, чтобы избавиться от лишнего крахмала. В итоге ломтики станут золотистыми и хрустящими, а не липкими.

3. Просушка перед жаркой

Влага — главный враг аппетитной картошки. Если сразу отправить мокрые кусочки на сковороду, они будут тушиться, а не жариться. Поэтому перед готовкой стоит промокнуть их бумажным полотенцем.

4. Выбор сковороды

Не каждая посуда подойдёт. Повреждённое покрытие или тонкое дно приведут к тому, что картошка начнёт прилипать и подгорать. Лучший вариант — качественная сковорода с целым антипригарным слоем, толстым дном и высокими стенками.

5. Перемешивание без лопатки

Частое вмешательство ломает форму картофеля и делает его мягким. Профессионалы поступают иначе: они слегка встряхивают сковородку. Так кусочки равномерно прожариваются, не теряя аппетитного вида.

Чтобы жареная картошка получилась золотистой и хрустящей, нужно всего лишь соблюдать эти пять правил. Вкус знакомого блюда раскроется с новой стороны — и точно порадует за столом.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

