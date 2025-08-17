Аромат, корочка и нежность: оладьи, что превращают обычный завтрак в праздник

Ароматные, мягкие, с золотистой корочкой — именно такими должны быть идеальные оладьи. Они готовятся на кефире, а секрет их пышности — реакция соды с кислой средой. Главное — не спешить и дать тесту "подышать", тогда внутри появятся пузырьки, которые превратят простое блюдо в настоящее утро выходного дня.
Для приготовления оладий вам понадобится пшеничная мука хлебопекарная — 325 г (2,5 стакана), кефир 3,2% — 515 г (2,5 стакана), куриные яйца — 2 шт. (около 120 г), сахар — 2 ст. л. (50 г), соль — 0,5 ч. л. (3,5 г), сода — 1 ч. л. (5 г), а также 3 ст. л. рафинированного подсолнечного масла (51 г) для жарки. Для подачи используйте джем на свой вкус, лучше абрикосовый или ягодный.
Достаньте кефир и яйца за полчаса до готовки — они должны быть комнатной температуры. Муку просейте, а сковороду и глубокую миску заранее подготовьте.
Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и соль, взбейте венчиком до лёгкой пены. Влейте кефир и ещё раз хорошо перемешайте.
Частями добавьте просеянную муку, аккуратно помешивая. В конце всыпьте соду и быстро доведите тесто до консистенции нежирной сметаны. Оставьте на 10-15 минут, чтобы в массе образовались пузырьки. После этого больше не перемешивайте тесто.
Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте тесто ложкой, стараясь брать его с краёв миски. Жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
Готовые оладьи выложите на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы впиталось масло.
Пышные оладушки лучше всего подавать горячими — со сметаной и щедрой ложкой абрикосового или ягодного джема.
Ола́дьи (из др.-греч. ἐλάδιον от ἔλαιον — масло) — мучные изделия из дрожжевого теста, выпекаемые (обжариваемые) на сковороде.
