Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европейская комиссия по туризму: интерес к поездкам в Европе снизился на 3%
Для хрустящей корочки повара рекомендуют замачивать картофель в воде на 20 минут
Ученые бьют тревогу из-за угрозы, которая нависла над океаном
Эффективные способы удаления хвоща полевого с участка
ЛОР раскрыл секрет: как избежать отита после купания — сразу удалите воду из уха
Депутат Нилов напомнил, что о будущей пенсии необходимо думать уже в молодости
Ваня Дмитриенко рассказал, что отношения с Анной Пересильд дарят ему вдохновение
Названы условия, при которых водитель может продолжить движение при нахождении пешехода на переходе
Уксус и лимон против накипи: эффективные методы удаления в домашних условиях

Аромат, корочка и нежность: оладьи, что превращают обычный завтрак в праздник

Кулинары поделились рецептом пышных оладий на кефире
2:20
Еда

Ароматные, мягкие, с золотистой корочкой — именно такими должны быть идеальные оладьи. Они готовятся на кефире, а секрет их пышности — реакция соды с кислой средой. Главное — не спешить и дать тесту "подышать", тогда внутри появятся пузырьки, которые превратят простое блюдо в настоящее утро выходного дня.

Оладьи на кефире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Оладьи на кефире

Ингредиенты

Для приготовления оладий вам понадобится пшеничная мука хлебопекарная — 325 г (2,5 стакана), кефир 3,2% — 515 г (2,5 стакана), куриные яйца — 2 шт. (около 120 г), сахар — 2 ст. л. (50 г), соль — 0,5 ч. л. (3,5 г), сода — 1 ч. л. (5 г), а также 3 ст. л. рафинированного подсолнечного масла (51 г) для жарки. Для подачи используйте джем на свой вкус, лучше абрикосовый или ягодный.

Как приготовить

Достаньте кефир и яйца за полчаса до готовки — они должны быть комнатной температуры. Муку просейте, а сковороду и глубокую миску заранее подготовьте.

Замес теста

Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и соль, взбейте венчиком до лёгкой пены. Влейте кефир и ещё раз хорошо перемешайте.

Добавление муки

Частями добавьте просеянную муку, аккуратно помешивая. В конце всыпьте соду и быстро доведите тесто до консистенции нежирной сметаны. Оставьте на 10-15 минут, чтобы в массе образовались пузырьки. После этого больше не перемешивайте тесто.

Жарка

Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте тесто ложкой, стараясь брать его с краёв миски. Жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Удаление лишнего масла

Готовые оладьи выложите на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы впиталось масло.

Подача

Пышные оладушки лучше всего подавать горячими — со сметаной и щедрой ложкой абрикосового или ягодного джема.

Уточнения

Ола́дьи (из др.-греч. ἐλάδιον от ἔλαιον — масло) — мучные изделия из дрожжевого теста, выпекаемые (обжариваемые) на сковороде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Последние материалы
Для хрустящей корочки повара рекомендуют замачивать картофель в воде на 20 минут
Ученые бьют тревогу из-за угрозы, которая нависла над океаном
Эффективные способы удаления хвоща полевого с участка
ЛОР раскрыл секрет: как избежать отита после купания — сразу удалите воду из уха
Депутат Нилов напомнил, что о будущей пенсии необходимо думать уже в молодости
Ваня Дмитриенко рассказал, что отношения с Анной Пересильд дарят ему вдохновение
Названы условия, при которых водитель может продолжить движение при нахождении пешехода на переходе
Кулинары поделились рецептом пышных оладий на кефире
Уксус и лимон против накипи: эффективные методы удаления в домашних условиях
Веккьято: экстремальные нагрузки повышают риск сердечной смерти у бодибилдеров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.