В пиццериях этот трюк скрывают: эластичное тесто замешивают без грамма дрожжей

Есть способ обойтись без дрожжей, не потеряв во вкусе и текстуре. Всё, что нужно — кипяток. Именно он превращает обычную муку в основу для быстрой и эластичной пиццы.
Горячая вода моментально активирует клейковину: мука "раскрывается" быстрее, чем при обычном замесе. В результате тесто становится податливым, однородным и удобным в работе.
Для основы достаточно всего четырёх компонентов:
мука,
соль,
растительное масло,
кипяток.
Важно помнить: кипяток должен быть горячим, но не настолько, чтобы заварить муку.
В отличие от дрожжевого теста, тут не нужна долгая расстойка. Достаточно накрыть тесто и оставить его на 10-15 минут — за это время глютен стабилизируется, и раскатка станет ещё проще.
После раскатки основа выходит тонкой и эластичной, не рвётся и уверенно держит начинку. При запекании она остаётся мягкой, но приобретает аппетитную хрустящую корочку.
В Италии любят именно такие коржи — тонкие, с лёгким хрустом. Готовить их можно не только в духовке, но и на сковороде под крышкой.
Тесто не требует дрожжей.
Для более воздушного результата можно добавить разрыхлитель — корочка станет чуть пористой.
Вкус нейтральный, поэтому любые начинки звучат ярче: сыр, томаты, специи не перебиваются основой.
От момента замеса до подачи проходит всего около 30 минут. Это делает рецепт идеальным для тех случаев, когда пицца нужна "прямо сейчас".
Тонкая пицца без дрожжей — не компромисс, а достойная альтернатива. А главный секрет здесь один — кипяток.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
