Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европейская комиссия по туризму: интерес к поездкам в Европе снизился на 3%
Для хрустящей корочки повара рекомендуют замачивать картофель в воде на 20 минут
Ученые бьют тревогу из-за угрозы, которая нависла над океаном
Эффективные способы удаления хвоща полевого с участка
ЛОР раскрыл секрет: как избежать отита после купания — сразу удалите воду из уха
Депутат Нилов напомнил, что о будущей пенсии необходимо думать уже в молодости
Ваня Дмитриенко рассказал, что отношения с Анной Пересильд дарят ему вдохновение
Названы условия, при которых водитель может продолжить движение при нахождении пешехода на переходе
Кулинары поделились рецептом пышных оладий на кефире

В пиццериях этот трюк скрывают: эластичное тесто замешивают без грамма дрожжей

Кулинары: кипяток заменяет дрожжи при приготовлении эластичного теста для пиццы
2:00
Еда

Есть способ обойтись без дрожжей, не потеряв во вкусе и текстуре. Всё, что нужно — кипяток. Именно он превращает обычную муку в основу для быстрой и эластичной пиццы.

Тесто для пиццы без дрожжей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тесто для пиццы без дрожжей

Почему работает кипяток

Горячая вода моментально активирует клейковину: мука "раскрывается" быстрее, чем при обычном замесе. В результате тесто становится податливым, однородным и удобным в работе.

Простые ингредиенты

Для основы достаточно всего четырёх компонентов:

  • мука,

  • соль,

  • растительное масло,

  • кипяток.

Важно помнить: кипяток должен быть горячим, но не настолько, чтобы заварить муку.

Минимум ожидания

В отличие от дрожжевого теста, тут не нужна долгая расстойка. Достаточно накрыть тесто и оставить его на 10-15 минут — за это время глютен стабилизируется, и раскатка станет ещё проще.

Тонко, но крепко

После раскатки основа выходит тонкой и эластичной, не рвётся и уверенно держит начинку. При запекании она остаётся мягкой, но приобретает аппетитную хрустящую корочку.

Итальянская традиция на скорую руку

В Италии любят именно такие коржи — тонкие, с лёгким хрустом. Готовить их можно не только в духовке, но и на сковороде под крышкой.

Секреты текстуры

  • Тесто не требует дрожжей.

  • Для более воздушного результата можно добавить разрыхлитель — корочка станет чуть пористой.

  • Вкус нейтральный, поэтому любые начинки звучат ярче: сыр, томаты, специи не перебиваются основой.

Быстрая пицца для спонтанного ужина

От момента замеса до подачи проходит всего около 30 минут. Это делает рецепт идеальным для тех случаев, когда пицца нужна "прямо сейчас".

Тонкая пицца без дрожжей — не компромисс, а достойная альтернатива. А главный секрет здесь один — кипяток.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Последние материалы
Для хрустящей корочки повара рекомендуют замачивать картофель в воде на 20 минут
Ученые бьют тревогу из-за угрозы, которая нависла над океаном
Эффективные способы удаления хвоща полевого с участка
ЛОР раскрыл секрет: как избежать отита после купания — сразу удалите воду из уха
Депутат Нилов напомнил, что о будущей пенсии необходимо думать уже в молодости
Ваня Дмитриенко рассказал, что отношения с Анной Пересильд дарят ему вдохновение
Названы условия, при которых водитель может продолжить движение при нахождении пешехода на переходе
Кулинары поделились рецептом пышных оладий на кефире
Уксус и лимон против накипи: эффективные методы удаления в домашних условиях
Веккьято: экстремальные нагрузки повышают риск сердечной смерти у бодибилдеров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.