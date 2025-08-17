Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные предупреждают: повышение уровня океана угрожает существованию Мальдив
Тренеры советуют использовать разговорный тест для контроля дыхания при нагрузке
Врачи назвали безопасные способы удаления кожных меток дома
Побеги роз срезают до почки, направленной наружу, для формирования куста
Юлия Меньшова призналась, что в юности страдала от жёсткой критики родителей
Техосмотр в России: новые правила, цифровая карта и фотофиксация
Вид бурозубки Маунт-Лайелл обитает на высоте 2100–3000 метров в Сьерра-Неваде
Дизайнеры назвали плюсы и минусы обоев и краски для ремонта
Врачи предупредили об опасности сна дольше 9 часов в сутки

Соседи делают лечо — вы сделайте лучше: кабачковая аджика исчезает быстрее солений

Рецепт аджики из кабачков с томатами и перцем для заготовки на зиму
3:01
Еда

Если кабачки в этом году уродились особенно щедро, не упустите шанс сделать из них нечто особенное — острую, пряную и яркую аджику, которая станет звездой ваших зимних запасов.

Кабачковая аджика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачковая аджика

Благодаря нейтральному вкусу и нежной мякоти кабачок великолепно впитывает ароматы специй, придавая закуске насыщенность и текстуру. Секрет "огненного" характера кроется не только в перце чили, но и в правильном сочетании сладости и кислоты.

Для сбалансированного вкуса к чесноку и томатам стоит добавить сладкий болгарский перец и немного сахара — они смягчат жгучесть и раскроют глубину аромата. Кабачки лучше натереть на крупной терке — это придаст аджике легкую, но ощутимую текстуру.

Правила идеальной текстуры и насыщенности

Обязательно тушите овощную массу до тех пор, пока кабачок полностью не разварится. Чем дольше смесь томится на медленном огне, тем гуще и ароматнее получится соус. Ингредиенты сливаются в гармоничное целое, не выделяясь по отдельности.

А вот с жгучестью важно не переборщить. Добавляйте острый перец (молотый или свежий чили) уже ближе к концу варки — так проще регулировать уровень «огонька» по своему вкусу. Аджика должна бодрить, но не сжигать.

Вкусная универсальность

Готовую аджику разливайте горячей по стерильным банкам и закатывайте. После этого переверните банки крышкой вниз и укутайте до полного остывания — этот проверенный способ улучшает герметичность и хранение.

Такая закуска долго не залежится. Она отлично сочетается с мясом, картофелем, кашами и просто как острая намазка на хлеб. Универсальность — одно из главных достоинств этой аджики.

Попробуйте этот необычный вариант — и кабачковая аджика займет почетное место среди ваших зимних запасов. Ее яркий вкус и согревающая острота напомнят о лете в холодный день.

Советы по подготовке ингредиентов

  • Используйте молодые кабачки с тонкой кожицей и мелкими семенами — их не нужно очищать, и они придают наилучшую консистенцию.
  • Перед закладкой остальных овощей обжарьте лук и морковь до мягкости — это создаст вкусную основу соуса.
  • Для характерного аромата добавьте щепотку хмели-сунели или немного молотой кинзы. А вот свежую зелень лучше класть ближе к завершению варки.
  • Чтобы получить густую намазку — уваривайте дольше, для более жидкого соуса — меньше.

И еще один важный совет: не спешите с дегустацией. Пусть аджика настоится хотя бы пару недель. Со временем вкус становится только глубже и насыщеннее.

Подавайте к блюдам или просто к свежему хлебу — и наслаждайтесь этим согревающим вкусом в зимнюю стужу.

Уточнения

Аджи́ка — абхазская и грузинская острая приправа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Хозяйки готовят на зиму компот из 400 г сливы и 200 г черноплодной рябины
Еда и рецепты
Хозяйки готовят на зиму компот из 400 г сливы и 200 г черноплодной рябины
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли
Наука и техника
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Последние материалы
Врачи предупредили об опасности сна дольше 9 часов в сутки
Частица из ниоткуда: учёные поймали сигнал с края Вселенной
Туристические эксперты назвали природные чудеса США: Долина Смерти и Гранд-Титон
Кетчуп из кабачков: альтернатива томатному соусу
Огромный астероид угрожает Земле в ближайшее время
Ранние морщины: основные причины по данным дерматологов
Фанаты удивляются, почему отдыхающий на Крите Киркоров не публикует фото сына
Обычная сода снижает кислотность почвы и улучшает усвоение удобрений
Кардиолог Дмитрий Бровнин объяснил опасность повышенного атмосферного давления для гипертоников
ГИБДД: пересдача обязательна только после лишения водительских прав
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.