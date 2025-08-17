Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные предупреждают: повышение уровня океана угрожает существованию Мальдив
Тренеры советуют использовать разговорный тест для контроля дыхания при нагрузке
Врачи назвали безопасные способы удаления кожных меток дома
Побеги роз срезают до почки, направленной наружу, для формирования куста
Юлия Меньшова призналась, что в юности страдала от жёсткой критики родителей
Техосмотр в России: новые правила, цифровая карта и фотофиксация
Рецепт аджики из кабачков с томатами и перцем для заготовки на зиму
Вид бурозубки Маунт-Лайелл обитает на высоте 2100–3000 метров в Сьерра-Неваде
Дизайнеры назвали плюсы и минусы обоев и краски для ремонта

Овощ, который все выкидывают, превращается в кулинарную находку: рецепт соуса под любое блюдо

Кетчуп из кабачков: альтернатива томатному соусу
2:28
Еда

Кажется, кабачков в этом году особенно щедрый урожай: грядки ломятся, а холодильник и без того забит. Оладьи, запеканки, рагу – всё это, конечно, хорошо, но уже приелось. А рука не поднимается выбросить даже самые перезревшие плоды. Есть решение, и оно гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Этот овощной соус — настоящая палочка-выручалочка для множества блюд.

Презрелые кабачки на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Презрелые кабачки на грядке

Да-да, не удивляйтесь — из обычных, даже немного переросших кабачков можно приготовить кетчуп. Причём такой, что никакой томатный магазинный и рядом не стоял. Он прекрасно сочетается с мясом, макаронами, бутербродами и отлично хранится. А главное – готовится легко и быстро.

Подготовка

Секрет прост: уберите кожуру, особенно если она уже стала грубой, и обязательно удалите крупные семена. Всё, что останется — нежная мякоть, идеально подходящая для соуса.

Ингредиенты

  • Кабачки очищенные – 1,5 кг
  • Репчатый лук – 500 г
  • Соль – 1,5 ч. л.
  • Сахар – 100 г
  • Томатная паста (густая) – 500 г
  • Уксус 9% – 60 мл

Специи

  • душистый перец
  • черный перец
  • кориандр
  • гвоздика
  • молотая корица – 0,5 ч. л.
  • острый перец – 0,5 ч. л.

Этапы приготовления

  1. Нарежьте кабачки и лук, положите в кастрюлю и добавьте соль.
  2. Оставьте на 10–15 минут — овощи пустят сок.
  3. Варите смесь 20 минут на медленном огне до мягкости.
  4. Превратите массу в пюре блендером.
  5. Введите сахар и томатную пасту, тщательно размешайте.
  6. Заверните специи в марлю, опустите в соус.
  7. Томите ещё 25 минут, затем добавьте уксус, корицу и острый перец.
  8. Дайте закипеть — и сразу же разливайте в стерилизованные банки.
  9. Плотно закрутите и переверните банки вверх дном до полного остывания.

И всё! Получается ароматный, насыщенный и очень домашний кетчуп. Такая заготовка не только спасает урожай, но и радует в холодное время года — зимой баночка этого соуса станет настоящим гастрономическим сюрпризом.

Уточнения

Со́ус — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Авто
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты Аудио 
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Авто
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Последние материалы
Учёные предупреждают: повышение уровня океана угрожает существованию Мальдив
Тренеры советуют использовать разговорный тест для контроля дыхания при нагрузке
Врачи назвали безопасные способы удаления кожных меток дома
Побеги роз срезают до почки, направленной наружу, для формирования куста
Юлия Меньшова призналась, что в юности страдала от жёсткой критики родителей
Техосмотр в России: новые правила, цифровая карта и фотофиксация
Рецепт аджики из кабачков с томатами и перцем для заготовки на зиму
Вид бурозубки Маунт-Лайелл обитает на высоте 2100–3000 метров в Сьерра-Неваде
Дизайнеры назвали плюсы и минусы обоев и краски для ремонта
Врачи предупредили об опасности сна дольше 9 часов в сутки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.