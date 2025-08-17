Овощ, который все выкидывают, превращается в кулинарную находку: рецепт соуса под любое блюдо

Кетчуп из кабачков: альтернатива томатному соусу

Кажется, кабачков в этом году особенно щедрый урожай: грядки ломятся, а холодильник и без того забит. Оладьи, запеканки, рагу – всё это, конечно, хорошо, но уже приелось. А рука не поднимается выбросить даже самые перезревшие плоды. Есть решение, и оно гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Этот овощной соус — настоящая палочка-выручалочка для множества блюд.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Презрелые кабачки на грядке

Да-да, не удивляйтесь — из обычных, даже немного переросших кабачков можно приготовить кетчуп. Причём такой, что никакой томатный магазинный и рядом не стоял. Он прекрасно сочетается с мясом, макаронами, бутербродами и отлично хранится. А главное – готовится легко и быстро.

Подготовка

Секрет прост: уберите кожуру, особенно если она уже стала грубой, и обязательно удалите крупные семена. Всё, что останется — нежная мякоть, идеально подходящая для соуса.

Ингредиенты

Кабачки очищенные – 1,5 кг

Репчатый лук – 500 г

Соль – 1,5 ч. л.

Сахар – 100 г

Томатная паста (густая) – 500 г

Уксус 9% – 60 мл

Специи

душистый перец

черный перец

кориандр

гвоздика

молотая корица – 0,5 ч. л.

острый перец – 0,5 ч. л.

Этапы приготовления

Нарежьте кабачки и лук, положите в кастрюлю и добавьте соль. Оставьте на 10–15 минут — овощи пустят сок. Варите смесь 20 минут на медленном огне до мягкости. Превратите массу в пюре блендером. Введите сахар и томатную пасту, тщательно размешайте. Заверните специи в марлю, опустите в соус. Томите ещё 25 минут, затем добавьте уксус, корицу и острый перец. Дайте закипеть — и сразу же разливайте в стерилизованные банки. Плотно закрутите и переверните банки вверх дном до полного остывания.

И всё! Получается ароматный, насыщенный и очень домашний кетчуп. Такая заготовка не только спасает урожай, но и радует в холодное время года — зимой баночка этого соуса станет настоящим гастрономическим сюрпризом.

Уточнения

Со́ус — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

