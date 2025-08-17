Овощ, который все выкидывают, превращается в кулинарную находку: рецепт соуса под любое блюдо

Кажется, кабачков в этом году особенно щедрый урожай: грядки ломятся, а холодильник и без того забит. Оладьи, запеканки, рагу – всё это, конечно, хорошо, но уже приелось. А рука не поднимается выбросить даже самые перезревшие плоды. Есть решение, и оно гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Этот овощной соус — настоящая палочка-выручалочка для множества блюд.
Да-да, не удивляйтесь — из обычных, даже немного переросших кабачков можно приготовить кетчуп. Причём такой, что никакой томатный магазинный и рядом не стоял. Он прекрасно сочетается с мясом, макаронами, бутербродами и отлично хранится. А главное – готовится легко и быстро.
Секрет прост: уберите кожуру, особенно если она уже стала грубой, и обязательно удалите крупные семена. Всё, что останется — нежная мякоть, идеально подходящая для соуса.
И всё! Получается ароматный, насыщенный и очень домашний кетчуп. Такая заготовка не только спасает урожай, но и радует в холодное время года — зимой баночка этого соуса станет настоящим гастрономическим сюрпризом.
