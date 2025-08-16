Тревожный звонок: классический британский пудинг может исчезнуть

Еда

Благотворительная организация English Heritage предупреждает, что традиционный британский пудинг находится на грани исчезновения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лимонный пудинг

По данным исследования, две трети домохозяйств в Англии, Уэльсе и Шотландии готовят пудинги только раз в месяц или реже, а треть из них вообще никогда их не готовит.

Доктор Эндрю Ханн из English Heritage подчеркивает, что сладкие пудинги имеют глубокие корни в британской истории и их исчезновение было бы огромной утратой. В прошлом пудинги были распространены среди всех слоев населения, но в последние 50 лет интерес к ним значительно упал.

Ранее пудинги были настоящими кулинарными произведениями, с которыми у множества людей ассоциируются теплые воспоминания из детства. Однако с приходом активно работающих женщин и увеличением темпа жизни, традиционное приготовление десертов стало менее популярным. Вместо этого люди все чаще предпочитают мороженое, йогурты и фрукты.

Исследование показывает, что, если ничего не изменить, через 50 лет классические британские пудинги могут исчезнут, сообщает The Guardian.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).



