Вкуснее, чем в ресторане: откройте для себя пикантное шри-ланкийское ризотто

Как приготовить шри-ланкийское ризотто: рецепт с рисом и чили
1:46
Еда

Ризотто в шри-ланкийском стиле — настоящая находка для летнего вечера. Этот рецепт сочетает в себе ароматы пряных и свежих ингредиентов:

Ризотто
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ризотто
  • 2 средних баклажана (600 г), нарезанных кубиками,
  • 2 ч. л. мелкой морской соли,
  • 2 красные луковицы, очищенные и тонко нарезанные,
  • 5 зубчиков чеснока, очищенных и измельченных,
  • 300 г помидоров черри, разрезанных пополам,
  • 250 г риса,
  • 2 перца чили, мелко нарезанных,
  • 1 ч. л. молотого тмина,
  • 1 ч. л. кориандра,
  • 1 ч. л. куркумы.

Приготовление

1. Налейте 3 ст. л. масла в широкую сковороду и разогрейте на сильном огне. Добавьте половину баклажанов с четвертью ч. л. соли, готовь 8 минут, пока они не подрумянятся. Переложите на тарелку. Повторите процесс с оставшимися баклажанами.

2. В той же сковороде на 1 ст. л. масла обжарьте лук с ч. л. соли в течение 10 минут до мягкости. Добавьте чеснок, перец, пряности и готовьте ещё 2 минуты.

3. В большой кастрюле смешайте обжаренные баклажаны, лук и помидоры. Готовьте на среднем огне 4 минуты, пока помидоры не начнут размягчаться.

4. Влейте 0,5 л воды в кастрюлю. Добавьте рис и оставшуюся соль в смесь с баклажанами. Влейте треть воды, готовьте 8 минут, пока рис не впитает жидкость, пишет The Guardian.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
