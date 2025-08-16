Ризотто в шри-ланкийском стиле — настоящая находка для летнего вечера. Этот рецепт сочетает в себе ароматы пряных и свежих ингредиентов:
Приготовление
1. Налейте 3 ст. л. масла в широкую сковороду и разогрейте на сильном огне. Добавьте половину баклажанов с четвертью ч. л. соли, готовь 8 минут, пока они не подрумянятся. Переложите на тарелку. Повторите процесс с оставшимися баклажанами.
2. В той же сковороде на 1 ст. л. масла обжарьте лук с ч. л. соли в течение 10 минут до мягкости. Добавьте чеснок, перец, пряности и готовьте ещё 2 минуты.
3. В большой кастрюле смешайте обжаренные баклажаны, лук и помидоры. Готовьте на среднем огне 4 минуты, пока помидоры не начнут размягчаться.
4. Влейте 0,5 л воды в кастрюлю. Добавьте рис и оставшуюся соль в смесь с баклажанами. Влейте треть воды, готовьте 8 минут, пока рис не впитает жидкость, пишет The Guardian.
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.