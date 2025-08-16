Лёгкий, нежный, изысканный — секрет десерта, который не требует кулинарного таланта

Кулинары отмечают: для идеальной текстуры бланманже важно выдержать охлаждение 6–8 часов

Blanc manger в переводе с французского означает "белая еда". Изначально этот десерт готовили только из светлых продуктов, символизирующих чистоту и изысканность. Сегодня бланманже остаётся классикой, покоряющей своей нежной текстурой и утончённым вкусом.

Десерт Бланманже

Ингредиенты

Для четырёх порций понадобится молоко 2,5% (900 мл), сахар (108 г), кукурузный крахмал (90 г) и порошковый желатин (15 г). Для украшения можно использовать клубнику, голубику и свежую мяту.

Как приготовить

Сначала в небольшой миске соединяют 50 мл молока с желатином и оставляют на 10-15 минут для набухания. В другой посуде смешивают 150 мл молока с крахмалом, тщательно разбивая комочки.

В сотейник вливают оставшееся молоко, добавляют сахар и нагревают, помешивая, до первых признаков кипения. Затем в кипящую основу вводят крахмальную смесь и прогревают 3-5 минут, пока масса не начнёт густеть. В конце добавляют желатин, хорошо перемешивают и снимают с огня.

Будущие бланманже разливают по креманкам, остужают до комнатной температуры, а затем убирают в холодильник минимум на 6-8 часов.

Подача

Перед подачей десерт украшают свежими ягодами, листочками мяты или тёртым шоколадом. Получается не просто сладкое угощение, а настоящий символ утончённости, который способен украсить любой стол.

Уточнения

Бланманже́ (от фр. blancmanger) — холодное желированное сладкое блюдо, желе из миндального или коровьего молока, сахара и желатина.

