Аромат на всю кухню: готовим сладкий томатный соус на зиму, как в лучших ресторанах

Сладкий томатный соус — это отличная добавка к различным блюдам, которая может разнообразить ваш стол в холодное время года. Приготовьте его самостоятельно, и вы убедитесь, насколько он ароматный и вкусный. Такой соус можно использовать как дополнение к мясу, рыбе или как основу для других соусов.
Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ингредиенты
помидоры — 2 кг;
сахар — 150 г;
соль — 30 г;
уксус 9% — 50 мл;
чёрный перец горошком — 10 шт.;
душистый перец — 5 шт.;
лавровый лист — 2 шт.;
чеснок — 3-4 зубчика (по желанию).
Приготовление
Помидоры тщательно вымойте, удалите плодоножки и нарежьте на небольшие кусочки.
Переложите помидоры в кастрюлю и поставьте на средний огонь.
Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 15-20 минут, пока помидоры не станут мягкими.
Протрите томатную массу через сито, чтобы избавиться от кожицы и семян. Верните томатное пюре в кастрюлю.