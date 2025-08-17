Аромат на всю кухню: готовим сладкий томатный соус на зиму, как в лучших ресторанах

Как приготовить идеальный сладкий томатный соус дома — простой рецепт

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Сладкий томатный соус — это отличная добавка к различным блюдам, которая может разнообразить ваш стол в холодное время года. Приготовьте его самостоятельно, и вы убедитесь, насколько он ароматный и вкусный. Такой соус можно использовать как дополнение к мясу, рыбе или как основу для других соусов.

Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Самосы

Ингредиенты

помидоры — 2 кг;

сахар — 150 г;

соль — 30 г;

уксус 9% — 50 мл;

чёрный перец горошком — 10 шт.;

душистый перец — 5 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

чеснок — 3-4 зубчика (по желанию).

Приготовление

Помидоры тщательно вымойте, удалите плодоножки и нарежьте на небольшие кусочки. Переложите помидоры в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 15-20 минут, пока помидоры не станут мягкими. Протрите томатную массу через сито, чтобы избавиться от кожицы и семян. Верните томатное пюре в кастрюлю. Добавьте сахар, соль, уксус, чёрный перец горошком, душистый перец и лавровый лист. Перемешайте. Доведите соус до кипения, затем уменьшите огонь и варите 10-15 минут, чтобы соус немного загустел. Если хотите, добавьте измельчённый чеснок за 5 минут до окончания варки. Разлейте горячий соус по стерилизованным банкам, закатайте стерилизованными крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

Уточнения

Томатный соус — овощной соус на основе томатов.

