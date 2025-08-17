Аромат на всю кухню: готовим сладкий томатный соус на зиму, как в лучших ресторанах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Сладкий томатный соус — это отличная добавка к различным блюдам, которая может разнообразить ваш стол в холодное время года. Приготовьте его самостоятельно, и вы убедитесь, насколько он ароматный и вкусный. Такой соус можно использовать как дополнение к мясу, рыбе или как основу для других соусов.

Ингредиенты

  • помидоры — 2 кг;
  • сахар — 150 г;
  • соль — 30 г;
  • уксус 9% — 50 мл;
  • чёрный перец горошком — 10 шт.;
  • душистый перец — 5 шт.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • чеснок — 3-4 зубчика (по желанию).

Приготовление

  1. Помидоры тщательно вымойте, удалите плодоножки и нарежьте на небольшие кусочки.
  2. Переложите помидоры в кастрюлю и поставьте на средний огонь.
  3. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 15-20 минут, пока помидоры не станут мягкими.
  4. Протрите томатную массу через сито, чтобы избавиться от кожицы и семян. Верните томатное пюре в кастрюлю.
  5. Добавьте сахар, соль, уксус, чёрный перец горошком, душистый перец и лавровый лист. Перемешайте.
  6. Доведите соус до кипения, затем уменьшите огонь и варите 10-15 минут, чтобы соус немного загустел.
  7. Если хотите, добавьте измельчённый чеснок за 5 минут до окончания варки.
  8. Разлейте горячий соус по стерилизованным банкам, закатайте стерилизованными крышками.
  9. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

Уточнения

Томатный соус — овощной соус на основе томатов.

