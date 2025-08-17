Картофель до весны как свежий: чешский способ хранения удивит своей простотой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Картофель занимает важное место в чешской кухне. Хотя этот корнеплод не является исконно европейским, без него трудно представить традиционное чешское меню. Многие садоводы предпочитают выращивать картофель самостоятельно, а не покупать его в магазине. Однако для того чтобы картофель хранился долго и оставался вкусным, необходимо соблюдать определённые правила. В этой статье мы расскажем о том, как правильно собирать и хранить картофель.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Сбор урожая: первый шаг к хранению

Перед тем как приступить к хранению картофеля, важно правильно его собрать. Определить, что пора убирать урожай, можно по состоянию ботвы. Когда она начинает желтеть и сохнуть, это сигнал к тому, что клубни готовы к сбору. Важно помнить, что сбор картофеля следует проводить в сухую погоду. Это поможет избежать лишней влаги, которая может привести к гниению.

Если вы собираете картофель с небольшой площади, используйте вилы для его выкапывания. После сбора оставьте клубни сушиться в тёмном месте, защищённом от прямых солнечных лучей. Это поможет предотвратить позеленение картофеля, которое делает его токсичным, пишет centrum.cz.

Условия для длительного хранения картофеля

После сбора урожая картофель необходимо тщательно проверить и отсортировать. Удалите все зелёные или повреждённые клубни, так как они могут испортить весь запас. Для длительного хранения картофеля лучше всего подходит сухой, прохладный подвал. Картофель предпочитает темноту и умеренную температуру, поэтому храните его в тёмном месте, где температура не превышает 2-4 °C.

Для хранения используйте мешки или чистые, продезинфицированные ящики. Картофель должен оставаться немытым, чтобы сохранить естественный защитный слой, который предотвращает его порчу.

Альтернативные методы хранения: крехтование

Если у вас нет подвала, можно попробовать крехтование — старинный метод хранения овощей, который до сих пор используется в некоторых регионах. Кретхование — это способ хранения картофеля в яме, утеплённой соломой. Этот метод позволяет сохранить урожай даже в холодное время года.

Для начала выкопайте яму глубиной около метра. На дно ямы насыпьте слой камней для дренажа. Затем уложите десятисантиметровый слой сухой соломы. Сверху поместите картофель, покрыв его тридцатисантиметровым слоем соломы и двадцатисантиметровым слоем земли. Это поможет защитить картофель от мороза и сохранить его свежим.

Если вы не хотите копать яму, можно оставить картофель в земле, прикрыв его толстым слоем сухой, непромокаемой соломы. В таком виде картофель может храниться всю зиму, если не будет сильных морозов.

Соблюдение правил сбора и хранения картофеля позволяет наслаждаться этим вкусным и полезным корнеплодом на протяжении всей зимы. Независимо от того, предпочитаете ли вы использовать подвал или крехтование, важно помнить о необходимости сортировки, просушки и защиты картофеля от влаги и света. Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить урожай и наслаждаться его вкусом в любое время года.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
