Диетологи в шоке: этот сок творит чудеса с вашим кишечником — раскроем секрет

Диетолог Лукас Алвес Дейенно рекомендует этот сок для улучшения работы кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки, особенно из зелёного винограда и капусты кале, что способствует пищеварению. Кроме того, сок обладает антиоксидантными свойствами и богат витамином С благодаря лимону.

Смузи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Смузи

Эти полезные свойства усиливаются при сочетании с правильным образом жизни и сбалансированным рационом. Ниже вы найдёте подробный рецепт, предложенный редакторами estadao.com.br.

Ингредиенты

  • 1 лист капусты кале
  • 10 зелёных виноградин
  • Сок половины сицилийского лимона
  • 200 мл ледяной воды
  • Лед — по вкусу

Приготовление

  1. Измельчите все ингредиенты в блендере до получения однородной массы.
  2. Для сохранения максимального количества клетчатки пейте сок без процеживания.
  3. Подавайте напиток сразу в стакане со льдом для освежающего эффекта.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
 

