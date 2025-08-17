Диетологи в шоке: этот сок творит чудеса с вашим кишечником — раскроем секрет

Диетолог Лукас Алвес Дейенно рекомендует этот сок для улучшения работы кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки, особенно из зелёного винограда и капусты кале, что способствует пищеварению. Кроме того, сок обладает антиоксидантными свойствами и богат витамином С благодаря лимону.
Эти полезные свойства усиливаются при сочетании с правильным образом жизни и сбалансированным рационом. Ниже вы найдёте подробный рецепт, предложенный редакторами estadao.com.br.
Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
