5 шагов к идеальному бабл-ти: рецепт, который не навредит вашей талии

Секреты полезного бабл-ти: готовим популярный напиток дома без вреда для фигуры

Бабл-ти — это не просто напиток, а настоящий культурный феномен, который завоевал сердца многих. Он состоит из чая — чёрного, зелёного или улуна — и маленьких шариков из тапиоки, которые придают ему неповторимый вкус и текстуру. Но стоит ли нам беспокоиться о том, насколько он полезен для здоровья?

Ингредиенты, которые делают бабл-ти особенным

Основа напитка — чай. Он может быть горячим или холодным, а также с добавлением молока (коровьего или растительного — миндального, соевого и т. д.), которое придаёт ему кремовую текстуру. Но главная звезда бабл-ти — шарики из тапиоки. Они мягкие, упругие и сделаны из муки маниоки. Это делает напиток не только вкусным, но и визуально привлекательным.

Для тех, кто хочет добавить разнообразия, существуют и другие начинки: лопающиеся бобы с фруктовым соком, желейные конфеты, разноцветное фруктовое желе и многое другое. Всё это делает бабл-ти не только вкусным, но и привлекательным напитком.

Сладкая ловушка: сколько калорий в бабл-ти?

Однако стоит помнить, что бабл-ти может быть довольно калорийным. Всё зависит от того, какие ингредиенты вы выберете, напоминает centrum.cz.

Классический вариант (чёрный чай, молоко и тапиока) — около 200-400 калорий на порцию. Здесь основной вклад в калорийность вносят шарики из тапиоки, которые содержат много углеводов.

(желе, конфеты, фруктовое желе) — 500-600 калорий на порцию. Если добавить цельное молоко и очень сладкие сиропы, то калорийность может вырасти до 800-1000 калорий на порцию, и тогда бабл-ти уже нельзя назвать полезным напитком.

Тапиока: польза и вред

Тапиока — это безглютеновый и гипоаллергенный продукт, который состоит в основном из углеводов. Она не содержит клетчатки и белка, что делает её не самым питательным выбором. Однако сама по себе тапиока не является вредной.

Как сделать бабл-ти полезным?

Если вы хотите насладиться бабл-ти без вреда для здоровья, стоит выбирать ингредиенты с меньшим содержанием сахара. Например, можно использовать растительные заменители молока (миндальное, овсяное, соевое) вместо коровьего, отказаться от сиропов или использовать натуральные подсластители (стевия, ксилит). Также можно уменьшить порции и использовать меньшее количество шариков из тапиоки.

Бабл-ти в домашних условиях

Приготовить бабл-ти можно и дома. Это не так сложно, как может показаться.

Заварите чай. Используйте зелёный чай (можно взять пакетик или заварить без него) и 200 мл воды. Заваривайте около 5 минут. Остудите чай. Лучше всего сделать это заранее, например, поставить в холодильник на ночь. Приготовьте тапиоку. Следуйте инструкциям на упаковке. Обычно на одну порцию достаточно 2 столовых ложек тапиоки. Если вы хотите добавить желейные шарики или семена чиа, их можно нарезать или измельчить заранее. Смешайте ингредиенты. Соедините чай и тапиоку, добавьте лёд, 50 мл растительного молока и подсластитель по вкусу. Украсьте напиток. Можно добавить мяту, фрукты или другие украшения.

Бабл-ти — это вкусный и необычный напиток, который может стать отличным дополнением к вашему рациону. Однако, чтобы он был полезным, стоит выбирать натуральные ингредиенты и избегать излишнего количества сахара. Приготовленный дома бабл-ти — это отличный способ насладиться любимым напитком без вреда для здоровья.

Уточнения

Бабл-чай бабл-ти (англ. bubble tea — чай с пузырьками) — напиток из чая с молоком, с добавлением желейных шариков с соком внутри (джус-болы) или шариков из тапиоки.

