Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оксфордские учёные: вырубка лесов под пальмовые плантации губит экосистему
Французский сенатор требует запрета отелей, не принимающих детей — The Guardian
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт
Забудьте о сухом перце: раскрываем простой способ запечь сочные и ароматные перцы в духовке
Настя Ивлеева рассказала, как изменилась её жизнь за последние полтора года
Секрет роскошных волос: просто добавьте эти продукты с биотином в рацион
Зоопсихолог: укус кошки может быть сигналом о боли или желании поиграть
Обогащение корма витаминами влияет на содержание витамина D в яйцах кур
Куда вложить деньги: эксперт сравнил доходность депозита и аренды квартиры

5 шагов к идеальному бабл-ти: рецепт, который не навредит вашей талии

Секреты полезного бабл-ти: готовим популярный напиток дома без вреда для фигуры
4:03
Еда

Бабл-ти — это не просто напиток, а настоящий культурный феномен, который завоевал сердца многих. Он состоит из чая — чёрного, зелёного или улуна — и маленьких шариков из тапиоки, которые придают ему неповторимый вкус и текстуру. Но стоит ли нам беспокоиться о том, насколько он полезен для здоровья?

Бабл-ти
Фото: commons.wikimedia.org by takuma mori, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бабл-ти

Ингредиенты, которые делают бабл-ти особенным

Основа напитка — чай. Он может быть горячим или холодным, а также с добавлением молока (коровьего или растительного — миндального, соевого и т. д.), которое придаёт ему кремовую текстуру. Но главная звезда бабл-ти — шарики из тапиоки. Они мягкие, упругие и сделаны из муки маниоки. Это делает напиток не только вкусным, но и визуально привлекательным.

Для тех, кто хочет добавить разнообразия, существуют и другие начинки: лопающиеся бобы с фруктовым соком, желейные конфеты, разноцветное фруктовое желе и многое другое. Всё это делает бабл-ти не только вкусным, но и привлекательным напитком.

Сладкая ловушка: сколько калорий в бабл-ти?

Однако стоит помнить, что бабл-ти может быть довольно калорийным. Всё зависит от того, какие ингредиенты вы выберете, напоминает centrum.cz.

  • Классический вариант (чёрный чай, молоко и тапиока) — около 200-400 калорий на порцию. Здесь основной вклад в калорийность вносят шарики из тапиоки, которые содержат много углеводов.
  • С дополнительными начинками (желе, конфеты, фруктовое желе) — 500-600 калорий на порцию.
  • Если добавить цельное молоко и очень сладкие сиропы, то калорийность может вырасти до 800-1000 калорий на порцию, и тогда бабл-ти уже нельзя назвать полезным напитком.

Тапиока: польза и вред

Тапиока — это безглютеновый и гипоаллергенный продукт, который состоит в основном из углеводов. Она не содержит клетчатки и белка, что делает её не самым питательным выбором. Однако сама по себе тапиока не является вредной.

Как сделать бабл-ти полезным?

Если вы хотите насладиться бабл-ти без вреда для здоровья, стоит выбирать ингредиенты с меньшим содержанием сахара. Например, можно использовать растительные заменители молока (миндальное, овсяное, соевое) вместо коровьего, отказаться от сиропов или использовать натуральные подсластители (стевия, ксилит). Также можно уменьшить порции и использовать меньшее количество шариков из тапиоки.

Бабл-ти в домашних условиях

Приготовить бабл-ти можно и дома. Это не так сложно, как может показаться.

  1. Заварите чай. Используйте зелёный чай (можно взять пакетик или заварить без него) и 200 мл воды. Заваривайте около 5 минут.
  2. Остудите чай. Лучше всего сделать это заранее, например, поставить в холодильник на ночь.
  3. Приготовьте тапиоку. Следуйте инструкциям на упаковке. Обычно на одну порцию достаточно 2 столовых ложек тапиоки. Если вы хотите добавить желейные шарики или семена чиа, их можно нарезать или измельчить заранее.
  4. Смешайте ингредиенты. Соедините чай и тапиоку, добавьте лёд, 50 мл растительного молока и подсластитель по вкусу.
  5. Украсьте напиток. Можно добавить мяту, фрукты или другие украшения.

Бабл-ти — это вкусный и необычный напиток, который может стать отличным дополнением к вашему рациону. Однако, чтобы он был полезным, стоит выбирать натуральные ингредиенты и избегать излишнего количества сахара. Приготовленный дома бабл-ти — это отличный способ насладиться любимым напитком без вреда для здоровья.

Уточнения

Бабл-чай бабл-ти (англ. bubble tea — чай с пузырьками) — напиток из чая с молоком, с добавлением желейных шариков с соком внутри (джус-болы) или шариков из тапиоки. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Поклонники Марины Зудиной считают, что актриса переборщила с пластикой
Шоу-бизнес
Поклонники Марины Зудиной считают, что актриса переборщила с пластикой Аудио 
Манул сохраняет активность в степях Азии даже при −50 °C
Домашние животные
Манул сохраняет активность в степях Азии даже при −50 °C Аудио 
Популярное
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться

Выбираете шторы к светлым обоям? Узнайте 5 стильных приемов: от сложных оттенков до игры фактур. Создайте идеальный баланс и уют в вашем интерьере!

Льняные шторы идеально подчеркнут светлые обои в интерьере
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Алла Пугачёва делает неожиданный шаг: уход из гражданства стал ответом на угрозы
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Обогащение корма витаминами влияет на содержание витамина D в яйцах кур
Куда вложить деньги: эксперт сравнил доходность депозита и аренды квартиры
Психотерапевт Генварская назвала симптомы, которые могут быть психосоматикой
Трюк для путешествий: как оставаться со свежей одеждой, минуя перевес багажа
Учёные выяснили: сидячий образ жизни сбивает регуляцию аппетита и ведёт к набору жира
Стеклянная губка Monorhaphis chuni живёт более 11 000 лет
Редкие кадры: как человеческий эмбрион внедряется в матку — научный прорыв
ПДД: при свободной правой полосе запрещается ехать по левой
Секреты полезного бабл-ти: готовим популярный напиток дома без вреда для фигуры
Витамин K в уходе: секрет против темных кругов и покраснений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.