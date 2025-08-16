Намажьте, сверните, запеките — и запах доведёт до безумия: зелёный хлеб, который съедают сразу же

Кулинары раскрыли способ выпечки хлеба с вялеными томатами и сыром чеддер

3:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Хлеб отлично подходит как дополнение к супам, горячим блюдам или просто так — с творожным кремом или домашней аджикой. Варианты начинки можно легко адаптировать под себя: добавьте вяленые томаты, маслины, грибы. Аромат домашней выпечки во время готовки так и манит — есть риск съесть всё горячим, не дожидаясь подачи на стол!

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Хлеб с зеленью и чесноком

В рецепте содержатся распространённые аллергены: белок коровьего молока и глютен. Убедитесь, что у вас нет непереносимости этих или других ингредиентов.

Ингредиенты

Для теста

Молоко — 180 мл

Сухие дрожжи — 10 г

Пшеничная хлебопекарная мука — 220 г

Соль — 1 ч. л. (около 7 г)

Для начинки

Творожный сыр — 75 г

Зеленый лук — 50 г

Укроп — 50 г

Петрушка — 50 г

Оливковое масло — 90 мл

Чеснок — 2 зубчика (около 10 г)

Сыр чеддер — 30 г

Пармезан — 30 г

Как готовить — пошагово

Подготовьте всё заранее: вымойте и обсушите зелень, просейте муку, подготовьте чашу блендера и застелите противень бумагой для выпечки.

Шаг 1: Замешиваем тесто

Подогрейте молоко до 35-40 °C — оно должно быть тёплым, но не горячим. Добавьте дрожжи, муку и соль. Замесите тугое тесто и оставьте его в тёплом месте на 1 час, чтобы подошло.

Проверьте температуру молока пальцем — если не обжигает, значит идеально.

Шаг 2: Нарезаем зелень

Чеснок, зелёный лук (включая белую часть), укроп и петрушку нарежьте произвольно.

Шаг 3: Делаем зелёную массу

Переложите нарезанную зелень и чеснок в блендер, постепенно влейте оливковое масло и взбейте до однородности.

Шаг 4: Добавляем сыр

Натрите чеддер и пармезан на мелкой тёрке, добавьте к зелени в блендере и всё хорошо перемешайте. Если не хотите заморачиваться с двумя сырами — используйте только один вид.

Шаг 5: Раскатываем тесто

Посыпьте рабочую поверхность мукой (примерно 1 ст. л.), раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной около 5 мм.

Шаг 6: Формируем рулет

Смажьте тесто творожным сыром и зелёной массой, отступая 1 см от краёв. Сверните в рулет.

Шаг 7: Делаем косу

Разрежьте рулет вдоль, но не до конца — оставьте соединение на одном из концов. Переплетите две части между собой, подверните концы внутрь и переложите на противень.

Поставьте в разогретую духовку (180 °C) на 35 минут.

Подача

Дайте хлебу немного остыть, нарежьте на кусочки и подавайте к основному блюду или как самостоятельную закуску. Он хорош как горячим, так и в остывшем виде.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

