Намажьте, сверните, запеките — и запах доведёт до безумия: зелёный хлеб, который съедают сразу же

Хлеб отлично подходит как дополнение к супам, горячим блюдам или просто так — с творожным кремом или домашней аджикой. Варианты начинки можно легко адаптировать под себя: добавьте вяленые томаты, маслины, грибы. Аромат домашней выпечки во время готовки так и манит — есть риск съесть всё горячим, не дожидаясь подачи на стол!
В рецепте содержатся распространённые аллергены: белок коровьего молока и глютен. Убедитесь, что у вас нет непереносимости этих или других ингредиентов.
Подготовьте всё заранее: вымойте и обсушите зелень, просейте муку, подготовьте чашу блендера и застелите противень бумагой для выпечки.
Подогрейте молоко до 35-40 °C — оно должно быть тёплым, но не горячим. Добавьте дрожжи, муку и соль. Замесите тугое тесто и оставьте его в тёплом месте на 1 час, чтобы подошло.
Проверьте температуру молока пальцем — если не обжигает, значит идеально.
Чеснок, зелёный лук (включая белую часть), укроп и петрушку нарежьте произвольно.
Переложите нарезанную зелень и чеснок в блендер, постепенно влейте оливковое масло и взбейте до однородности.
Натрите чеддер и пармезан на мелкой тёрке, добавьте к зелени в блендере и всё хорошо перемешайте. Если не хотите заморачиваться с двумя сырами — используйте только один вид.
Посыпьте рабочую поверхность мукой (примерно 1 ст. л.), раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной около 5 мм.
Смажьте тесто творожным сыром и зелёной массой, отступая 1 см от краёв. Сверните в рулет.
Разрежьте рулет вдоль, но не до конца — оставьте соединение на одном из концов. Переплетите две части между собой, подверните концы внутрь и переложите на противень.
Поставьте в разогретую духовку (180 °C) на 35 минут.
Дайте хлебу немного остыть, нарежьте на кусочки и подавайте к основному блюду или как самостоятельную закуску. Он хорош как горячим, так и в остывшем виде.
