Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Леон Кемстач заступился за Анну Пересильд, которую обвиняют в отсутствии таланта
Крыжовник перед зимовкой подкармливают перегноем и древесной золой
В Луизиане найден зуб прогнатодона — гигантского морского хищника мелового периода
Диетологи Фиш и Смит назвали продукты, поддерживающие здоровье щитовидной железы
Исследование Буссо: квантовые эффекты не позволяют Вселенной избежать сингулярности
Типовые дома в России претерпели эволюцию от хрущёвок до крупнопанельных серий
Ветеринар Дмитриев назвал самые проблемные породы собак по здоровью
Повара поделились рецептом пирога с лисичками, луком и сливочной заливкой
Гиды: в Новом Свете туристов привлекают три бухты разного цвета и Голицынская тропа

Намажьте, сверните, запеките — и запах доведёт до безумия: зелёный хлеб, который съедают сразу же

Кулинары раскрыли способ выпечки хлеба с вялеными томатами и сыром чеддер
3:13
Еда

Хлеб отлично подходит как дополнение к супам, горячим блюдам или просто так — с творожным кремом или домашней аджикой. Варианты начинки можно легко адаптировать под себя: добавьте вяленые томаты, маслины, грибы. Аромат домашней выпечки во время готовки так и манит — есть риск съесть всё горячим, не дожидаясь подачи на стол!

Хлеб с зеленью и чесноком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хлеб с зеленью и чесноком

В рецепте содержатся распространённые аллергены: белок коровьего молока и глютен. Убедитесь, что у вас нет непереносимости этих или других ингредиентов.

Ингредиенты

Для теста

  • Молоко — 180 мл
  • Сухие дрожжи — 10 г
  • Пшеничная хлебопекарная мука — 220 г
  • Соль — 1 ч. л. (около 7 г)

Для начинки

  • Творожный сыр — 75 г
  • Зеленый лук — 50 г
  • Укроп — 50 г
  • Петрушка — 50 г
  • Оливковое масло — 90 мл
  • Чеснок — 2 зубчика (около 10 г)
  • Сыр чеддер — 30 г
  • Пармезан — 30 г

Как готовить — пошагово

Подготовьте всё заранее: вымойте и обсушите зелень, просейте муку, подготовьте чашу блендера и застелите противень бумагой для выпечки.

Шаг 1: Замешиваем тесто

Подогрейте молоко до 35-40 °C — оно должно быть тёплым, но не горячим. Добавьте дрожжи, муку и соль. Замесите тугое тесто и оставьте его в тёплом месте на 1 час, чтобы подошло.

Проверьте температуру молока пальцем — если не обжигает, значит идеально.

Шаг 2: Нарезаем зелень

Чеснок, зелёный лук (включая белую часть), укроп и петрушку нарежьте произвольно.

Шаг 3: Делаем зелёную массу

Переложите нарезанную зелень и чеснок в блендер, постепенно влейте оливковое масло и взбейте до однородности.

Шаг 4: Добавляем сыр

Натрите чеддер и пармезан на мелкой тёрке, добавьте к зелени в блендере и всё хорошо перемешайте. Если не хотите заморачиваться с двумя сырами — используйте только один вид.

Шаг 5: Раскатываем тесто

Посыпьте рабочую поверхность мукой (примерно 1 ст. л.), раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной около 5 мм.

Шаг 6: Формируем рулет

Смажьте тесто творожным сыром и зелёной массой, отступая 1 см от краёв. Сверните в рулет.

Шаг 7: Делаем косу

Разрежьте рулет вдоль, но не до конца — оставьте соединение на одном из концов. Переплетите две части между собой, подверните концы внутрь и переложите на противень.

Поставьте в разогретую духовку (180 °C) на 35 минут.

Подача

Дайте хлебу немного остыть, нарежьте на кусочки и подавайте к основному блюду или как самостоятельную закуску. Он хорош как горячим, так и в остывшем виде.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий
Еда и рецепты
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Последние материалы
Повара поделились рецептом пирога с лисичками, луком и сливочной заливкой
Гиды: в Новом Свете туристов привлекают три бухты разного цвета и Голицынская тропа
Тренеры: правильная техника снижает риск травм и ускоряет прогресс в спорте
Огородникам рекомендовали класть под тыквы доски для защиты от влаги
Эксперты: нажатие на сцепление во время езды ускоряет его износ
Цифровой евро угрожает финансовой свободе граждан Европы
Япония удивила экономистов: ВВП вырос на 1% вопреки прогнозам
На берегах залива Аниндильяква обитают детёныши дюгоней и кожистые черепахи
Mia Boyka выпустила клип в азиатском стиле после обвинений в расизме
Marathon Fusion разработала технологию получения золота из ртути в токамаке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.