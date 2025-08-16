Выглядит просто, а внутри — ресторанный секрет: сезонный пирог, который удивляет с первого куска

Иногда хочется чего-то простого, но особенного. Этот пирог — как раз такой случай: с тонким, но плотным тестом, ароматной грибной начинкой и картошкой, покрытой сливочной заливкой с сыром. Хрустящая корочка, насыщенный вкус и уютный аромат — всё, что нужно для хорошего ланча, полдника или дополнения к горячему бульону.
Смешайте муку с солью, добавьте воду и масло. Замесите мягкое, гладкое тесто. Заверните его в плёнку и оставьте отдыхать на 40 минут.
Порежьте лисички, обжарьте их на сухой сковороде, пока не испарится влага. Добавьте сливочное масло, жарьте 10 минут. Посолите, поперчите, добавьте кориандр. Отложите.
Мелко нарежьте оба вида лука. Сначала обжарьте репчатый до прозрачности на растительном масле, затем добавьте зелёный. Жарьте ещё 3 минуты.
Верните лисички в сковороду к луку, перемешайте и слегка прогрейте.
Нарежьте картофель брусками, обжарьте до полуготовности в той же сковороде. Посолите и поперчите только в конце жарки.
Раскатайте тесто, выложите в форму с бортиками. Сначала — картофель, затем — грибы с луком.
Натрите сыр, чеснок пропустите через пресс. Смешайте их со сметаной и молоком. Залейте пирог.
Поставьте в разогретую до 190 °C духовку на 30–40 минут. Готовность — по румяной корочке и мягкой картошке.
Нарежьте пирог на порции и подавайте с горячим чаем или бульоном. Он хорош как в тёплом, так и в остывшем виде.
