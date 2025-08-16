Выглядит просто, а внутри — ресторанный секрет: сезонный пирог, который удивляет с первого куска

Повара поделились рецептом пирога с лисичками, луком и сливочной заливкой

Иногда хочется чего-то простого, но особенного. Этот пирог — как раз такой случай: с тонким, но плотным тестом, ароматной грибной начинкой и картошкой, покрытой сливочной заливкой с сыром. Хрустящая корочка, насыщенный вкус и уютный аромат — всё, что нужно для хорошего ланча, полдника или дополнения к горячему бульону.

Пирог с грибами

Ингредиенты

Основа

Пшеничная мука — 1,5 стакана (195 г)

Вода — 0,5 стакана (100 г)

Растительное масло — 1 ст. л. (17 г)

Соль — 1 щепотка

Начинка

Лисички (замороженные) — 370 г

Картофель — 3 шт. (360 г)

Репчатый лук — 1 шт. (80 г)

Зелёный лук — 0,5 пучка (25 г)

Сливочное масло — 1,5 ст. л. (30 г)

Растительное масло — 1 ст. л. (17 г)

Чёрный молотый перец, соль — по вкусу

Молотый кориандр — 0,5 ч. л. (1 г)

Заливка

Пармезан — 50 г

Молоко — 0,5 стакана (100 г)

Сметана — 2 ст. л. (50 г)

Чеснок — 2 зубчика (10 г)

Приготовление

Подготовка

Просейте муку.

Разморозьте и промойте грибы.

Очистите картофель, лук и чеснок.

Ополосните зелёный лук.

Подготовьте форму для запекания.

Тесто

Смешайте муку с солью, добавьте воду и масло. Замесите мягкое, гладкое тесто. Заверните его в плёнку и оставьте отдыхать на 40 минут.

Грибы

Порежьте лисички, обжарьте их на сухой сковороде, пока не испарится влага. Добавьте сливочное масло, жарьте 10 минут. Посолите, поперчите, добавьте кориандр. Отложите.

Лук

Мелко нарежьте оба вида лука. Сначала обжарьте репчатый до прозрачности на растительном масле, затем добавьте зелёный. Жарьте ещё 3 минуты.

Объединяем

Верните лисички в сковороду к луку, перемешайте и слегка прогрейте.

Картошка

Нарежьте картофель брусками, обжарьте до полуготовности в той же сковороде. Посолите и поперчите только в конце жарки.

Сборка

Раскатайте тесто, выложите в форму с бортиками. Сначала — картофель, затем — грибы с луком.

Заливка

Натрите сыр, чеснок пропустите через пресс. Смешайте их со сметаной и молоком. Залейте пирог.

Выпекание

Поставьте в разогретую до 190 °C духовку на 30–40 минут. Готовность — по румяной корочке и мягкой картошке.

Нарежьте пирог на порции и подавайте с горячим чаем или бульоном. Он хорош как в тёплом, так и в остывшем виде.

Уточнения

