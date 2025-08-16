Выглядит просто, а внутри — ресторанный секрет: сезонный пирог, который удивляет с первого куска

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:11
Еда

Иногда хочется чего-то простого, но особенного. Этот пирог — как раз такой случай: с тонким, но плотным тестом, ароматной грибной начинкой и картошкой, покрытой сливочной заливкой с сыром. Хрустящая корочка, насыщенный вкус и уютный аромат — всё, что нужно для хорошего ланча, полдника или дополнения к горячему бульону.

Пирог с грибами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирог с грибами

Ингредиенты

Основа

  • Пшеничная мука — 1,5 стакана (195 г)
  • Вода — 0,5 стакана (100 г)
  • Растительное масло — 1 ст. л. (17 г)
  • Соль — 1 щепотка

Начинка

  • Лисички (замороженные) — 370 г
  • Картофель — 3 шт. (360 г)
  • Репчатый лук — 1 шт. (80 г)
  • Зелёный лук — 0,5 пучка (25 г)
  • Сливочное масло — 1,5 ст. л. (30 г)
  • Растительное масло — 1 ст. л. (17 г)
  • Чёрный молотый перец, соль — по вкусу
  • Молотый кориандр — 0,5 ч. л. (1 г)

Заливка

  • Пармезан — 50 г
  • Молоко — 0,5 стакана (100 г)
  • Сметана — 2 ст. л. (50 г)
  • Чеснок — 2 зубчика (10 г)

Приготовление

Подготовка

  • Просейте муку.
  • Разморозьте и промойте грибы.
  • Очистите картофель, лук и чеснок.
  • Ополосните зелёный лук.
  • Подготовьте форму для запекания.
  • Тесто

Смешайте муку с солью, добавьте воду и масло. Замесите мягкое, гладкое тесто. Заверните его в плёнку и оставьте отдыхать на 40 минут.

  • Грибы

Порежьте лисички, обжарьте их на сухой сковороде, пока не испарится влага. Добавьте сливочное масло, жарьте 10 минут. Посолите, поперчите, добавьте кориандр. Отложите.

  • Лук

Мелко нарежьте оба вида лука. Сначала обжарьте репчатый до прозрачности на растительном масле, затем добавьте зелёный. Жарьте ещё 3 минуты.

  • Объединяем

Верните лисички в сковороду к луку, перемешайте и слегка прогрейте.

  • Картошка

Нарежьте картофель брусками, обжарьте до полуготовности в той же сковороде. Посолите и поперчите только в конце жарки.

  • Сборка

Раскатайте тесто, выложите в форму с бортиками. Сначала — картофель, затем — грибы с луком.

  • Заливка

Натрите сыр, чеснок пропустите через пресс. Смешайте их со сметаной и молоком. Залейте пирог.

  • Выпекание

Поставьте в разогретую до 190 °C духовку на 30–40 минут. Готовность — по румяной корочке и мягкой картошке.

Нарежьте пирог на порции и подавайте с горячим чаем или бульоном. Он хорош как в тёплом, так и в остывшем виде.

Уточнения

Грибы́ — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

