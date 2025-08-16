Секрет идеального пюре: картофель удивит нежным сливочным вкусом — вот в чем хитрость

Раскрыт секрет: добавляем масло, молоко и сметану — готовим самое вкусное картофельное пюре

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам идеальный рецепт картофельного пюре, который станет вашим новым фаворитом. Этот метод приготовления позволяет сохранить все полезные свойства картофеля и добиться идеальной текстуры. Попробуйте сами и убедитесь, насколько это просто и вкусно!

Фото: commons.wikimedia.org by Racerkaras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофельное пюре

Ингредиенты

4 фунта картофеля сорта "Юкон Голд", очищенного и нарезанного на кусочки толщиной 2,5 см (около 10 чашек)

4 стакана молока

5 чайных ложек кошерной соли, разделенных

0,5 стакана несоленого масла, растопленного

0,5 стакана сметаны

Свежемолотый черный перец

Приготовление

Положите картофель, половину молока и 2 чайные ложки соли в большую кастрюлю. Доведите до кипения на среднем огне. Затем уменьшите огонь до средне-слабого, накройте кастрюлю крышкой (оставив небольшое отверстие) и варите, часто помешивая, 12-15 минут. Картофель должен стать мягким при прокалывании вилкой. Осторожно слейте жидкость в дуршлаг, установите его над большой жаропрочной миской, чтобы сохранить бульон. Переложите картофель в картофелемялку партиями и разомните до однородной массы. Добавьте растопленное масло и оставшиеся 3 чайные ложки соли. Постепенно влейте сметану и часть сохраненного бульона, чтобы достичь нужной консистенции. При необходимости добавьте еще немного бульона для достижения нужной густоты.

Готовое пюре можно подавать сразу или разогреть перед подачей. При желании посыпьте свежемолотым черным перцем, советует realsimple.com.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля, обычно с добавлением молока, сливочного масла, соли и перца.



