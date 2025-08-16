Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семена тыквы помогают при простатите и снижают уровень холестерина
Находка в Ньяянга: археологи нашли орудия возрастом 3 млн лет раскрыли неожиданный факт
Эксперты рассказали, что проверить в квартире перед подписанием договора аренды
Врачи рассказали, как интервальное голодание влияет на фигуру и здоровье
Семь лайфхаков для ровного тона кожи без тонального крема
49-летний Александр Олешко закрашивает седину, чтобы не расстраивать зрителей
ЦБ Турции: инфляция снизится до 25% к концу 2025 года
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания
Цены на кроссоверы JAC, Москвич и Kaiyi оказались ниже Lada Vesta SW Cross

Секрет идеального пюре: картофель удивит нежным сливочным вкусом — вот в чем хитрость

Раскрыт секрет: добавляем масло, молоко и сметану — готовим самое вкусное картофельное пюре
1:46
Еда

Представляем вам идеальный рецепт картофельного пюре, который станет вашим новым фаворитом. Этот метод приготовления позволяет сохранить все полезные свойства картофеля и добиться идеальной текстуры. Попробуйте сами и убедитесь, насколько это просто и вкусно!

Картофельное пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Racerkaras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельное пюре

Ингредиенты

  • 4 фунта картофеля сорта "Юкон Голд", очищенного и нарезанного на кусочки толщиной 2,5 см (около 10 чашек)
  • 4 стакана молока
  • 5 чайных ложек кошерной соли, разделенных
  • 0,5 стакана несоленого масла, растопленного
  • 0,5 стакана сметаны
  • Свежемолотый черный перец

Приготовление

  1. Положите картофель, половину молока и 2 чайные ложки соли в большую кастрюлю. Доведите до кипения на среднем огне.
  2. Затем уменьшите огонь до средне-слабого, накройте кастрюлю крышкой (оставив небольшое отверстие) и варите, часто помешивая, 12-15 минут. Картофель должен стать мягким при прокалывании вилкой.
  3. Осторожно слейте жидкость в дуршлаг, установите его над большой жаропрочной миской, чтобы сохранить бульон.
  4. Переложите картофель в картофелемялку партиями и разомните до однородной массы. Добавьте растопленное масло и оставшиеся 3 чайные ложки соли.
  5. Постепенно влейте сметану и часть сохраненного бульона, чтобы достичь нужной консистенции. При необходимости добавьте еще немного бульона для достижения нужной густоты.

Готовое пюре можно подавать сразу или разогреть перед подачей. При желании посыпьте свежемолотым черным перцем, советует realsimple.com.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля, обычно с добавлением молока, сливочного масла, соли и перца.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Мусорный бак и разлагающиеся отходы — основные места откладывания яиц у мух
Домашние животные
Мусорный бак и разлагающиеся отходы — основные места откладывания яиц у мух Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Последние материалы
49-летний Александр Олешко закрашивает седину, чтобы не расстраивать зрителей
ЦБ Турции: инфляция снизится до 25% к концу 2025 года
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания
Раскрыт секрет: добавляем масло, молоко и сметану — готовим самое вкусное картофельное пюре
Цены на кроссоверы JAC, Москвич и Kaiyi оказались ниже Lada Vesta SW Cross
Потепление воды привело к появлению редкого моллюска у побережья Калифорнии
Лос-Анджелес в опасности: спутниковые снимки раскрыли секрет опасных разломов
В Словакии насчитывается 180 замков и 425 шато — больше всего в Европе на душу населения
Сочетание творога с мясом замедляет пищеварение — диетолог
Эксперты рассчитали объём грунта и цену выравнивания земли под газон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.